6 tips voor activiteiten voor de hond

Honden hebben altijd mentale en fysieke prikkels nodig. Je kunt je hond zowel binnen als buiten eenvoudig activeren. We geven je zes goede tips voor simpele en leuke activiteiten die naast het versterken van de kernspieren ook het reuk- en zicht stimuleren.

Leuke activiteiten binnen

Traktatie zoeken

Dit is een van de makkelijkste manieren om de hond te stimuleren, zonder dat je veel voorbereidingen hoeft te treffen. Neem een ​​handvol lekkers en plaats ze zowel hoog als laag in je huis. Zet ze gerust in raamkozijnen, op een kastje, onder het bed of het vloerkleed. Vraag de hond om te gaan liggen of stil te zitten terwijl je de lekkernijen verbergt, en gebruik dan een triggerwoord zoals “zoek”! Als je hond een beginner is met dit spelletje, moet je beginnen met het verstoppen van lekkernijen op eenvoudige plaatsen en vervolgens de moeilijkheidsgraad geleidelijk verhogen.

Verstoppen

Een leuke gezinsactiviteit die iedereen echt in beweging brengt. Terwijl iemand voor de hond zorgt, verstop jij je ergens in huis. Het liefst achter een bank of een ietwat simpele plek in het begin. Roep dan je hond een keer en geef hem de tijd om je te vinden. Als de hond je niet kan vinden, kun je opnieuw roepen, maar we raden aan om hetzelfde commando niet te vaak te herhalen. De beloning van de vinder zijn heerlijke traktaties die je aan je hond geeft zodra deze de taak heeft voltooid.

Het traktatiespel

Dit is een leuke oefening die zorgt voor een goede hersenstimulatie. Haal een aantal kopjes of kommen tevoorschijn die niet kunnen worden geplet. Als je kopjes / kommen hebt, zet ze dan ondersteboven en verstop er wat lekkers onder. Als je klaar bent, moet je hond ruiken waar de lekkernijen zijn. Zodra hij/zij de bedoeling van het spelletje begrijpt, kun je de moeilijkheidsgraad verhogen en de kopjes met snoepjes eronder verplaatsen voordat je hond mag beginnen met zoeken. Er zijn veel variaties op dit spelletje – afhankelijk van wat je in huis hebt. Andere variaties zijn om een ​​muffintray uit de vorm te halen, lekkers in sommige gaatjes te verstoppen en ze te bedekken met tennisballen. Je kunt ook een lege kartonnen doos nemen, deze vullen met kleinere ballen en er lekkernijen bovenop verstoppen.

Leer trucjes

Tegenwoordig is het geweldig om de hond een nieuwe truc te leren, zoals pootjes geven, high fives of rondrollen. Als je niet zeker weet hoe je moet beginnen, kun je inspiratie opdoen bij een aantal hondentrainers op verschillende blogs, maar ook op Instagram- en YouTube-accounts.

Leuke buitenactiviteiten

Balanstraining

Dit is een effectieve vorm van training om de kernspieren van honden te versterken. Als je bos of land hebt in de buurt van waar je woont, kun je balans trainen op zowel stronken als stenen. Evenwicht kan ook binnenshuis worden geoefend op zowel stoelen als grotere kussens.

Doorgangen finetunen

Nu we een zekere afstand moeten bewaren van de mensen om ons heen en geen handen schudden, is dit een geweldige kans voor hondenbezitters om de doorgang naar de hond te trainen of te verfijnen. Vergeet niet om lekkers mee te nemen op reis en beloon de hond als hij iets goed doet.