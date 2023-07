6 handige tips van een verloskundige tegen zwangerschapskwaaltjes

Laatst geüpdatet op juli 13, 2023 by Redactie

Mommy’s to be opgelet: want hoewel zwanger zijn een roze wolk kan betekenen, is het geen verrassing dat ook de bijbehorende ongemakken vroeg of laat om de hoek komen kijken. Met name de huid ondergaat een flinke transformatie: je buik natuurlijk, maar ook andere delen van het lichaam zetten zich in voor die kleine. Of je nou net zwanger bent, al een tijdje onderweg bent of inmiddels bent bevallen, je huid kan in deze periode wat extra liefde gebruiken. De Huidverzorgingsolie van Bio-Oil is in 11 landen het best verkochte product tegen littekens en huidstriemen. Het merk weet daarom als geen ander hoe je je huid tijdens en na de zwangerschap verzorgt. Naast smeren, zijn er nog meer manieren waarmee je typische zwangerschapskwaaltjes aanpakt. Verloskundige Marlies Koers deelt haar tips hieronder.

Tips tegen zwangerschapskwaaltjes

1. Striae

Zwangerschapsstriemen: bijna geen enkele zwangere vrouw ontkomt aan het gevolg van een (te) snelle uitrekking van de huid. Meestal ontstaat dit in de zesde of zevende maand. Je kunt de striemen herkennen aan roze/paarse strepen op de buik, borsten, dijen en soms in de liezen. Na de zwangerschap zullen de roze/paarse strepen veranderen in witte strepen. Deze vallen minder op maar kunnen wel als storend worden ervaren. Marlies geeft raad:



“Het allermooiste zou zijn om striae te voorkomen, alleen is dit lastig omdat de scheurtjes zich diep in de huid bevinden. Ook speelt een genetische factor mee, dus als je moeder last had van striae is de kans groter dat je het zelf ook ontwikkelt. Toch kun je door de huid soepel te houden met een hydraterende crème of olie, goede invloed hebben op de doorbloeding van je huid. Bijvoorbeeld Bio-Oil Huidverzorgingsolie. Breng twee keer per dag met een masserende beweging aan om de huid soepel te houden en zo hopelijk scheurtjes in de huid te voorkomen.”

2. Jeukende (droge) huid

Ongeveer 1 op de 5 vrouwen heeft last van zwangerschapsjeuk, in de meeste gevallen niet ernstig maar wel erg vervelend. Wat kan je doen? Marlies vertelt: “Wellicht een inkopper, maar probeer niet te veel te krabben, hiervan wordt de jeuk erger. Ga niet te vaak douchen of in bad, aangezien dit de huid uitdroogt en het meer gaat jeuken. Probeer daarnaast synthetische stoffen bij kleding en beddengoed te vermijden.”

3. Oedeem en spataderen

Veel zwangere vrouwen (40%) krijgen op een gegeven moment dikkere enkels, voeten en handen omdat ze vocht vasthouden, ook wel oedeem genoemd. Dit kan als pijnlijk en oncomfortabel worden ervaren, met mogelijk spataderen als gevolg van de verhoogde druk. De tips van Marlies? Blijf water drinken, beweeg regelmatig (!) en leg je benen wat hoger als je zit of ligt. Een item dat door veel verloskundigen wordt aangeraden zijn speciale kousen die ervoor zorgen dat het bloed vanuit de benen makkelijker terugstroomt richting het hart. Voor de fashionista’s tegenwoordig verkrijgbaar in verschillende soorten en kleuren.

4. Pigmentvlekken

De zwangerschapshormonen oestrogeen en progesteron kunnen pigmentcellen extra activeren. Bij (overmatige) blootstelling aan de zon kan er daardoor een zwangerschapsmasker (melasma) ontstaan. Dit herken je aan donkere pigmentvlekken op je voorhoofd, de bovenlip en de wangen. Ook kun je nieuwe moedervlekken ontdekken, of je bestaande moedervlekken worden donkerder/dikker. Bescherm je huid daarom dagelijks tegen de zon met SPF en draag een zonnehoed. Daarnaast helpt Bio-Oil Huidverzorgingsolie de zichtbaarheid van pigmentvlekjes te verminderen.

5. Rode vlekjes

Marlies: “Tijdens de zwangerschap kun je ineens rode plekjes ontdekken in je gezicht en hals. We noemen dit ook wel spinnenkopjes. Meestal verdwijnen ze weer na de zwangerschap.”

6. Keizersnede litteken

Soms eindigt de bevalling anders dan je vooraf denkt of hoopt. 1 op de 6 stellen krijgt te maken met een keizersnede, al dan niet gepland. De wond zal in de eerste weken na de geboorte genezen en herstellen. Toch kun je last krijgen van een doof/trekkend gevoel, pijn, jeuk of zwelling bij het litteken. Marlies tipt: “Smeer in de eerste 4 tot 5 weken na de operatie niets op de wond. Wanneer het litteken van de operatie goed geheeld is na 6 weken en dus gesloten en droog blijft, dan kun je ervoor kiezen om deze te verzorgen met een product, bijvoorbeeld een crème of olie. Hoe eerder je het litteken goed behandelt, hoe minder klachten je zult ervaren.”



Wist je dat de Huidverzorgingsolie van Bio-Oil de zichtbaarheid van littekens helpt te verminderen? Een klinische studie1 met 82 deelnemers toonde aan dat 82% een verbetering waarnam in de zichtbaarheid van het litteken na 4 weken.