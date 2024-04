6 mythen en misvattingen over hypnose van een expert

Laatst geüpdatet op april 18, 2024 by Redactie

Een vreemde mysticus zwaait een zakhorloge heen en weer en herhaalt de zin “Je wordt slaperig, heel slaperig”, waardoor ze absolute controle over hun onderwerp krijgen. Dat is niet hoe hypnose echt werkt, maar het is de manier waarop het vaak wordt afgebeeld in de popcultuur. Zelfs sommige clinici en hypnosedocenten propageren schadelijke mythen over hypnose.



Steven Jay Lynn, hoogleraar psychologie aan de Binghamton University, State University of New York, is een expert op het gebied van hypnose die vanwege zijn inzicht in de praktijk een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het rechtssysteem. Lynn gelooft dat hypnose veel nuttige klinische toepassingen heeft, maar dat mythen verhinderen dat het volledig wordt benut.



In een artikel, “Mythen en misvattingen over hypnose met wetenschappelijk bewijs“, bespraken hij en zijn collega’s, Madeline Stein en Devin Terhune van het Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience aan King’s College, een aantal fouten en misvattingen over de kenmerken en praktijk van hypnose. Dit zijn enkele van de veelvoorkomende mythen die algemeen worden aangenomen en algemeen worden verspreid in de populaire cultuur.

Gehypnotiseerde mensen kunnen suggesties niet weerstaan

Aangenomen wordt dat een diep gehypnotiseerd persoon “blinde gehoorzaamheid” vertoont en automatisch meegaat met wat de hypnotiseur suggereert. Toch verliezen individuen tijdens hypnose de controle over hun acties niet – in tegenstelling tot het idee dat de media benadrukken dat hypnose iets is dat je wordt aangedaan en dat hypnose kan worden gebruikt om iemand te beheersen. In feite kunnen mensen hypnotische suggesties weerstaan en zelfs verzetten. Hun ervaring van controle tijdens hypnose hangt af van hun intenties en verwachtingen met betrekking tot het al dan niet behouden van vrijwillige controle.

Hypnose is een “speciale staat”

Hypnose wordt vaak verkeerd gekarakteriseerd als een “speciale staat” waarin afweermechanismen worden verminderd en een “unieke staat van fysieke ontspanning en bewuste onderbewustzijn” ons in staat stelt om “onze onderbewuste diepten binnen te gaan door middel van hypnose”. Mensen kunnen echter reageren op hypnotische suggesties, zelfs als ze alert zijn en op een hometrainer zitten. Afgezien van het feit dat het een contradictio in terminis is, is ‘bewuste onderbewustzijn’ een onnauwkeurige weergave, omdat tijdens hypnose zelfs de meest beïnvloedbare personen volledig bewust en op de hoogte blijven van hun omgeving. Het is juister om hypnose te beschouwen als een reeks procedures waarbij verbale suggesties worden gebruikt om bewustzijn, perceptie en cognitie te moduleren, dan om onnodig ‘speciale toestanden’ op te roepen.

Mensen zijn hypnotiseerbaar of niet

De reactie van mensen op hypnose kan in de loop van de tijd relatief stabiel zijn. Toch is het onnauwkeurig om aan te nemen dat mensen hypnotiseerbaar zijn of niet. Mensen verschillen enorm in hun reactievermogen en reageren vaak op sommige suggesties, maar niet op andere. Toch zijn de meeste mensen voldoende hypnotiseerbaar om substantiële voordelen te halen uit therapeutische suggesties.

Reageren op suggesties weerspiegelt niets meer dan naleving of vervalsing

Voorgesteld gedrag tijdens hypnose kan zozeer afwijken van het alledaagse dat er onvermijdelijk vragen rijzen over de vraag of hypnotische reacties echt zijn. Neuroimaging-onderzoeken tonen echter aan dat de effecten van hypnotische suggesties hersengebieden activeren (bijv. visuele verwerking) die consistent zijn met gesuggereerde gebeurtenissen (bijv. het hallucineren van een object). Deze bevindingen leveren overtuigend bewijs dat hypnotische effecten worden weergegeven op neurofysiologisch niveau, consistent met wat mensen rapporteren.

Hypnotische methoden vereisen grote vaardigheid om toe te dienen

Een populaire misvatting is die van de mesmerist, of magiërachtige hypnotiseur met speciale invloedskracht die iedereen kan ‘hypnotiseren’. Dit wijdverbreide idee is pure mythe; in werkelijkheid vereisen het toedienen van een hypnotische inductie en specifieke suggesties geen speciale vaardigheden of capaciteiten die verder gaan dan die vereist zijn voor elementaire sociale interacties en het uitvoeren van experimentele of klinische procedures, zoals het vermogen om een verstandhouding tot stand te brengen. Hypnose mag echter alleen worden beoefend door professionals die zijn opgeleid in het gebruik van hypnose.

Hypnotische leeftijdsregressie kan nauwkeurige herinneringen uit het verre verleden ophalen

Tv-shows en films laten vaak zien dat mensen onder hypnose uiterst nauwkeurige herinneringen uit een ver vorig leven kunnen oproepen. Maar onderzoek suggereert een tegengestelde mening. Wanneer onderzoekers de juistheid van herinneringen van mensen die “leeftijdsregressief” zijn naar een vroeger tijdstip (bijv. 10e eeuw) vergelijken met feitelijke informatie uit de voorgestelde periode, ontdekken ze dat de informatie bijna altijd onjuist is. Wat mensen rapporteren komt grotendeels overeen met de informatie die onderzoekers verstrekken over hun veronderstelde ervaringen en identiteiten in vorige levens (bijv. ander ras, cultuur, geslacht). Deze bevindingen impliceren dat “recall” de verwachtingen, fantasieën en overtuigingen van deelnemers weergeeft met betrekking tot persoonlijke kenmerken en gebeurtenissen gedurende een bepaalde historische periode.