Beschreven als vloeibaar goud door zijn aanhangers, is whisky het soort drankje dat moet worden geproefd en genoten met familie en goede vrienden. Drink er een bij de open haard met een sigaar en je hebt het over pure magie. Maar het is een drank die mensen verdeelt: je proeft rokerige goedheid en wordt vervoerd naar een ruige Schotse heuvel, of je proeft geneeskrachtige moutigheid. Je houdt ervan of haat het. Of je nu nieuwsgierig bent naar de verschillende soorten whisky en iets nieuws wilt proberen, of al lang een liefhebber en whiskyliefhebber bent, we hebben hier 6 leuke weetjes over whisky:

Lees ook: Recept: Old Fashioned cocktail

Whisky is leven – letterlijk

In het Gaelic leest whisky als uisge beathe, wat zich direct vertaalt naar water des levens. We zijn het er helemaal mee eens!

Een gentle(wo)man’s game

Bessie Williamson was de enige vrouw in de 20e eeuw die een whiskystokerij bezat en beheerde. Ze begon haar reis als typiste voor Laphroaig en was niet van plan om daar te blijven. Maar haar plannen veranderden en uiteindelijk blonk ze uit als de onverschrokken leider van de distilleerderij. Het bleek dat het nieuwe optreden echt haar ding was.

Niet van deze wereld smaak

Whisky is helemaal naar het internationale ruimtestation gestuurd om te zien hoe zwaartekracht de rijping ervan zou beïnvloeden. Blijkbaar was het verschil in smaak erg merkbaar, wat bewijst dat het er toe doet waar je whisky wordt gemaakt.

Alles over turf

“Gedeeltelijk vergaan organisch materiaal gevonden in de grond” klinkt als iets dat je niet in de buurt van je drankje wilt hebben, maar het is essentieel om sommige whisky’s hun onvergetelijke smaak te geven. Geturfde whisky (zoals Laphroaig) krijgt zijn uitgesproken rokerige smaak van verbindingen die vrijkomen door turfvuren die worden gebruikt om gemoute gerst te drogen, die wordt gebruikt om de whisky te maken.

Koninklijke stempel van goedkeuring

Laphroaig is de enige whisky die de Royal Warrant of the Prince of Wales draagt, die persoonlijk werd uitgereikt tijdens een bezoek aan de distilleerderij in 1994.

Lees ook: De voordelen van bitters en meer…

Gemaakt om te delen

Whisky die tijdens de rijping verdampt, staat bekend als het aandeel van de engelen. We weten in ieder geval dat whiskystokers attent zijn.