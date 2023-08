50+ singles: huwelijk gepasseerd station en seksbuddy geen optie

Laatst geüpdatet op augustus 1, 2023 by Redactie

Liefde en seks spelen voor veel mensen een belangrijke rol in hun leven. 50+ datingservice Ourtime voelde daarom 50+ers aan de tand over onder andere dit thema. Wat blijkt, het huwelijk is voor velen een gepasseerd station en een seksmaatje geen optie. Maar wat dan wel?



Van de 50 plussers wil 53% niet (meer) trouwen, van de groep die dat wel wil vindt slechts 14% het echt belangrijk. En als er dan toch getrouwd wordt, kiest 52% voor een kleine ceremonie met de belangrijkste mensen uit hun leven, geen uitgebreid feest. Maar voordat er wordt gekozen om te trouwen, vinden 50 plus singles het belangrijker dat ze goede gesprekken hebben, dan dat er fysieke aantrekkingskracht is (55%). Alhoewel bijna een derde (32%) wel eerst de fysieke connectie wil testen alvorens zich emotioneel open te stellen.

50 plus single ziet geen heil in seksmaatje

Hoewel fysieke aantrekkingskracht ondergeschikt is aan conversaties, vindt de 50+ single seks wel een erg belangrijk onderdeel van de relatie (58%). Ondanks dat slechts een derde (31%) experimenteert tussen de lakens, weet 62% vanuit ervaring goed wat ze willen in bed. Seks hoort voor de dater met levenservaring vooral in een relatie thuis.

51% ziet totaal geen heil in een seksmaatje, 38% staat er wel voor open.



Of de 50 plus single nu een seksmaatje heeft of niet, een meerderheid zoekt een levensmaatje (58%). Liefde, lust en vooral samen avonturen beleven. En wie weet leidt dat wel tot een mooi eerste, tweede, derde of zoveelste huwelijk.