6 manieren om de pijn te verzachten bij doorkomende tandjes

Wanneer een baby tandjes krijgt, zijn ouders vaak lange dagen en nachten bezig met het verzachten van het ongemak van hun kleintje. Doorkomende tandjes hebben een andere invloed op baby’s; sommigen hebben er misschien helemaal geen last van, terwijl anderen alleen maar last hebben van sommige tanden. Gezwollen, rood tandvlees is een duidelijk teken dat tandjes krijgen de oorzaak is van de plotselinge onrust van je baby. Enkele andere veel voorkomende symptomen die je misschien niet onmiddellijk associeert met tandjes krijgen, zijn ongewone prikkelbaarheid, toegenomen kwijlen, lichte koorts, rode wangen, huiduitslag, wrijven over het gezicht, trekken aan het oor, kauwen of knagen op speelgoed en losse stoelgang.



Elke fase van de ontwikkeling van een baby brengt unieke uitdagingen met zich mee. Omdat geen twee baby’s hetzelfde zijn, kan het met vallen en opstaan zijn om de perfecte aanpak te vinden om de ervaring van je kind te vergemakkelijken.

Koud kinderspeelgoed en huishoudelijke artikelen

Bij het doorkomende tandjes zoeken baby’s vaak naar tegendruk die verzachtend werkt op pijnlijk tandvlees, die ze kunnen krijgen door op een harder oppervlak te kauwen. Koele temperaturen helpen ook bij het verlichten van tandjes. Kalmerende opties zoals siliconen tandenborstels, siliconen (gelvrije) bijtringen of speelgoed, of zelfs een schoon siliconen kookgerei uit de keuken kunnen in de vriezer worden geplaatst. Bied het item aan je baby aan om erop te kauwen en in de mond te nemen, of houd het voorzichtig tegen het tandvlees om de pijn te verzachten.

Tandvleesmassage

Masseer zachtjes het tandvlees van je baby met een schone vinger. De kleine bultjes die je misschien onder de tandvleesrand voelt ontstaan, zijn de toppen van de melktanden die naar de oppervlakte komen.

Voedzame ijslolly’s

Het aanbieden van koud voedsel of vloeistoffen is een andere manier om gekoelde verlichting te bieden. Moedermelk of flesvoedingsijsjes kunnen verzachtend zijn voor doorkomende tandjes. Voor baby’s die jonger zijn dan zes maanden en die tandjes krijgen, vult u de vormpjes met moedermelk of flesvoeding, of voor peuters kun je voedzame puree invriezen.



Het invriezen van puree in ijsvormpjes biedt baby’s twee soorten verlichting bij het doorkomen van tandjes (tegendruk en koele temperatuur), terwijl ze tegelijkertijd voedingsstoffen en blootstelling aan nieuwe smaken bieden. Enkele voedzame suggesties voor puree om in te vriezen zijn onder meer mengsels van puur fruit en groenten.

Voedselstokken

Voor baby’s die tandjes krijgen maar nog geen tand hebben doorgebroken, probeer een koude, grote, geschilde, rauwe wortel te overhandigen. Gekoeld, harder voedsel zorgt voor de koele temperaturen en tegendruk waar baby’s vaak naar verlangen tijdens tandjes krijgen, evenals blootstelling aan nieuwe smaken en texturen, maar in een vorm die niet in kleinere stukjes afbreekt waardoor het risico op verstikking toeneemt.

Beheer kwijlen

Tijdens tandjes krijgen kunnen de lippen, kin en wangen van een baby gemakkelijk ruw worden door overtollig speeksel en tandjesgerelateerd kwijl. Houd deze gebieden zo droog en beschermd mogelijk, vooral als het koud is. Het kan helpen om een dun laagje zalf aan te brengen om de huid verder te beschermen.

Pijnbehandeling

Nadat je alle andere opties heeft geprobeerd en de baby nog steeds last lijkt te hebben van doorkomende pijn, overleg dan met je huisarts of pijnstillers een optie zijn, en zo ja, welke dosering je voor je baby moet gebruiken. De meeste deskundigen raden het gebruik van verdovende gels die benzocaïne bevatten af, omdat deze onveilig zijn voor baby’s en waarschijnlijk niet helpen bij kinderziektes.