7 ervaringen om van te genieten in Monaco

Monte Carlo is misschien wel de beroemdste van de administratieve gebieden van Monaco en een favoriete aanloophaven voor veel cruisebezoekers aan de Middellandse Zee. Dit kleine geografische juweeltje staat bekend als een paradijs voor jetsetters en gokkers. De beste manier om deze welvarende en chique stad te verkennen is te voet. Je ervaart niet alleen het beste van het stadsleven, maar ook prachtige stranden aan de Middellandse Zee. Monte Carlo staat bekend om zijn casino’s, gokken, glamour, bezienswaardigheden en meer om op te noemen.

De jachten zijn zo groot als herenhuizen, champagne is de nationale drank en zelfs het treinstation lijkt op het graf van een farao. Het wordt door sommigen een paradijs voor automobilisten genoemd. De uitzichten zijn adembenemend – bergen die aan de ene kant naar de hemel stromen, de wereld in veel gevallen in de vergetelheid aan de andere kant met de grote blauwe uitgestrektheid van de Middellandse Zee die de leegte helemaal tot aan de horizon vult.

Hier zijn 7 dingen die elke reis naar Monte Carlo zou moeten bevatten.

Prince’s Palace

Als je in Monte Carlo bent bezoek dan zeker het Prinselijk paleis, dat oorspronkelijk in 1191 als fort werd gebouwd. Meer dan drie miljoen briljant gekleurde kiezelstenen zijn gerangschikt in geometrische patronen binnen de grote binnenplaats, en het paleis heeft ook een Carrara-marmeren trap en koperen kanonnen uit het tijdperk van Lodewijk XIV.

Monte Carlo Casino & Cafe de Paris

Charles Garnier ontwierp het prachtige gouden en marmeren atrium in dit beroemde casino, dat werd gebouwd in 1863. Het Monte Carlo Casino kijkt uit over de Middellandse Zee en heeft ook een opera- en ballethuis genaamd het Grand Theatre de Monte Carlo , en is het hoofdkwartier van de Ballets de Monte Carlo. Bij een bezoek aan Monte Carlo hoort zeker ook een maaltijd in het beroemde Cafe de Paris. Het café is geopend in 1962 en heeft zowel binnen als buiten zitjes en is gunstig gelegen aan Casino Square.

Old Town

Old Town is het meer traditionele deel van Monte Carlo en beschikt over tal van stijlvolle bars en restaurants. De traditionele Monegaskische keuken die je hier aantreft, omvat gerechten als Stocafi, gedroogde kabeljauw gekookt in rijke tomatensaus, en Fougasse, een gebakje versierd met noten en anijs.

Metropole Mall

De Métropole is de Monaco-versie van een mall, gelegen aan de voet van het prestigieuze Hotel Métropole. De Métropole gallery met zijn 80 boetieks, tegenover de Casino Gardens, verwelkomt je in een luxe decor van prachtig marmer onder een prachtige historische kroonluchter. De exclusieve winkelgallery, een toevluchtsoord met meerdere verdiepingen, herbergt meer designerwinkels dan mogelijk lijkt.

Monte-Carlo Thermes Marins

Al dat winkelen en dineren zal je zeker in de stemming brengen voor wat serieuze verwennerij, en de Thermes Marins is de luxe spa die precies dat doet. Dit prachtige complex van 6.600 m² met vier verdiepingen heeft een fantastische locatie, met uitzicht op zee en direct verbonden met het Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Het centrum is gespecialiseerd in zeewatertherapieën en manuele ontspanningstherapieën, waarbij voorouderlijke technieken worden gecombineerd met geavanceerde methoden, zoals aquagymbaden, hydromassage, pressotherapie, shiatsu, sofrologie en stimulerende massages met essentiële oliën. Het heerlijke restaurant L’Hirondelle biedt smakelijke, lichte maaltijden en kijkt ook uit over de zee.

Monaco Cathedral

De kathedraal van Monaco, gebouwd in 1875, is de plek waar prinses Grace en prins Ranier III begraven liggen. De kathedraal bevindt zich bovenop de plaats van de eerste parochiekerk in Monaco, die werd gebouwd in 1252 en opgedragen aan Sint-Nicolaas. Het beschikt ook over een majestueus orgel met vier toetsen.

De Grand Prix-raceroute

Wanneer de Grand Prix van Monaco Formula One niet plaatsvindt, volgt de route de stadsstraten van Monte Carlo en La Condamine, rond de haven. Elektronische versies van de route zijn beroemd genoeg om te worden opgenomen in computerspellen zoals Gran Turismo en R: Racing Evolution uit 2003.