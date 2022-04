6x mooiste stranden in het noorden van Tenerife

De één gaat elke dag, de ander slechts een paar uurtjes… maar een vakantie op Tenerife zonder op het strand te zijn geweest kan bijna niet. Dankzij het fijne klimaat met warme winters en zachte zomers kun je het hele jaar door je handdoek neerleggen en vitamine D opdoen. Er is natuurlijk genoeg keus op het eiland – in locatie én kleur – maar waar moet je nou precies zijn? Wij helpen je op weg en geven je de zes mooiste stranden in het noorden van het eiland.

Antequera

Playa de Antequera

Het adembenemende Antequera is één van de meest verborgen stranden van Tenerife, bijna op het uiterste noordoostelijke puntje. Het is dan ook niet heel eenvoudig om er te komen. Je kunt te voet gaan via een lastig pad (goede conditie vereist!), of per boot. Dat is dan ook eigenlijk de beste manier: huur een bootje in Santa Cruz of San Andrés en zet koers richting het grijze zand van Antequera. Het is de moeite absoluut meer dan waard. Kom wel bij eb, want bij vloed is het strand bijna weg. Deze geweldige plek bij de kliffen van het Anaga-massief die uitlopen in de rotsen: het is echt een beleving.

Roque de las Bodegas

Playa de Antequera

Aan de andere kant van het Anaga natuurpark is het strand van Roque de las Bodegas te vinden. Dit is het populairste strand van Taganana, zeker onder gezinnen, omdat er minder sterke golven zijn dan bij de nabijgelegen stranden Almáciga en Benijo. Je ligt op een mix van grind, kiezels en zwart zand en ook hier is de ligging aan de voet van de kliffen van het Anaga-massief prachtig. Aan de overkant van de weg zijn meerdere restaurants waar je als lunch verse vis kunt eten of de lokale ‘papas arrugadas con mojo‘ (Canarische aardappeltjes met pittige rode of groene saus). Een fijne plek is bijvoorbeeld Playa Casa Africa, een – hoewel de naam anders doet vermoeden – typisch Spaans restaurant.

Benijo

Benijo

Ruim 2 kilometer van Roque de las Bodegas ligt het zwarte strand van Benijo. Dit is dé plek als je van puur natuur en sterke golven houdt. Je bent hier op een unieke locatie op Tenerife, met een geweldig uitzicht op de in zee gelegen rotsen van Roques de Anaga. Benijo is het meest geïsoleerde strand van Taganana en je komt er alleen via een pad met trappen. Blijf je liever boven, dan kun je wel lunchen met prachtig uitzicht óp het strand, bijvoorbeeld bij El Mirador of El Frontón waar ze goede lokale (vis)gerechten serveren. En blijf vooral tot zonsondergang, want de schemering is hier magisch, wanneer het water zich mengt met het rood van de lucht en de silhouetten van de twee vulkanische rotsen uit zee oprijzen.

Las Teresitas

Las Teresitas

Dit is het bekendste strand van hoofdstad Santa Cruz en de favoriete weekend hang-out van de hoofdstedelingen. Het gouden zandstrand van Las Teresitas – in het dorpje San Andrés om precies te zijn – is vooral zo aantrekkelijk door het fijne zand en de prachtige palmbomen: gegarandeerd mooie plaatjes. De golven zijn er rustig, dus het is ook perfect voor gezinnen met (kleine) kinderen. Maar maak je geen zorgen over de drukte, want het strand is breed en bijna 1,5 kilometer lang. Genoeg plek voor iedereen. Er zijn toiletten en douches, je kunt er strandbedden huren en er bevindt zich een stand up paddle school. Trek gekregen door zon, zee en actie op of in het water? Voor een lunch zit je hier goed, er zijn tal van strandtenten waar je heerlijk kunt eten. Aanraders zijn Bambu Beach Club voor een verse visschotel, of het naastgelegen El Caracol Beach Club voor een goedgevulde salade.

Las Gaviotas

Las Gaviotas

Even voorbij Las Teresitas vind je het kleine strand van Las Gaviotas. Nog steeds dichtbij de hoofdstad, maar iets meer afgelegen. Hier voel je de vrijheid, de natuur en kun je alle drukte even ontvluchten. Het strand heeft fijn zwart zand en bevindt zich net onder de kliffen van het Anaga-massief, waardoor het een bijzondere plek is. Je komt er makkelijk met de auto en er is een parkeerterrein bij het strand. Ook hier zijn de golven meestal niet zo sterk, dus perfect voor een duik.

El Bollullo

El Bollullo

El Bollullo is een schitterend, ongerept natuurlijk strand in de pittoreske La Orotavavallei, slechts enkele kilometers van Puerto de la Cruz. Het is het perfecte strand om het rumoer van de stad te ontvluchten en één te worden met de natuur. Wie het strand wil bereiken moet wel wat moeite doen, want je bereikt het na een pad van 45 minuten vanuit Puerto de la Cruz, of in een paar minuten vanaf restaurant El Bollullo (in de buurt van El Rincón) over een pad met treden. Het strand wordt ook wel het mooiste, meest onbekende strand van Tenerife genoemd.

