6 manieren om je kind voor te bereiden op een beugel

Kinderen voelen zich vaak angstig als het gaat om het krijgen van een beugel. Veel kinderen hebben een beugel nodig, en het is een veel voorkomende behandeling, dus je kunt erop vertrouwen dat je kind de hele tijd in bekwame handen zal zijn. Maar toch kan het krijgen van een beugel nog steeds een beetje overweldigend zijn. Om je kind te helpen zich voor te bereiden op een bezoek aan een orthodontist, zijn hier enkele dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat ze zich meer op hun gemak voelen:

1. Praat met het kind

Met je kind praten over het krijgen van een beugel is de eerste belangrijke stap die je moet nemen om het voor hen gemakkelijker te maken. Hun angst zal afnemen zodra ze meer vertrouwd zijn met het proces. Als ouder heb je misschien veel vragen, maar je kind zal er ongetwijfeld nog veel meer hebben. Een geweldige manier om ze erbij te betrekken, is door ze een lijst met vragen voor de orthodontist te laten schrijven. Dit geeft hen niet alleen de kans om hun stem te laten horen, maar ze zullen zich ook sterker voelen over hun mondgezondheid.

2. Praat over de procedure

Kinderen zijn over het algemeen erg nieuwsgierig. En als het gaat om het krijgen van een behandeling waar ze misschien niet al te bekend mee zijn, zal het je kind meer op zijn gemak stellen door vooraf te praten over de redenen waarom dit proces zal helpen om hun mondgezondheid te verbeteren.



Laat weten dat het plaatsen van een beugel weliswaar tijd kost, maar dat het eenvoudig en noodzakelijk is om hun zelfvertrouwen en hun vermogen om goed te eten en te spreken te verbeteren. Hun orthodontist kan hen meer details geven over de verschillende stadia van het proces, inclusief hoe de beugels en boogdraden worden gemaakt en aan hun glimlach worden gehecht, en waarom ze misschien kleurrijke elastische banden nodig hebben. Ze herinneren je kind er ook aan dat ze ook de kleur van de banden kunnen kiezen, wat de behandeling leuker maakt.

3. Koop zacht voedsel

Zacht voedsel is essentieel in de eerste paar dagen nadat de beugel is aangebracht. Zodra de pijn verdwijnt, kunnen ze teruggaan naar hun gebruikelijke dieet. Rijst, pasta, ijs, yoghurt, tofu, aardappelpuree of vloeibare maaltijden zoals soepen zijn goede keuzes. Gezond eten zal hen helpen hun energie op peil te houden en hun mondholte gezond te houden.



IJskoude etenswaren hebben ook het extra voordeel dat ze pijnlijke spieren verzachten, vooral wanneer beugels wrijving beginnen te veroorzaken. Zorg er daarom voor dat je koelkast gevuld is met zachte etenswaren voordat de beugel wordt geplaatst.

4. Gebruik orthodontische wax

Irritatie ervaren bij het dragen van een beugel is niet ongewoon; orthodontische wax zal het ongemak van je kind helpen verlichten. Rol de wax tussen je vingertoppen om het zachter te maken en druk het vervolgens op het deel van de beugel dat pijn doet. Het creëert een beschermende laag die voorkomt dat de beugel wrijving veroorzaakt. Houd de wax bij de hand en geef je kind zijn eigen voorraad. Dus wanneer hij of zij maar wilt, of het nu op school is, tijdens het sporten of met hun vrienden, ze zullen snel en zelfstandig met het ongemak kunnen omgaan.

5. Herinner hen aan het einddoel

Het orthodontische traject van je kind kan minimaal 2 jaar duren. Zorg ervoor dat je hen hiervan op de hoogte stelt voordat ze aan hun proces begint – maar laat hen weten dat het dragen van een beugel ook een tijdelijke maatregel is. Als ze plichtsgetrouw voor hun glimlach zorgen, zullen de resultaten de rest van hun leven blijven bestaan en zullen ze een glimlach achterlaten waarmee ze trots kunnen pronken.

6. Luister naar hun zorgen

Beugels kunnen oncomfortabel zijn en kunnen leiden tot gevoelens van schaamte; veel kinderen zijn bang dat hun vrienden grapjes zullen maken. Geef ze op zulke momenten een knuffel en herinner ze eraan dat veel mensen een beugel hebben gedragen en dat je met je orthodontist kunt praten over minder opvallende opties.



Laat hen weten dat het leven nog steeds hetzelfde zal zijn met of zonder beugel. Als ze er eenmaal aan gewend zijn om ze te dragen, wordt het een norm en denken ze er niet eens meer over na.