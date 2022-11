6 simpele tips voor een goedkopere skivakantie

Laatst geüpdatet op november 10, 2022 by Redactie

Heb je het spaarvarken en de bankrekening leeggegooid omdat je gewoon op skivakantie MOET? Bekijk deze tips voor een goedkopere rit, zodat je ook wat après-ski kunt betalen. Er valt geld te besparen door de auto goed in te pakken en voor vertrek de bandenspanning en het reservewiel te controleren. We hebben hier zes eenvoudige tips voor een goedkopere skivakantie.

Pak alleen in wat nodig is!

Een eenvoudig maar vaak over het hoofd gezien advies is om je te beperken tot het inpakken van wat je echt nodig hebt. Een overbeladen auto is niet prettig om in te zitten of te rijden – en tegelijkertijd maakt de overbeladen auto de autovakantie tot een onnodig duur plezier. Extra gewicht betekent extra brandstofverbruik. Een verkeerd ingepakte auto en dakkoffer maken de autovakantie onnodig duur.

Gebruik de dakkoffer met zorg

Gebruik de dakkoffer alleen wanneer je hem nodig hebt. De autofabrikanten hebben veel moeite gedaan om de auto’s zo gestroomlijnd mogelijk te ontwerpen – en een dakkoffer maakt geen deel uit van het ontwerp. Een dakkoffer zorgt voor windweerstand, dus de motor moet werken, en een dakkoffer kan het brandstofverbruik met wel 15% kan verhogen.

Pak de auto en dakkoffer correct in

Pak de zwaarste spullen in de auto en de lichtere spullen in de dakkoffer. Het kan verleidelijk zijn om de dakkoffer te vullen met ski’s en skischoenen, maar neem niet meer mee in de koffer dan het maximale laadgewicht – ook niet als er ruimte beschikbaar is. Zorg ervoor dat je de bagage goed vastzet in de dakkoffer, zodat er tijdens het rijden of remmen niets verschuift en plaats de zwaarste voorwerpen zo dicht mogelijk bij het midden van de auto.

Lekke banden kosten extra benzine

Op een fiets merk je al snel dat je harder moet trappen als de banden niet goed zijn opgepompt. In de auto merk je niets van de halflekke banden – maar het is duur om met een te lage bandenspanning te rijden. Het brandstofverbruik neemt met 5-10% toe als er 20% luchtverlies in de banden is, wat overeenkomt met 6 psi onder de aanbevolen bandenspanning. De optimale bandenspanning wordt aangegeven in psi of bar. Zoek het in de gebruikershandleiding van de auto, in de deurstijl of op de tankdop – en onthoud dat wanneer de auto zwaar bepakt is voor vakanties, de bandenspanning iets hoger moet zijn.

Verspil je kostbare skitijd aan de kant van de weg met een lekke band?

Controleer het reservewiel of je reparatieset – is het in orde en weet je hoe je het moet gebruiken? Het is vervelend, tijdrovend – en vaak behoorlijk gevaarlijk – om banden te wisselen op de vluchtstrook. En de rekening loopt op als je de pechhulp moet bellen.

Kijk nu al uit naar de volgende rit zodat je je geen zorgen hoeft te maken over lekke banden.

Denk aan winterbanden voor rijden in de winter

Winterbanden zijn niet alleen ontworpen voor het rijden op sneeuw en ijs, ze zijn ook aangepast aan de lagere temperaturen in de winter. Betere grip op de weg en verminderde rolweerstand is af te lezen op de brandstofrekening. Winterbanden verminderen niet alleen de rolweerstand van de auto en geven een betere grip op de weg. Winterbanden zijn in veel Europese landen wettelijk verplicht en zijn over het algemeen de enige veilige oplossing in de winter. Als je bijvoorbeeld 80 km/u rijdt op een nat wegdek, is de remweg met zomerbanden 142 meter, terwijl de winterbanden het remmen aankunnen in 67 meter – een verschil dat nog groter is bij een vakantiebeladen auto met 130 km/u op de snelweg.