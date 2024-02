50-plussers herinneren zich nog altijd hun eerste liefde

Laatst geüpdatet op februari 9, 2024 by Redactie

Nog altijd herinnert 94 procent alle 50-plussers zich hun jeugdliefde. En één op de tien is zelfs nog steeds samen met die eerste vlam, zo blijkt uit een online-onderzoek van Plus Magazine onder 430 deelnemers. Voor verreweg de meeste 50-plussers was die allereerste kennismaking met liefde en romantiek een positieve ervaring. Het was spannend en fijn en een ‘boost’ voor hun zelfvertrouwen. Vooral vanwege de kersverse ervaring dat je belangrijk was voor een ander: “Mijn leven is er door bepaald.” 39 procent denkt er met warme gevoelens aan terug. Bij 63 procent was de liefde wederzijds, al kwam er niet per se een relatie van de grond.

Maar zo voorspoedig was het niet voor iedereen: 11 procent van de aanbedenen heeft helaas nooit geweten dat hij of zij object van een kalverliefde was. “Zo’n eerste liefde is een confrontatie met jezelf”, aldus psycholoog Jean-Pierre van de Ven. “Krijg je zelfvertrouwen van dat eerste vriendje? Of ben je veel te onzeker of best wel argwanend? De manier waarop je die eerste liefde ervaart, zegt veel over jouzelf, en wie je bent of hoe je opgevoed bent.”



Bij een kwart van de ondervraagden leidde die kalverliefde tot hun ontmaagding, maar bij 61 procent was seks nog niet aan de orde, al werd er bij de meesten al wél gezoend. Ze waren ook best nog jong, toen het allemaal speelde: 13, 14 of 15 jaar oud. Een minderheid – ruim een kwart van de ondervraagden- kijkt met spijt terug. Spijt omdat het nooit wat geworden is, omdat ze hun gevoelens niet durfden uit te spreken en omdat het uitging. En voor sommigen is het een nare herinnering omdat ze niet goed in staat bleken te zijn om voor zichzelf op te komen: “We waren te jong en hadden te vroeg seks. Ik ben bezweken onder zijn chantage.”

En nu? 11 procent van de ondervraagden is nooit meer weggegaan bij die jeugdliefde van toen. Ze zijn getrouwd, stichtten een gezin en worden samen oud, als hen dat gegund is. 70 procent daarentegen heeft die jeugdliefde allang mijlenver achter zich gelaten en heeft geen contact meer. Maar het is niet uit het oog, uit het hart. Bijna een derde van de ondervraagden denkt méér dan een paar keer per jaar aan de liefde van toen. Soms met verstrekkende gevolgen, zoals bij deze Pluslezer: “Ik heb drie keer een advertentie geplaatst om haar te zoeken. De derde keer is het gelukt. En nu wonen we al heel wat jaren gelukkig samen.”