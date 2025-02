59 procent van de Nederlanders wil het liefst vaker seks hebben

Laatst geüpdatet op februari 6, 2025 by Redactie

Meer dan 80 procent van de Nederlanders geeft aan een fijn seksleven belangrijk te vinden, maar er te weinig tijd voor te hebben. Uit de derde editie van de Nationale Seks Enquête blijkt verder dat 59 procent van de Nederlanders meer seks zou willen dan ze nu hebben. Tijdgebrek (28 procent) is daarbij de meest genoemde reden, gevolgd door de aanwezigheid van kinderen of huisgenoten (24 procent) en een partner die geen zin of tijd heeft (23 procent). Voor het onafhankelijke onderzoek van EasyToys deelden 2594 Nederlanders hun ervaringen.



Jongeren van 18 tot 34 jaar duiken vaker de koffer in dan ouderen. Iets meer dan de helft van de jongeren doet dit meerdere keren per week. Een klein deel van hen zelfs dagelijks of meerdere keren per dag. Opvallend genoeg wil 65 procent nóg vaker seks. De helft van de 50- tot 65-jarigen wil dit vaker. Van die groep geeft een derde aan meerdere keren in de week seks te hebben. Over het algemeen hebben mannen vaker behoefte om de frequentie op te schroeven dan vrouwen (69 versus 51 procent).

Seks op de agenda in tropenjaren

Het lijkt erop dat werk, kinderen en andere verplichtingen het seksleven flink op de proef stellen. Een derde van de mensen tussen de 18 en 50 jaar noemt tijdgebrek als oorzaak. Nog geen vijfde van de 50-plussers gaf dit als reden op. ‘Geen zin’ is een excuus dat 39 procent van de mannen geregeld hoort. Vrouwen horen dit in 32 procent van de gevallen. Bij iets minder dan een derde van de ondervraagden speelt ook mee dat hun partner op andere tijden naar bed gaat of opstaat. Als mensen tijd maken voor seks, dan pakken ze het grondig aan. Gelukkig geeft 59 procent aan tijd vrij te maken voor voorspel.



Seksuoloog Eveline Stallaart benadrukt hoe belangrijk het is om tijd te maken: “In een druk leven met werk, sociale verplichtingen en kinderen, kan seks er weleens bij in schieten. Het is heel menselijk om de gemakkelijkste weg te kiezen en minder moeite te doen voor elkaar, maar door bewust tijd in te plannen, kan intimiteit binnen een relatie juist versterkt worden.” Ondanks dat uit de enquête blijkt dat 84 procent van de Nederlanders het liefste spontane seks wil, raadt ze aan om toch vaste momenten in te plannen. “Zorg dat je af en toe spontaan samen iets leuks doet en blijf open over je wensen en verwachtingen. Door seks en intimiteit een prioriteit te maken, voorkom je dat het erbij inschiet en houd je het spannend én verbindend.”

Hoe lang duurt het eigenlijk? 34 minuten

De Nationale Seks Enquête levert nog veel meer inzichten over ons seksleven. Zo blijken Nederlanders gemiddeld 34 minuten over een vrijpartij te doen, inclusief voor- en naspel. De leeftijdsgroep 35-49 houdt het met 36 minuten zelfs nog iets langer vol. Bij toy-liefhebbers duurt het feestje vaak nóg langer: 38 minuten.



De gemiddelde leeftijd waarop we voor het eerst seks hebben is 17 jaar. Een derde van de mannen denkt meerdere keren per dag aan seks versus 8 procent van de vrouwen, en vrijgezellen met losse contacten hebben het hoogste libido. Doggystyle blijft het populairste standje (50 procent), op de voet gevolgd door de missionarishouding (38 procent).



Het grootste deel van Nederland heeft tussen de twee en tien bedpartners gehad. Hierin antwoorden alle leeftijdsgroepen ongeveer hetzelfde. Toch is ook 4 procent met meer dan vijftig verschillende partners het bed in gedoken en heeft 17 procent (tot nu toe) één bedpartner gehad.