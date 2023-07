6 tips voor een gelukkigere zomer van geluksexperts

Laatst geüpdatet op juli 7, 2023 by Redactie

Zomer betekent vrolijke vibes, toch? Vakantie, zonneschijn en tijd doorgebracht met familie en vrienden zijn geweldig, maar ze garanderen niet noodzakelijkerwijs een “gelukkige” zomer. Twee geluksexperts van Binghamton University, State University of New York, bieden bruikbare, op onderzoek gebaseerde tips om deze zomer gelukkig te blijven.

Denk positieve gedachten

De manier waarop onze hersenen werken, hoe meer negatief denken wordt geoefend, hoe groter de kans op het ontwikkelen van een slecht humeur en een ellendig gevoel. Het goede nieuws is dat de hersenen verstelbaar zijn, beter bekend als ‘plastic’. Mensen kunnen de negatieve bedrading verzwakken door positief denken te oefenen. Pioniers van positief psychologisch onderzoek toonden aan dat positieve denkers stressvolle situaties als minder bedreigend beoordelen en er goed mee om kunnen gaan in vergelijking met negatieve denkers. Positieve denkers zijn gelukkiger mensen.

Eet gezond

Leefstijlfactoren zoals voeding en slaap dragen bij aan de stemming die van invloed is op geluk. Gezonde diëten, zoals het mediterrane dieet, zijn rijk aan antioxidanten en ontstekingsremmende chemicaliën die de gezondheid van hersenen en hart ondersteunen. Schommelingen in de bloedsuikerspiegel kunnen leiden tot stemmingsdalingen, vergelijkbaar met de ‘hangry’-toestand wanneer je je hongerig en boos voelt.

Slaap lekker

Het handhaven van een gezond slaapschema kan je hersenen ook helpen om op een gestage manier de hersenchemicaliën te produceren die nodig zijn om een positieve stemming te behouden.

Oefen dankbaarheid

Er is een sterke positieve relatie tussen dankbaarheid en geluk. Dankbaarheid bestaat uit twee delen: ten eerste, vertraag, wees aanwezig en erken wat goed is in je leven. Ten tweede, identificeer de bron van de goedheid. Enkele manieren om dankbaarheid te oefenen, zijn door ‘dankjewel’ te zeggen, een bedankbriefje te schrijven en een dagelijkse intentie in te stellen om dankbaar te zijn via een dagboek of herinneringsapp.

Zorg voor gezonde relaties

Er is een interessante recursieve relatie tussen sociale verbondenheid en geluk. Het hebben van ondersteunende en gezonde relaties bevordert geluk, maar op zijn beurt kan geluk leiden tot het ontwikkelen van gezonde en ondersteunende relaties. Gelukkige mensen hebben over het algemeen hoogwaardige, ondersteunende en gezonde relaties. Er is geen eenvoudig antwoord van één zin op “Hoe creëer ik gezonde en ondersteunende relaties?” maar hier zijn twee stappen die nuttig zullen zijn. Stel eerst gezonde grenzen en respecteer grenzen die anderen van zichzelf hebben gesteld. Ten tweede, oefen dankbaarheid.

Wees bedachtzaam

We leven een groot deel van ons leven op de automatische piloot en bewegen ons dagen, weken, maanden, jaren met weinig tot geen bewustzijn van onze omgeving. Als je geluk wilt ervaren, moet je aanwezig zijn. De automatische piloot berooft ons van de mooie momenten die het leven ons elke dag biedt. Als we mindful zijn, onze ervaringen leren accepteren en stoppen met oordelen, bieden we onszelf de kans om een zinvol leven te leiden. Een doelgericht leven vergroot het geluk. Stel een dagelijkse intentie in om in het moment te zijn en doelbewust op te letten. Je hoeft geen uren aan meditatie te doen om de vruchten te plukken. Begin klein en probeer vijf minuten per keer verbinding te maken met het heden, en bouw van daaruit verder. Focussen op je ademhaling is een krachtige strategie om je in het moment te brengen. Werk ook om je grootste afleider te verminderen; loskoppelen van technologie.