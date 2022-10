6 schadelijke huidgewoonten voor mensen met eczeem

Eczeem is een complexe huidaandoening die wordt gekenmerkt door een rode, jeukende, ontstoken, droge huid. Symptomen kunnen variëren van mild tot ernstig en kunnen aanhoudend zijn of opflakkeren. Hoewel er meerdere elementen zijn die bijdragen aan de ontwikkeling van eczeem (immunologisch, omgevings- en genetisch), zullen veel mensen een of andere vorm van eczeem ervaren. Binnen de huidverzorgingsgemeenschap kan het moeilijk zijn om te weten welke gewoonten nuttig zijn en welke de aandoening kunnen verergeren. Ongeacht het type eczeem, hier zijn 6 gewoonten om te vermijden.

1. Warme douches nemen

Tijdens het douchen kan blootstelling aan warme watertemperaturen de huidbarrière beschadigen. Dit komt omdat de buitenste laag van de huid, de huidbarrière, bestaat uit dode huidcellen (hoorncellen met anucleumcellen) omgeven door een lipidenmatrix. Heet water verstoort deze lipiden en tast de huidbarrièrefunctie aan. Dit leidt tot ontstekingen en vochtverlies (droogheid) en kan de DNA-synthese en lipidenproductie in de huid beïnvloeden.



Tijdens opflakkeringen van eczeem is de huid al in een gecompromitteerde staat met een verminderde huidbarrière, droogheid en ontsteking. Probeer de watertemperatuur te verlagen wanneer je onder de douche staat, je handen wast of je gezicht wast om je huid zo goed mogelijk te beschermen.

2. Gebruik van vochtinbrengende crèmes op waterbasis (inclusief hyaluronzuur)

De huid is van nature gestructureerd om watermoleculen te binden en op te slaan; afhankelijk van de gezondheid van de huid kan dit water echter gemakkelijk via de opperhuid verloren gaan. Bevochtigingsmiddelen zijn ingrediënten die water binden en in de huid trekken. Hyaluronzuur is bijvoorbeeld een gevestigde cosmeceutische actieve stof die 1000x zijn gewicht in water kan binden, maar andere bevochtigingsmiddelen zijn natrium PCA of glycerine.



Bij eczeem is het transepidermale waterverlies hoog, dus het voorkomen van extra uitdroging met zachte hydrators op oliebasis (die occlusieve middelen bevatten) zal veel meer voordeel opleveren.

3. Frequente reiniging

Huidreinigers zijn essentieel in elk huidverzorgingsregime. Ze werken om ongewenste stoffen zoals vuil, zweet, talg en andere oliën van de huid te verwijderen. Reinigingsmiddelen zijn samengesteld uit oppervlakteactieve stoffen en in veel gevallen kunnen agressieve oppervlakteactieve stoffen de huidbarrière, de lipidecomponenten en de pH van de huid beschadigen.



Tijdens opflakkeringen van eczeem is overmatig reinigen of het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen in verband gebracht met verergering van de aandoening. Vermijd alle reinigingsmiddelen die onmiddellijk een strak of droog gevoel geven of die veel schuim bevatten. Het verminderen van de reinigingsfrequentie en het bereiken van een verzachtende, op olie gebaseerde reiniger gevolgd door een rijke hydrator, is een must.

4. Op zoek naar natuurlijke huidverzorging

Hoewel er een mythe bestaat dat natuurlijke remedies altijd de ‘betere’ oplossing zijn, is dit niet het geval als het om huidverzorging gaat. Veel natuurlijke extracten bevatten actieve stoffen die de huidbarrière kunnen strippen of ontstekingen kunnen verergeren. Veel natuurlijke producten bevatten bijvoorbeeld veel allergenen, zoals essentiële oliën, of fruitenzymen en zuren die de huid exfoliëren en een eczeemlaesie verergeren.



Alle huidverzorgingsproducten, natuurlijk of synthetisch, bestaan ​​uit chemische stoffen en veel synthetische producten zijn speciaal ontwikkeld om irritatie van de huid te verminderen. Kijk voor een eenvoudige en zachte formulering, ongeacht hun oorsprong.

5. Het stresselement negeren

Hoewel er veel factoren zijn die bijdragen aan de ontwikkeling van eczeem, speelt stress (zowel mentaal als fysiek) een rol bij de aandoening. Tijdens perioden van stress wordt de epidermale huidbarrière aangetast, omdat stress de huidcelafscheiding en de cohesie van de huidcellen beïnvloedt. Stress veroorzaakt ook ontstekingen en allergische reacties in de huid en de afgifte van inflammatoire neuropeptiden.



Het introduceren van mindful en lifestyle-praktijken om mentale stress te verminderen of het veranderen van levensstijlfactoren zoals dieet, alcoholgebruik, roken of investeren in een nutraceutische huid kan helpen om eczeem te kalmeren en opflakkeringen te verminderen.

6. Overdrijven met actieve ingrediënten

Het introduceren van nieuwe actieve ingrediënten in elk huidverzorgingsregime kost tijd. Of het nu het anti-aging hero-ingrediënt vitamine A (retinoïden) is waarvan bekend is dat het aanvankelijke irritatie veroorzaakt, of andere actieve stoffen zoals vitamine C, groeifactoren, peptiden of exfoliërende zuren, de huid heeft mogelijk tijd nodig om zich aan te passen. Het gebruik van te veel actieve ingrediënten tegelijk wordt voor geen enkel huidtype aanbevolen, omdat dit tot irritatie kan leiden.



Als de huid bijzonder gevoelig is of vatbaar is voor opflakkeringen van eczeem, moet de nadruk blijven liggen op het kalmeren van ontstekingen en het beschermen en genezen van de huid. Een eenvoudig huidregime bestaande uit adequate reiniging, hydratatie en breedspectrum UV-bescherming.