6 tips om je innerlijke kracht terug te krijgen

Velen van ons voelen zich uitgeput, overweldigd en we hebben misschien zelfs het gevoel alsof we onze innerlijke kracht hebben verloren. Of het nu komt omdat we een werkende moeder zijn die de balans zoekt tussen gezin en werk; een carrièrevrouw die naam probeert te maken in de zakenwereld of een eigen bedrijf wil beginnen; of een thuisblijvende moeder die een huishouden runt … er gebeurt veel. De sleutel is om in het reine te komen met het feit dat je de wereld waarin je je bevindt niet kunt veranderen; je kunt alleen de manier waarop je in de wereld leeft veranderen. Hier zijn een paar tips om je te helpen je innerlijke kracht terug te krijgen en je meest opmerkelijke leven te gaan leiden.

Voel je comfortabel met de chaos

Chaos is overal om ons heen. Als je een ouder bent, net zoals je aan één ding went en denkt dat je het haalt, breekt de volgende mijlpaal of golf van chaos uit. Op het werk worden voortdurend honderden deadlines op tafel gelegd en lijkt er geen einde te komen aan de chaos. We moeten wennen aan de chaos. Probeer niet alles perfect te doen, maar zorg dat je de basis eerst af hebt, zodat je jezelf niet nog meer onder druk zet.

De kracht van 1

Doe maar één ding. Het einddoel kan vaak overweldigend lijken. Begin klein, breek dingen op in hapklare stukjes en begin gewoon bij één ding. Als je met één ding begint, wordt het zoveel gemakkelijker om het tweede en het derde te doen. Dan zit je goed en ben je op weg om een ​​gevoel van voldoening en prestatie te voelen, wat dan een extra motivator is om door te gaan.

Wees lief voor jezelf

Denk aan een auto… Een auto heeft een doel, hij wordt gebruikt om mensen van plaats naar plaats te rijden. Als je je auto niet regelmatig onderhoudt of benzine tankt, zal hij je teleurstellen of vast komen te zitten. Het is hetzelfde voor alle mensen in je leven die op je vertrouwen – je bestuurt dingen op het werk of thuis – dus je moet ervoor zorgen dat je je kopje vult met de essentiële dingen. Dat omvat zaken als het juiste voedsel eten, voldoende slapen en vriendelijk tegen jezelf ‘praten’. Om te peilen of je op de goede weg bent om aardig voor jezelf te zijn, kun je altijd deze vraag stellen: “zou ik een kind op deze manier behandelen”? Als het antwoord “nee” is, neem dan even de tijd om je denken bij te stellen en het verhaal opnieuw in te kaderen.

Laat verwachtingen los

Verwachtingen kunnen gevaarlijke dingen zijn en leiden vaak tot teleurstelling, waardoor angst ontstaat. We verwachten dat onze partners zich op een bepaalde manier gedragen of we verwachten dat onze banen op een bepaalde manier verlopen. Maar er zijn andere mensen bij betrokken en we hebben geen controle over andere mensen. Het wil niet zeggen dat je geen doelen moet hebben en ernaar moet streven om ze te bereiken, maar als de verwachtingen je drukken, laat ze dan gaan.

Stop met proberen het sprookje te leven

Samenleving, media en sprookjes hebben dingen opgebouwd om een ​​bepaalde weg te gaan en om op een bepaalde manier te leven. Maar in werkelijkheid gebeuren er dingen en gaat het leven vaak niet volgens plan. Wanneer het leven gebeurt of moeilijke dingen gebeuren, groeien en ontwikkelen we ons. Laat het sprookjesleven los dat we onszelf zo onder druk zetten om te leven en leef zoals jij voelt dat het goed voor jou is.

Onthoud: het gras is groener na de storm

Als er slechte dingen gebeuren, zoek dan naar de les en het positieve resultaat ervan. Het betekent niet dat wat je hebt meegemaakt een goede zaak is, en het vermindert niet de pijn en strijd die je hebt meegemaakt, het betekent alleen dat je betekenis vindt aan wat er is gebeurd. Als je eenmaal door een storm heen bent, wordt alles duidelijk. De lucht is helderder dan voorheen, het gras lijkt altijd groener en soms is er zelfs een regenboog. Het is niet altijd het perfecte sprookjeseinde, maar er komt wel een einde aan, en het komt wel goed. Als het niet is gelukt, betekent dit dat het nog niet het einde is.