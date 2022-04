De overgrote meerderheid van de menselijke bevolking wordt geboren met een enorm potentieel en slaagt er toch in om niet alles te bereiken wat mogelijk is. Dus wat maakt de presteerders anders? Zijn er eenvoudige stappen om ons geheime potentieel te ontwikkelen? Er zijn in feite 6 eenvoudige stappen om je potentieel te ontwikkelen!

Stap # 1 is de basis begrijpen om je geheime potentieel te ontsluiten

Weet je wat de meerderheid onderscheidt van de top 6% superrijke minderheid? Het antwoord is volgens onderzoekers genetica en omgeving.

We weten allemaal wat genetica is toch? Mensen geboren uit intelligente ouders bereiken geweldige dingen. Met omgeving bedoelen de onderzoekers hoe het kind is opgevoed, de input die het kind in het leven heeft gekregen, enzovoort. Wat deze onderzoekers echter niet verklaren, is hoe mensen geboren uit gemiddelde intelligente ouders en die geen speciale input kregen, geweldige dingen bereikten. In feite behoren de meeste Amerikaanse miljardairs tot deze categorie.

Een persoon met een laag IQ kan geen grote dingen bereiken – dat is een gegeven, dus wat presteerders die zijn geboren uit ouders met een gemiddeld IQ en geen speciale behandeling krijgen, bewijzen; is dat ze hun hersenen anders gebruikten. En in elke studie die ooit is uitgevoerd, was de gemene deler die steeds naar voren kwam; de hersenen. De sleutel tot het aanboren van ons innerlijke geheime potentieel was absoluut de hersenen en hoe we ervoor kiezen om ze te gebruiken.

Stap #2 is de sleutel vinden om je geheime potentieel te ontsluiten

Het enige dat de onderzoeken goed deden toen de bestudeerde Amerikaanse miljardairs, was dat elk van hen een mentor had – iemand die hielp het hersenpotentieel te ontsluiten; iemand die hen liet zien hoe ze goed moesten denken en hoe ze potentieel konden zien waar anderen niets zagen.

Wat is deze “sleutel” en waar vind je hem? Als er een schat te vinden is, wed je dat mensen ernaar zullen zoeken. Gelukkig voor ons waren niet alle mensen die erachter kwamen hoe ze het potentieel van The Secret Of Happiness konden ontgrendelen, hebzuchtig of hielden het geheim voor zichzelf. Sommigen schreven boeken of maakten producten om anderen te helpen.

Stap # 3 is om de sleutel volledig te begrijpen

Nadat je een van de beschikbare producten hebt gekocht om je potentieel te ontgrendelen, moet je er alles aan doen om het te begrijpen. Zoek het uit, beheers het.

Stap #4 is om de sleutel te testen

Als je denkt dat je de sleutel onder de knie hebt, gebruik hem dan en je ziet je leven binnen enkele dagen veranderen. Als je nog steeds in de war bent en niet zeker bent van de sleutel, gebruik je misschien de verkeerde tool om je geheime potentieel te ontgrendelen?

Feit is dat er verschillende tools zijn om je geheime potentieel te ontsluiten. Elk van hen werkt, maar welke is geschikt voor jouw hersenkarakteristiek? De meeste mensen zullen instinctief de juiste kiezen. Sommigen zullen het natuurlijk niet de eerste keer goed doen. Selecteer een andere sleutel.

Stap #5 is om het verstandig te gebruiken

Het zal je misschien verbazen, maar rijke mensen gooien geen geld weg (behalve in films); ze investeren het en verdienen nog meer geld.

Stap #6 is het geheim doorgeven

Onthoud dat je je leven alleen kunt veranderen omdat anderen het geheim niet voor zichzelf hebben gehouden. Dus, geef het goede woord door en laat de wereld genezen. Elke goede beurt verdient een andere.