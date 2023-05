6 productiviteitskillers die succes beïnvloeden

Laatst geüpdatet op mei 12, 2023 by Redactie

De wereld van werk zoals we die kennen is drastisch veranderd en daarmee een groeiend aantal productiviteitskillers die van invloed zijn op jouw succes. Met het tempo van het werk, de toenemende digitalisering en de tijdsdruk kunnen deze productiviteitskillers carrières en bedrijven laten ontsporen. We delen hier top 6 productiviteitskillers die je vandaag de dag nodig hebt.

De top 6 productiviteitskillers

1. Onjuist gebruik van focus en energie

Het lichaam en het mentale ritme van elke persoon is anders, we hebben allemaal momenten gedurende de dag waarop we meer energie hebben om ons op te concentreren, en momenten waarop onze energie daalt. Wanneer onze energie laag is, wordt onze focus beïnvloed. Toch zijn de meeste mensen zich er niet van bewust en benutten ze piekmomenten niet in hun voordeel. Door je energiepiekmomenten te gebruiken om je te concentreren op activiteiten met een hoge impact en tijden waarin je weinig energie hebt om taken uit te voeren die geen enorme mentale focus vereisen, zal de productiviteit drastisch toenemen.



Als je energiepiek ’s ochtends het eerste is, heeft rijden in het verkeer een negatieve invloed op je focustijd. Misschien is het beter om die tijd in je voordeel te gebruiken en je reistijd voor later vast te leggen. Sommige mensen werken ook keihard en nemen geen pauzes, wat in feite hun energie opslurpt. Hoewel het lijkt alsof je productief bent, wordt je in feite minder effectief en kan dit leiden tot een burn-out. Het is veel beter om korte pauzes te nemen om je energie een boost te geven en dan terug te gaan naar je bureau om je taken met meer focus te hervatten.

2. Zit vast in de capaciteitsval

Te veel werk en geen beschikbare capaciteit is een absolute productiviteitskiller. Toch houden de meesten van ons gewoon het hoofd naar beneden en proberen alles aan te pakken; wat het meest lijdt, is je vermogen om te bereiken. We haasten ons meedogenloos door taken om deadlines te halen, en geven nooit echt elke taak of elk project de tijd die het verdient om grondig te worden uitgevoerd. Om nog maar te zwijgen over de emotionele impact van het niet helemaal tevreden zijn met het werk dat we hebben gedaan.



Vind ook manieren om efficiëntie en betere manieren van werken te creëren die uiteindelijk meer capaciteit genereren. Productiviteitstools die analyseren waar je te veel tijd doorbrengt, kunnen je helpen efficiëntie te creëren, of het nu gaat om het veranderen van een werkgewoonte, het effectiever gebruiken van werkapplicaties of zelfs het veranderen van een omslachtig werkproces.



Door de tijd te nemen om je beschikbare werkuren en manieren van werken realistisch te evalueren ten opzichte van het werk dat je hebt, en je werkelijke capaciteit te begrijpen, kun je nu oplossingen implementeren om je productiviteit en die van je teams te verbeteren.

3. Hulp, te veel afleidingen

Afleiding kan effect hebben op je concentratievermogen en om je werk gedaan krijgen, dus het is belangrijk om je bewust te zijn van de afleidende invloeden in je omgeving. Als je vanuit huis werkt, zijn je afleidingen duidelijk, zoals gestoord worden door kinderen of huishoudelijke taken, dus het is belangrijk om een ​​privéruimte te hebben waar je ongestoord kunt zijn. In een werkomgeving word je gestoord door mensen, vooral als je in een open kantoor bent. Het is zoveel gemakkelijker om naar iemand toe te lopen om met iemand te praten en een reactie te krijgen, zelfs als je kunt zien dat ze ergens mee bezig zijn.



Wat je misschien moet doen, is een aantal duidelijke grenzen stellen, zoals het dragen van een koptelefoon die aangeeft dat je niet gestoord wilt worden, of werken vanuit een dichte kamer wanneer je tijd nodig hebt. Een andere veel voorkomende afleiding zijn berichten-apps en e-mail waarvan de aanwezigheid onmiddellijk wordt gevoeld met een geluid dat de aankomst van een nieuw bericht aangeeft. Door notificaties even op stil te zetten, of weerstand te bieden aan de drang om e-mails te blijven checken, geef je jezelf focustijd waarna je eventuele binnenkomende berichten kunt afhandelen.

4. Waar is de tijd gebleven?

Of je nu op afstand of op kantoor werkt, timemanagement is een probleem dat iedereen aangaat. Veel mensen worstelen met tijdmanagement, geconfronteerd met verschillende aspecten van hun dag, zoals lange vergaderingen, het beheren van deadlines, nieuwe werkprojecten, onderbrekingen en gefocust blijven.



De sleutel tot tijdmanagement is weten waar je de meeste tijd doorbrengt en vervolgens een manier vinden om je tijd gedurende de dag effectief te beheren. Dit is veel moeilijker om te doen als je geen productiviteitstool gebruikt, omdat de dag zo snel voorbijgaat dat het vrijwel onmogelijk is om te onthouden waar je aan hebt gewerkt, wanneer en op welke dag. Bewustwording van waar het probleem ligt, is echter een sleutelfactor om je te helpen je tijd beter te beheren.

5. Micromanagement

Dit moet een van de grootste productiviteitskillers van de dag zijn. Hoewel micromanagement zijn plaats heeft als een persoon niet presteert, legt het een enorme druk op jou en levert het daarom het tegenovergestelde gewenste resultaat op. Heb je ooit je hartslag voelen stijgen als iemand over je schouder gaat staan ​​of vraagt ​​waar iets is waar je nog niet aan toe bent gekomen? Het is normaal dat het lichaam negatief reageert.



Begrijpen waarom mensen micromanagen geeft enig inzicht; het wordt meestal gedreven door een gebrek aan informatie / angst voor het onbekende. En dit wordt nog verergerd door de verschuiving naar werken op afstand waar mensen niet verbonden zijn. Het feit is dat constante check-ins een onderbreking van de werkstroom zijn en de voortgang van het werk kunnen belemmeren.

6. Gebruik van technologische systemen of processen

Hoewel niemand graag toegeeft dat technologie of processen soms kunnen leiden tot onproductiviteit, is het een feit dat het wel degelijk gebeurt. Er is niets erger dan een belangrijke taak proberen te voltooien en het duurt een uur in plaats van een paar minuten. Of te horen krijgen dat je een proces moet volgen dat in feite meer tijd toevoegt, niet minder.



Of het nu gaat om inconsistent internet, een inefficiënt proces, trage computertoepassingen of een gebrek aan technologische training, dit is vaak een stille productiviteitskiller die onder de radar vliegt. Productiviteit leidt tot succes en het omarmen van technische hulpmiddelen om je te helpen, is misschien precies wat je nodig hebt om die productiviteitskillers voor altijd uit te bannen.