6 tips om fysiek en mentaal in balans te blijven tijdens de donkere dagen

Laatst geüpdatet op oktober 4, 2024 by Redactie

De dagen worden weer korter en de koude lucht zorgt ervoor dat iedereen liever binnen blijft met de warmte van een comfortabele trui en een knusse deken. Juist tijdens de ‘donkere’ maanden is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan zowel de fysieke en als mentale gezondheid. De winter is soms uitdagend, maar met de juiste aanpak blijf je niet alleen fit, houd je, je energieniveau hoog en blijf je mentaal weerbaar. David Lloyd Clubs weet hoe belangrijk het is om lekker in je vel te zitten, ongeacht het seizoen. Uit onderzoek onder hun leden blijkt dat maar liefst 63% aangeeft lid te worden van de sportschool om, naast hun fysieke gezondheid, ook hun mentale welzijn te ondersteunen. Daarom deelt David Lloyd zes praktische tips om tijdens de wintermaanden optimaal voor lichaam en geest te zorgen.

Lees ook: Zo pak je de winter in Noorse stijl aan

1. Blijf actief, zelfs binnen

Ook al nodigt het weer misschien niet uit tot buiten sporten, in de sportschool kun je altijd terecht voor een effectieve workout. Probeer bijvoorbeeld een yoga- of core-training in de fitnessruimte, of doe mee met een groepsles om gemotiveerd te blijven. Zelfs een korte dagelijkse sessie kan al helpen om zowel je lichaam als geest scherp te houden.

2. Maak tijd voor buitenlucht

Tijdens de koudere maanden kan je je stemming verbeteren door de natuur op te zoeken. Probeer dagelijks minimaal 30 minuten in de buitenlucht door te brengen, of het nu voor een wandeling is of om te fietsen. Het daglicht helpt je energieniveau op peil te houden en bevordert een beter slaapritme.

3. Voed je lichaam met de juiste voeding

Zorg ervoor dat je voeding rijk is aan vitaminen en mineralen, vooral vitamine D dat onder andere in vlees en vis zit, dat in de winter vaak tekortschiet. Eet seizoensgebonden groenten zoals boerenkool en pompoen, die je immuunsysteem versterken en je energieniveau ondersteunen.

4. Creëer een vast slaapritueel

Een goede nachtrust is cruciaal voor zowel je fysieke als mentale gezondheid. Zorg voor regelmaat door elke avond op ongeveer dezelfde tijd naar bed te gaan en een ontspannend slaapritueel te ontwikkelen, zoals het vermijden van schermen vlak voor het slapen.

5. Neem tijd voor ontspanning en mindfulness

De wintermaanden kunnen stressvol zijn, door bijvoorbeeld drukte rond de feestdagen, gezondheidsklachten zoals griep en verkoudheid of de kortere dagen. Probeer regelmatig momenten van ontspanning in te plannen, zoals meditatiesessies, een saunabezoek, ademhalingsoefeningen of simpelweg een boek lezen. Dit helpt om je geest te kalmeren en je beter bestand te maken tegen winterstress.

6. Stel haalbare doelen voor je winter fitness

In plaats van grote fitnessdoelen te stellen, focus je op kleinere, haalbare mijlpalen die je gemotiveerd houden. Bijvoorbeeld, één gezonde maaltijd per dag, 8.000 stappen per dag of 10 push-ups of squats per dag en verhoog dit langzaam. Consistentie is belangrijker dan intensiteit.

Lees ook: Tips om in de winter meer naar buiten te gaan!

Naast deze tips heeft David Lloyd Clubs recent de les SPIRIT Live Sound Meditation geïntroduceerd. Deze les combineert elementen van Yoga en Pilates met opwekkende muziek, waardoor je de kans krijgt om kracht en flexibiliteit op te bouwen. Dit kan waardevol zijn tijdens de wintermaanden, wanneer de dagen korter zijn en de mentale belasting toeneemt. SPIRIT biedt een effectieve manier om zowel het fysieke als mentale welzijn te bevorderen.