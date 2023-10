6 manieren waarop je hond je geestelijke gezondheid kan helpen verbeteren

Laatst geüpdatet op oktober 9, 2023 by Redactie

Honden kunnen hun ouders een gevoel van troost bieden, en samen tijd doorbrengen kan helpen een sterke band te creëren, stress te verminderen en een positieve invloed te hebben op de geestelijke gezondheid. Daarom delen we hier 6 manieren waarop je hond de geestelijke gezondheid kan helpen verbeteren.

Zo kan je hond je geestelijke gezondheid helpen verbeteren

Houd je aan een schema

Het hebben van een hond kan helpen een routine in je dagelijks leven te creëren. Van wandelingen tot maaltijden: het bijhouden van een schema voor de zorg voor een huisdier kan ervoor zorgen dat je je beter georganiseerd voelt. Het biedt ook eenvoudige, maar belangrijke items om je dagelijkse takenlijst af te vinken, waardoor je een gevoel van voldoening krijgt.

Geniet van de frisse lucht

Wat voor weer het ook is, het is een goed moment om meer buitenactiviteiten met je hond te gaan doen, zoals samen lange wandelingen maken en een bezoek brengen aan het hondenpark of andere huisdiervriendelijke gebieden. Deze avonturen kunnen je de kans geven om van de frisse lucht te genieten, een pauze te nemen en je hoofd leeg te maken.

Werk samen met een hondencollega

Veel mensen realiseren zich na de corona tijd de voordelen op het gebied van comfort en geestelijke gezondheid die ze hebben ontvangen door hun honden thuis aan hun zijde te hebben, ook op kantoor kunnen gelden. Samenwerken met honden op kantoor het geluk kan vergroten en angst of stress kan verlichten.

Lekker liggen

Met de drukte van het dagelijks leven is het fijn om even de tijd te nemen om achterover te leunen en te ontspannen. Voor veel mensen kan het knuffelen met een huisdier die vrije tijd nog leuker en geruststellender maken. Het hebben van die fysieke verbinding met je hond kan je helpen kalm te blijven, zelfs op de meest stressvolle dagen. Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat volwassenen met huisdieren gezondere fysiologische reacties op stress hebben, waaronder een lagere basishartslag en bloeddruk. Pak een goed boek of zet je favoriete televisieprogramma aan met je trouwe viervoeter aan je zijde voor wat kwaliteitsknuffeltijd om te helpen ontspannen.

Wees samen actief

Van apporteren in het hondenpark tot wandelen in de buurt: het hebben van een hond kan voldoende mogelijkheden bieden om actief te blijven. Bij deze oefening komen endorfines vrij die een positief gevoel in het lichaam veroorzaken, wat kan helpen je humeur te verbeteren. Zowel jij als je hond kunnen zowel fysiek als mentaal profiteren van de oefening.

Blijf lachen

Honden hebben een manier om mensen een gelukkig gevoel te geven en ze kunnen geweldige beste vrienden zijn waar ze op kunnen vertrouwen voor troost. Van het liefdevol laten rusten van hun hoofd op je schoot tot de grappige geluiden die ze maken, honden laten hun baasjes glimlachen met hun lieve eigenaardigheden, speelse persoonlijkheden en humeurverhogende vaardigheden.