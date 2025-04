Laatst geüpdatet op april 10, 2025 by Redactie

“Prachtig”, “voldoening gevend”, “empowerment”… en “heel, heel moeilijk”: allemaal antwoorden op de vraag die we stelden “Hoe zou je het moederschap omschrijven?”. Bijna tweederde van de moeders is uitgeput door de druk om een ​​‘supermoeder’ te zijn. De druk van de verwachtingen kan te groot worden. We hebben hier 6 tips om als moeder voor je mentale gezondheid te zorgen.

1. Vraag om hulp

Makkelijk gezegd, maar moeilijker om te doen: we weten hoe moeilijk het is om steun te zoeken, maar ook wat de voordelen ervan zijn. Schuldgevoelens, schaamtegevoelens omdat je er niet mee om kunt gaan en angst om als ‘slechte moeder’ te worden bestempeld, kunnen enorme obstakels zijn om te overwinnen. De opluchting die je voelt als je hulp vraagt, kan deze echter ruimschoots overtreffen en helpen het stigma dat ermee gepaard gaat, te overwinnen.

2. Stel realistische verwachtingen

Het is natuurlijk om te fantaseren over een naadloze, soepele overgang naar het moederschap, vooral wanneer de maatschappij onrealistische verwachtingen stelt over hoe het moederschap eruit zou moeten zien. In werkelijkheid is moederschap geen bestemming, maar een reis, en vereist het leren, zelfbewustzijn, groei en aanpassing onderweg.



Wat de ‘jij voordat je kinderen had’ kon doen, vergeleken met de ‘jij die kinderen heeft gehad’ kan doen, zal anders zijn, en dat is 100 procent normaal! Dit heeft niet alleen betrekking op gezondheid en fitness, maar ook op de tijd die je hebt om andere dingen te doen.



Om dit te helpen beheren – en om te voorkomen dat je jezelf onmogelijk veel druk oplegt – identificeer je je topprioriteiten en waarden, en stel je vervolgens doelen die hiermee in overeenstemming zijn. Er is geen regelboek voor het moederschap, met het mooie is dat je zelf kunt kiezen hoe het eruitziet. Zoek daarom uit wat echt belangrijk is voor jou en je gezin, en zodra je weet hoe deze doelen eruit zien, stel je uitvoerbare stappen om ze te bereiken.

3. Bestrijd gevoelens van overweldiging met praktische grondingstechnieken

Het kan onmogelijk lijken om duizend verschillende taken tegelijk uit te voeren, en de bijbehorende stressgevoelens die zich opbouwen maken het alleen maar moeilijker. Resetten is in deze momenten een essentiële oefening, en als je jezelf niet grond, kan het alleen maar kleine zaken groter laten voelen.

4. Blijf actief

Je lichaam bewegen is niet alleen goed voor je fysieke gezondheid, maar draagt ​​ook enorm bij aan ons algehele mentale welzijn. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de depressieve symptomen die sommige moeders ervaren tijdens de postnatale periode, kunnen worden verbeterd door middel van aerobe oefeningen zoals wandelen, hardlopen en zwemmen.

5. Vermijd vergelijkingscultuur

In het digitale tijdperk, waarin we gemiddeld drie uur per dag besteden aan het kijken naar sociale media, worden we constant gebombardeerd met foto’s van het perfecte gezin. Met berichten van perfect samengestelde moeders met goed opgevoede kinderen, kan vergelijking onvermijdelijk lijken.



Gebruik praktische mindfulnessoefeningen om je te beschermen tegen vergelijking en het zelfvertrouwen te vergroten. En laat je mantra zijn: “het echte leven is niet het echte leven”. Het is belangrijk om niet te vergelijken hoe je je van binnen voelt met hoe anderen er van buiten uitzien – schijn kan bedriegen en je hebt geen idee wat er onder het verzorgde gezicht, de outfit of de glimlach schuilgaat.



Houd het simpel en als je je hoofd draait om wat anderen doen, richt je dan weer op wat jij en je gezin leuk vinden en neem pauzes van dingen die je triggerend vindt. Wees lief voor jezelf; alleen omdat je het moeilijk vindt, betekent dat niet dat je faalt.

6. Stel grenzen

Er is een misvatting dat het stellen van grenzen ‘egoïstisch’ is, maar zonder grenzen kan burn-out en uitputting onvermijdelijk zijn.



We weten allemaal dat je niet uit een lege beker kunt schenken en dat het onmogelijk is om de beste zorg voor onze kinderen te bieden als we fysiek, mentaal en emotioneel uitgeput zijn. Daarom is het essentieel om tijd te nemen om prioriteit te geven aan je eigen behoeften. Hoewel het vinden van tijd voor jezelf te midden van een wervelwind van vergaderingen, deadlines en schoolruns onhaalbaar kan lijken, is het vrijmaken van zelfs maar een paar minuten van elke dag voor wat ‘me’-tijd een niet-onderhandelbare daad van niet alleen zelfliefde, maar ook zelfbehoud. Het stellen van deze grenzen is een belangrijke manier om jezelf te beschermen en ervoor te zorgen dat je prioriteit geeft aan energie voor mensen en momenten die je het hardst nodig hebben.