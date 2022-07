5x redenen om een crosstrainer in huis te halen

Ben je een sportief type en vind je het fijn om ook thuis sportsessies uit te voeren? Dan is het goed om te beschikken over de juiste fitnessapparatuur. Qua fitnessapparatuur kun je alle kanten op, het is maar net wat je graag zou willen trainen. Een van de populairste fitnessapparaten is een crosstrainer. Als je hier nog over beschikt maar wel op zoek bent naar een nieuw apparaat om te sporten, dan is het zeker iets wat je kunt overwegen. De redenen om een crosstrainer in huis te halen? Wij zetten ze hieronder op een rijtje.

Je traint je hele lichaam

Een crosstrainer kopen is een goed idee omdat je hiermee je hele lichaam kunt trainen. Dit is bij lang niet alle fitnessapparaten mogelijk. Veel fitnessapparaten zijn geschikt voor het trainen van bepaalde spiergroepen en met een crosstrainer kun je veel spiergroepen tegelijk trainen. Dit is mooi meegenomen, want een sessie op de crosstrainer is hierdoor dus enorm effectief. Je beenspieren, armspieren, buikspieren, armspieren, rugspieren: je traint het allemaal!

Je verbrandt snel calorieën

Wil je graag wat kilo’s kwijtraken? Dan is de crosstrainer ook een ideaal fitnesapparaat om mee te trainen. Met een crosstrainer kun je namelijk snel calorieën verbranden en dit is natuurlijk fijn als je wilt afvallen. Jouw hele lichaam komt met een training op dit apparaat in beweging, want het is een goede combinatie van kracht- en cardiotraining. Gemiddeld kun je met een sessie op dit fitnessapparaat zo’n 700 calorieën per uur verbranden.

Verbeteren van je hart- en longconditie

Wat ook een voordeel is van een crosstrainer, is dat je hiermee werkt aan je hart- en longconditie. Het verbeteren hiervan is natuurlijk altijd goed om te doen. Op een crosstrainer kun je verschillende soorten trainingen doen. Of je nu kiest voor een lange training of een korte intensieve training: er zijn meerdere dingen mogelijk. Hierdoor heb je de kans om goed aan je hart- en longconditie te werken.

Sporten zonder je gewrichten veel te belasten

Een andere reden om een crosstrainer in huis te halen, is omdat je hiermee kunt sporten zonder je gewrichten veel te belasten. Dit ten opzichte van veel andere sporten en fitnessapparaten, waarbij je gewrichten juist wel veel belast kunnen worden. Bij trainen met de crosstrainer land je niet met je volle gewicht op je voeten en dit zorgt ervoor dat je gewrichten niet belast worden. Je beweegt mee met de crosstrainer en hierdoor zal je ook veel minder snel blessures oplopen. Door dit voordeel is het apparaat geschikt voor iedereen. Of je nu zwakke knieën of enkels hebt, een beginnende sporter bent of overgewicht hebt: de crosstrainer is geschikt om te trainen.

Makkelijk en veilig in gebruik

Als je op zoek bent naar een fitnessapparaat dat makkelijk en veilig is in gebruik, dan zit je met de crosstrainer ook goed. Het is slechts een kwestie van op de voetsteunen staan en de hendels vastpakken om deze daarna heen en weer te bewegen. Niet alleen is het apparaat makkelijk in gebruik, ook is het veilig. Er kan tijdens het sporten op de crosstrainer namelijk maar weinig gebeuren, omdat je maar één beweging maakt en niet te maken hebt met onverwachte omstandigheden.



Als je op zoek bent naar een fitnessapparaat om thuis te kunnen sporten, dan is de crosstrainer dus zeker een apparaat wat je kunt overwegen. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen heeft het namelijk meerdere voordelen. Wie weet wordt dit straks wel jouw favoriete fitnessapparaat om mee te trainen!