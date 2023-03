5x women empowerment in Israël

Laatst geüpdatet op maart 8, 2023 by Redactie

Voor de International Women’s Day op 8 maart volgen hieronder 5 inspirerende verhalen van vrouwen uit heel Israël, van alle leeftijden en achtergronden, die zelfexpressie, empowerment en economische stabiliteit hebben gevonden door hun kookkunsten in te zetten.



Vrouwen die, vanwege hun persoonlijke omstandigheden of religieuze/etnische achtergrond, het anders een uitdaging zouden vinden om te werken, dragen nu bij aan het gezinsinkomen, gaan in gesprek met toeristen en creëren zinvolle en blijvende herinneringen. Door middel van culinair toerisme stellen deze vrouwen hun huis open voor gastvrije ontmoetingen waarin zij hun familieverhalen en het erfgoed van hun gemeenschap vertellen.

Jeruzalem

Het initiatief ‘Women and Stories in Jerusalem’ benut de verschillende krachten en talenten van vrouwen in Jeruzalem om kleine toeristische ondernemingen op te zetten die voor empowerment en economische winst zorgen. De vrouwen, allen met verschillende etnische en religieuze achtergronden, verwelkomen toeristen in hun huizen en bieden een unieke Jeruzalem ervaring en ontmoeting door hun dagelijks leven en cultuur te laten zien.

Yeroham, Negev

Vrouwen in Yeroham, een van de ontwikkelingssteden in Negev met een zeer diverse bevolking, die het leven als moeilijk ervaarden en niet in staat waren buitenshuis te werken, hebben empowerment gevonden op economisch en persoonlijk vlak dankzij het project ‘de culinaire koninginnen van Yeroham’. Het project maakt onderdeel uit van community based tourism en biedt een lonend bestaan aan de vrouwen (de Culinaire Koninginnen) die toeristen hartelijk ontvangen in hun huizen, heerlijke etnische maaltijden serveren en persoonlijke verhalen vertellen die deel uitmaken van de geschiedenis van het moderne Israël. De Culinaire Koninginnen kunnen iedereen ontvangen, van kleine families tot grote groepen van maximaal 50 personen. Ook kunnen toeristen kookworkshops volgen.

Golanhoogten

Efrat Moskovich, grafisch ontwerper en toonaangevend foodblogger in Israël, beheert de (Hebreeuws-talige) website “Impress your mother-in-law“. Efrat, die al 25 jaar in een kleine religieuze nederzetting in de Golanhoogten (Moshav Yonat) woont, neemt toeristen mee naar Druzische vrouwen in het noorden van de Golanhoogten, zodat men kennis kan maken met hun gerechten, levensstijl en cultuur. Wat begon als een persoonlijk verlangen om meer te weten te komen over haar buren en hun kookkunsten is uitgegroeid tot een toeristische onderneming die mensen van verschillende culturen samenbrengt door middel van eten en persoonlijke ontmoetingen. Alle Druzische vrouwen gebruiken hun traditionele kookkunsten als bron van empowerment, financiële stabiliteit en als middel om de bredere gemeenschap te bereiken. De culinaire groepsreis van Efrat belicht de natuurlijke band tussen Joden en Druzen in de Golanhoogten in hun dagelijks leven en vestigt de aandacht op de unieke gerechten en de tradities van deze traditionele gemeenschap. Efrat organiseert ook Druzische kookworkshops, waarvan er één alleen voor vrouwen is uit respect voor de zeer religieuze Druzische dame die leert hoe traditionele koekjes moeten worden gemaakt.

Yeroham, Negev

Lehem Zeh viert cultuur en traditie door te bakken en verbindt toeristen via workshops en evenementen met het verleden, met elkaar en met nieuwe avonturen. Het project wil de groei van lokale vrouwelijke ondernemers ondersteunen door hen uit te nodigen hun eigen bedrijf te starten of hun bestaand bedrijf te laten groeien vanuit de gedeelde professionele keukenruimte, waar ze toegang hebben tot professioneel keukengerei, koosjere certificering, bedrijfs- en marketingondersteuning en een gemeenschap van gelijkgestemde bakkers en visionairs. In de groepsworkshops, beschikbaar voor toeristen, horen deelnemers over herinnering, traditie, aliyah en sociaal activisme door de ogen van de vrouwen. Tot de bakkers behoren Ariel Pollock Star, de oprichter en bagelexpert, Yehudit Ben Hemo die gespecialiseerd is in zuurdesem en storytelling, en Rivka Licthenstein, een mindfulness- en challah-goeroe.

Galilea

Hagit Lidror groeide op in een kibboets met een diepe liefde voor dieren waardoor ze al op jonge leeftijd vegetarisch is geworden. Ze volgt nu een veganistische levensstijl in Moshav Klil in het westen van Galilea, waar ze al 17 jaar woont. Ze werd verliefd op koken, begon maaltijden te bereiden op lokale festivals en evenementen en gaf uiteindelijk haar carrière in de paardentherapie op om fulltime in de keuken te werken. Ze specialiseerde zich in vegetarisch en veganistisch koken en ontvangt toeristen thuis voor op maat gemaakte kookworkshops over hoe je een gezonde vegetarische levensstijl kunt leiden. Hagit is zelf opgeleid in de keuken en richt zich op recepten die gemakkelijk voor te bereiden zijn en thuis kunnen worden nagebootst. Sommige workshops brengen haar weer in contact met haar therapeutische vaardigheden, zoals het werken met mensen met speciale behoeften. Een van haar speciale workshops is een samenwerking met een Israëlische Arabische thuiskok, Insaf, die in het naburige dorp Yassif woont. De workshop, genaamd ‘A Duet Between Old and New’, richt zich op traditioneel Arabisch eten uit Galilea met een moderne veganistische twist, waarbij lokale seizoensgebonden ingrediënten worden gebruikt.