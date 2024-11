6 trucs om rozen te kweken tijdens de koudere maanden

Laatst geüpdatet op november 6, 2024 by Redactie

Nu het herfst is, willen veel tuinders en bloemenliefhebbers hun huis en tuin laten bloeien met planten en bloemen. Maar hoe kweek en verzorg je je bloemen, zoals rozen, in de koudere maanden? Rozen zijn een van de populairste bloemen om in huis en tuin te hebben, en een van de meest voorkomende bloemen om te delen met geliefden – in feite worden er elke Valentijnsdag alleen al meer dan 220 miljoen rozen verkocht! Het mooie van rozen is dat ze op elk moment van het jaar geplant kunnen worden, en de herfst en late winter kunnen de meest ideale tijd zijn om te beginnen – waardoor de kans groter wordt dat de rozen binnen het eerste jaar bloeien. Dit komt omdat de bloem zich in zijn ‘slapende fase’ bevindt en de wortels van de bloemen de perfecte tijd geeft om goed te groeien en zich te vestigen. Het wordt echter afgeraden om deze midden in de winter te planten, omdat de grond dan waarschijnlijk bevroren is, waardoor de bloem niet de waardevolle voedingsstoffen krijgt die hij zo hard nodig heeft.

Regelmatig onderhoud is essentieel om zo lang mogelijk van je rozen te genieten, en het is belangrijk om ze niet te verwaarlozen. Daarom heeft de bloemen- en cadeaubezorgservice Euroflorist 6 technieken gedeeld om je rozen te helpen gedijen tijdens de koudere maanden.

1. Ververs het water in je vaas en verwijder alle bladeren

Zorg ervoor dat je voor rozen binnenshuis het water in je vaas minstens eens in de 2-3 dagen ververst. Dit houdt het water vers en vrij van bacteriën die in het water zitten en schadelijk kunnen zijn voor de bloemen.



Het is net zo belangrijk om bladeren te verwijderen die onder de waterlijn in je vaas liggen, omdat deze na verloop van tijd kunnen rotten en bacteriën kunnen creëren die de rozen snel kunnen doden.



Maar naast je normale onderhoudsroutine zijn er een paar verschillende trucjes die je kunt proberen om de levensduur van je rozen in een vaas te verlengen.

2. Probeer de suikertruc

De suikertruc is een snelle en gemakkelijke methode om je rozen in leven te houden – en is iets dat de meeste mensen al in hun keukenkastjes thuis hebben staan.



Om deze hack uit te voeren, voeg je eenvoudigweg 2 theelepels suiker toe aan je vaas met water en roer je het een beetje, want de suiker geeft de bloemen alle voedingsstoffen die ze nodig hebben om gezond te blijven en te groeien.



Nadat je het water in de vaas hebt ververst, voeg je nog eens 2 theelepels toe aan het verse water om de voeding van de rozen bij te houden.



Deze hack werkt ook voor alle andere bloemen, dus is het een geweldige hack om te gebruiken als je bloemen wat extra voeding nodig hebben.

3. Of probeer de bleekhack

Als je geen suiker hebt, is er nog een ander veelvoorkomend huishoudelijk artikel dat je kunt proberen: bleek.



Hoewel deze hack misschien wat ongebruikelijk lijkt, is het toevoegen van ¼ theelepel bleek aan de vaas met bloemen een geweldige manier om de rozen vers te houden, omdat het bleekmiddel helpt om alle bacteriën te doden die in het water kunnen zitten – waardoor de rozen langer gezond blijven.

4. Geef je buitenrozen vaak water

Het verzorgen van de bloemen buiten is net zo – of zelfs belangrijker – dan de bloemen binnen. Voor buitenrozen is het belangrijk dat je ze ongeveer elke 3 dagen water geeft.



In de koudere maanden, wanneer het vaker regent, kun je deze cyclus verlengen tot slechts één keer per week water geven aan de rozen – maar op echt regenachtige dagen hoef je ze misschien helemaal niet zelf water te geven. Als je niet zeker weet of ze meer water nodig hebben, controleer dan met je vingers de vochtigheid van de grond om te zien of ze wat water nodig hebben.



Bloemen en planten hebben, net als wij mensen, water nodig om te overleven, dus zorg ervoor dat je ze voldoende water geeft.

5. Je rozen ontdoen van uitgebloeide bloemen

Door je rozen te ontdoen van uitgebloeide bloemen, blijven ze bloeien. De beste tijd om dit te doen is van de late lente tot de vroege herfst, wanneer ze licht beginnen te verwelken. Dus voor degenen die goed gevestigde rozen hebben en ze nog niet hebben ontdaan van uitgebloeide bloemen, is dit het moment!



Verwijder hiervoor eerst alle bloemen die verwelkt of bruin zijn door ongeveer ¼ inch boven het nieuwe blad of de bloemknop af te knippen. Je kunt deze ook met je vingers afknijpen of een schaar gebruiken voor een nauwkeurigere snede.



Door deze verwelkte bloemen te verwijderen, kunnen er nieuwe bloemen groeien, waardoor de gezondheid van de rozenstruik het hele seizoen in topconditie blijft.

6. Snoei je buitenrozen

De winter is de beste tijd van het jaar om je rozen te snoeien, zodat ze de rest van het jaar de sterkste groei krijgen.



Om je rozen goed te snoeien, maak je schone sneden die ongeveer ¼ inch boven de knop naar beneden lopen en knip je tot een naar buiten gerichte knop om een ​​open, gecentreerde vorm te bevorderen. Voor het spreiden van rozen, snoei je enkele stengels tot naar binnen gerichte knoppen om rechtopgaande groei te bevorderen.



Het wordt aanbevolen om hiervoor tuinhandschoenen te gebruiken, voor het geval er doornen zijn.