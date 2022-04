Veel mensen horen de woorden ‘compressiesokken’ en denken meteen: ‘Daar ben ik te jong voor!’ Wat ze zich niet realiseren, is dat, ongeacht je leeftijd of activiteitenniveau, compressiesokken voor veel mensen enorme voordelen kunnen bieden. Om te begrijpen hoe compressiesokken je kunnen helpen, bekijk dan onze 6 redenen om compressiesokken te dragen.

Wat zijn compressiesokken?

Compressiesokken zijn speciale soorten sokken die bedoeld zijn om de bloedcirculatie in de onderste ledematen te verbeteren, vooral in je benen. Met een betere bloedsomloop kunnen spieren en weefsels in de benen, enkels en voeten optimaal functioneren. Tegelijkertijd wordt eventuele zwelling, ontsteking of vochtophoping verminderd doordat de bloedsomloop met compressiesokken continu wordt bewogen.

Wanneer moet je ze dragen?

Hoewel we het afraden om compressiesokken te dragen terwijl je slaapt, zijn er zoveel andere omstandigheden waarin je lichaam baat kan hebben bij het dragen van compressiesokken! Hier zijn een paar voorbeelden:

1. Terwijl je werkt

De meesten van ons zitten, staan ​​of lopen gedurende lange tijd gedurende onze werkdag. Of je nu op kantoor of thuis achter een computer werkt, of een beroep hebt waarbij je voor langere tijd staat, compressiesokken kunnen helpen. Vandaar dat mensen die aan een bureau werken wordt aangeraden om af en toe op te staan ​​en de benen te strekken! Voor mensen die lange uren op de been zijn, zoals winkelmedewerkers, horecapersoneel, bouwvakkers, leraren en verpleegsters, kunnen compressiesokken de pijn en zwelling helpen verlichten, en de benen zullen minder vermoeid aanvoelen en meer energie hebben als de shift erop zit.

2. Tijdens het reizen

Langdurig zitten tijdens het vliegen verhoogt het risico op het ontwikkelen van trombose of bloedstolsels. Het gebruik van compressiesokken is een geweldig hulpmiddel om dit te voorkomen. Het helpt ook om je benen fris te houden als je eindelijk op je bestemming aankomt!

3. Tijdens en na het trainen

Een andere veel voorkomende tijd om compressiesokken te dragen is wanneer je fysiek actief bent. In tijden van inspanning hebben je spieren, gewrichten en weefsels een grotere behoefte aan zuurstof en voedingsstoffen om in een hoger tempo te kunnen blijven functioneren. Wanneer je compressiesokken draagt ​​tijdens het sporten, ervaar je meer doorbloeding van en naar de te gebruiken zones. Tegelijkertijd voegt de toegevoegde compressie een externe ondersteuning toe aan de ledematen door ze te beschermen tegen overbelasting, overstrekking en mogelijke factoren die verwondingen kunnen veroorzaken. Ook na het trainen kun je ze gebruiken om spieren en gewrichten sneller te laten herstellen

4. Tijdens en na de zwangerschap

Zwangere vrouwen ervaren vaak zwelling in hun voeten, enkels en benen gedurende de dag, wat ongemakkelijk kan zijn. Gelukkig kunnen compressiesokken helpen! Het is aangetoond dat het dragen van compressiesokken de bloedstroom lijkt te verbeteren, zwelling vermindert en zelfs voorkomt dat spataderen zich ontwikkelen of erger worden.

5. Voor medische aandoeningen

Compressiesokken worden gebruikt om een ​​breed scala aan medische aandoeningen te behandelen. Enkele van de meest voorkomende medische redenen voor het dragen van compressiesokken zijn lymfoedeem, oedeem, diabetes, operaties, diepe veneuze trombose en sportblessures. Degenen die aan deze aandoeningen lijden, kunnen last hebben van een slechte bloedsomloop, ontsteking en pijnlijke zwelling en hebben een verhoogde kans op bloedstolsels. Om te voorkomen dat negatieve klachten aanhouden, kun je compressiesokken preventief, behandelend of herstellend dragen.

6. Je houdt van leuke sokken!

Van zakelijk casual tot modieus of atletisch, compressiesokken zijn er in verschillende materialen en stijlen. Of je nu een stijlvol model nodig hebt voor je werk of geniet van de ‘athleisure’-esthetiek, compressiesokken zien er net zo goed uit als ze voelen!

Review SockWell Compressiesokken

We hebben de Love Lots (klasse 1 met lichte compressie) compressiesokken van SockWell getest, en die zijn goed in de smaak gevallen. Na een drukke, vermoeiende dag zijn ze precies datgene wat je nodig hebt. Bij het pakketje krijg je een beschrijving hoe je de sokken gemakkelijk aan kunt doen. En dat gaat inderdaad eenvoudig, maar je moet er wel even voor gaan zitten zodat je ze goed draagt. De SockWell compressiesokken zijn van goede kwaliteit, zien er stijlvol uit en zitten lekker comfortabel om de onderbenen en voeten, maar je voelt de ondersteuning wel. En wat nog belangrijker is, ze beloven wat ze doen. Om eerlijk te zeggen heb je na een tijdje niet eens door dat je ze aan hebt, maar de benen zijn wel minder vermoeid, waardoor in slaap vallen een stukje gemakkelijker gaat.