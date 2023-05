6 tips om te daten als je ouder bent

Laatst geüpdatet op mei 5, 2023 by Redactie

Terugkomen in de dating scene is al spannend genoeg voor elke nieuwe vrijgezel, maar het kan nog net iets lastiger zijn als je heel lang met één persoon samen bent geweest. Of het nu komt door een minnelijke scheiding, een moeilijke echtscheiding of verlies – je leven opnieuw opeisen als vrijgezel kan een ontmoedigende ervaring zijn. Wat goede raad is precies wat je nodig hebt om je zekerder te voelen. Daarom geven wij hieronder 6 tips voor; 60 plus dating.

1. Zoek uit waar je naar op zoek bent en leg de lat niet te laag

Het is belangrijk om de juiste prioriteiten te stellen. Hoewel het belangrijk is om je tot iemand aangetrokken te voelen, is iemand die er gemiddeld uitziet, maar vriendelijk en betrouwbaar is en je respecteert, altijd beter dan de knappe nietsnut.

Persoonlijkheid moet centraal staan als je iemand zoekt. Geef je date één of twee kansen, maar als het bij de derde keer nog niet klikt, dan is het wel over. Als het vanaf het begin al niet helemaal klikt, hoe zal het dan later zijn als jullie langer samen zijn?

2. Daten is leuk, dus laat je angsten varen

Iedereen is nerveus, dus zie dates als iets spannends en leuks. Zelfs als je de persoon van je dromen niet ontmoet op die specifieke date, zul je interessante mensen ontmoeten die vaak ook een interessant verhaal te vertellen hebben.

Uit je comfortzone stappen kan opwindend zijn, dus zet die stap – de beloning kan opwegen tegen je twijfels. Onthoudt dat je nooit te oud bent – je hebt een leven lang ervaring, liefde en plezier te geven, en elke geschikte date zal trots zijn om jou in hun gezelschap te hebben.

3. Heb niet het gevoel dat je je moet haasten met seks

Het kan verschrikkelijk zijn om je lichaam bloot te geven aan een nieuw iemand, vooral als de enige persoon die je de afgelopen 20 jaar naakt heeft gezien, afgezien van je vaste partner, de kat is!

Neem je tijd, wacht tot je er klaar voor bent en neem kleine stapjes in plaats van overhaast seks te hebben. Als de ander vraagt waarom, leg dan uit dat het je eerste keer is na een lange tijd met één persoon. Als ze dit accepteren, zijn ze een blijvertje.

4. Denk niet dat alles seksueel veranderd is – dat is niet zo

Dit is iets waar vrouwen zich veel zorgen over maken, maar jij bent seksueel niet veranderd. Het enige dat is veranderd is hoe snel mensen met elkaar naar bed gaan, en hoe ze seksuele partners ontmoeten (online). Het is aan jou of je wilt wachten of deze nieuwe manier van seks benaderen wilt omarmen – maar wat mensen in bed doen is vrijwel hetzelfde.

5. Er zijn veel minder ‘spelletjes’ – dus geniet daarvan

Uit onderzoek met oudere vrouwen, blijkt dat oudere mannen weten wat ze willen bij het vinden van een partner. Dit betekent dat er meestal minder spelletjes worden gespeeld dan bij de eerste dates van tieners.

Daten lijkt misschien eng, maar er is geen beter gevoel dan naar bed gaan na een heerlijke date met een geweldig persoon. De vlinders en opwinding van een nieuwe liefde zijn betoverend.

6. Als de dating scene nog niets voor je is, neem dan wat tijd voor jezelf

Er is geen vast moment om weer te gaan daten – het is wanneer jij voelt dat je er klaar voor bent, niet wanneer andere zeggen dat je er klaar voor bent. Neem de tijd en besteed die aan het opbouwen van je zelfvertrouwen. Richt je op gezond en fit worden, of trakteer jezelf op een make-over. Geef je hersenen een boost door een nieuwe hobby op te pakken of iets te bestuderen wat je altijd al hebt willen doen.

Onthoud, hoe meer je opgewonden bent door het leven, hoe aantrekkelijker je zult zijn. Er is meer in het leven dan een romantische relatie – veel mensen zijn heel gelukkig als ze single zijn en worden omringd door vrienden, familie, huisdieren en hebben veel te doen!