Waar de Pyreneeën de Middellandse Zee raken, ligt de Franse badplaats Argelès-sur-Mer waar het ook in de herfst- en wintermaanden goed vertoeven is. Het ligt aan de Franse zuidkust in het departement Pyrénées-Orientales, op 25 kilometer afstand van de stad Perpignan en een half uur rijden van de Spaanse grens. De plaats heeft een sfeervol historisch centrum met karakteristieke smalle straatjes, een rijk cultureel erfgoed waaronder de 14e-eeuwse Gotische kerk Notre Dame del Prat, en een leuke haven met barretjes en restaurants. We geven hier 6 tips voor een najaar- of wintervakantie in de Franse badplaats Argelès-sur-Mer.

1. Strek de benen langs het kustpad

De herfst is de ideale tijd om het ‘Sentier du Littoral’ wandelpad te verkennen die langs de kust van Argelès-Sur-Mer slingert. Het ontdekken van de natuurlijke schoonheid van de regio tijdens een wandeling langs de kliffen, omgeven door een panoramisch uitzicht op de Middellandse Zee en waarin herfstkleuren bloeien, maken deze wandelingen nog specialer.

2. Bezoek of verblijf in kasteel Valmy

Een must-see om jezelf onder te dompelen in de geschiedenis van de regio is Valmy Castle. Dit in Art-Nouveau stijl gebouwd kasteel tussen 1888 en 1900 kasteel biedt een fascinerende kijk op de architectuur en kunst van die tijd. Het park en de wijngaard zijn open voor het publiek en bieden een prachtig uitzicht op de stad. Maak een bezoek compleet door een overnachting te boeken in een van de mooie ruime designkamers.

3. Geniet van de smaken van de Middellandse Zeekust

Geniet van de authentieke smaken van de mediterrane keuken in de charmante restaurants van Argelès-Sur-Mer, waar Catalaanse en Franse invloeden in de gerechten verwerkt zijn. Er zijn enkele leuke jaarmarkten waaronder de vismarkt Quai du Môle (dagelijks in de ochtend) in de haven, op woensdagen en zaterdagen zijn er in het centrum traditionele markten en op zondag een boerenmarkt.

4. Fiets door de wijngaarden

Argelès-Sur-Mer en omgeving staat ook bekend om zijn productie van uitzonderlijke wijnen en deze eerste weken van de herfst is een perfecte tijd om te genieten van een fietstocht door de wijngaarden want dan is het het plukseizoen – de zogenoemde ‘vendage’. Op de website van het verkeersbureau kan een fietsfolder gedownload worden met 10 uitgezette routes. Overal in het centrum zijn er fietsverhuurbedrijven.

5. Wandeleldorado

De bijnaam voor Argelès-Sur-Mer is ‘La Naturelle’ – de omgeving is een groene oase. Ook in de herfst- en wintermaanden leent dit gebied zich voor heerlijke korte of lange wandelingen, waaronder de 14-km lange tocht naar 794-meter hoge Massane Tower. De Sentier du Littoral is een 200km-lange kustwandeling waarvan een traject ook langs Argelès-Sur-Mer loopt en tien kilometer verder eindigt in Port-Vendres na het prachtige dorp Collioure te zijn gepasseerd. De drie uur durende wandeling passeert onder meer het strand van Racou, het fort Saint-Elme, de windmolen van Collioure en kun je een bezoek brengen aan het kasteel van Royal de Colliou.

6. Windsurfen, wingfoilen, suppen of duiken

Vanwege de bergen in het achterland van Argelès-sur-Mer en de ligging aan zee waait er vaak een windje. Verschillende vormen van watersport zijn ook in het naseizoen mogelijk, waaronder windsurfen en ook wingfoilen – een nieuwe vorm van surfen met een soort vlieger en een hydrofoil onder je surfplank. Het Gulf of Lion Natural Park, opgericht in 2011, is een beschermd zeegebied met een oppervlakte van 4.010 km2 en heeft een rijke biodiversiteit en daarom ook geschit als snorkel- of duikgebied. Duiken kan er ook in de winter in een drookgpak: ontdek het onderwaterleven en zijn ongewone schatten, zoals twee prachtige scheepswrakken uit de Tweede Wereldoorlog.

Bereikbaarheid

Argelès-sur-Mer ligt vlak onder Perpignan, de afstand Utrecht – Argelès-sur-Mer is 1400km, de badplaats heeft een treinstation en is dus ook per trein te bereiken. Dichtstbijzijnde vliegvelden zijn die van Perpignan (25km) en Girona (90km).