7 Koffiehacks voor een lekker kopje koffie

Als je het leuk vindt om alledaagse dingen op slimmere of onorthodoxe manieren te doen om het leuk te maken, hebben we een lijst met koffiehacks opgesteld die je zullen verbazen en je laten wensen dat je ze eerder had gekend. Niet overtuigd? Nou, blijf lezen om ze zelf te ontdekken.

Popcornmaker om koffie te branden

Een van de beste ervaringen met het maken van koffie thuis is het branden van de koffie. Het is leuk om het brandproces te zien terwijl de koffie knalt en knettert. Popcornmakers werken op dezelfde manier als grootschalige koffiezetapparaten, namelijk door ze volledig om te draaien en te verwarmen.

Een vleugje zout om bitterheid te verminderen

Als de ochtendkoffie toch iets te bitter naar jouw smaak blijkt te zijn, is er een beter en sneller alternatief dan het toevoegen van suiker. Voeg een snufje zout toe – ja, het klinkt raar, maar het is een oplossing van twee seconden tegen de bittere smaak van de koffie. Het natrium werkt tegen met de overweldigende smaak van de koffie. Waarom wisten we dat niet eerder?

Koffie ijsblokjes voor ijskoffie

Ben je een fan van ijskoffie en heb je er een hekel aan als het wordt afgezwakt door gesmolten ijs? Nou, lees verder. Het enige wat je hoeft te doen is wat overgebleven gezette koffie in de ijsblokjesbakjes in te vriezen en voila, je hebt een zelfgemaakte ijskoffie met een perfecte koffiepadsmaak. Je kunt ervoor kiezen om dit met melk of room te doen.

Geen koude kop meer

We hebben allemaal gemerkt dat onze gloeiend hete koffie vrij snel koud wordt als ze in die koude kop in de voorraadkast wordt gegoten. Dus hoe houd je je koffie lang warm? Het is vrij eenvoudig, spoel je koffiemok gewoon af in warm water voordat je de koffie inschenkt. Ja, zelfs wij weten niet waarom dit niet eerder bij ons is opgekomen?

Vervelende koffievlekken

We hebben allemaal wel eens momenten gehad waarop we een vervelende koffievlek op de koffiemok opmerken voordat we de koffie inschenken. Als het niet weggaat met het afwasmiddel, is de volgende beste optie zuiveringszout. Schrob die vlekken na het gieten van wat zuiveringszout en het zal de vlekken in een paar seconden verdrijven. De hack is ook van toepassing op reisbekers, karaffen thermosflessen en ook koffiezetapparaten, je moet misschien wat azijn toevoegen om te desinfecteren.

Als het drinken van koffie een deel van het proces is

Als het drinken van koffie jouw ding is om het artikel te lezen, of om de codes te schrijven, moet je vaak op momenten zijn geweest waar koffie verre van warm is. De gebruikelijke volgende stap is het opwarmen van de koffie in de magnetron. Je weet het misschien niet of hebt het nog niet gemerkt, maar de magnetron verwarmt de koffie ongelijkmatig of verbrandt deze. Je moet het op een laag vuur opwarmen op het fornuis om te voorkomen dat het verbrandt. Het duurt een paar minuten, maar de smaak van de koffie blijft intact.

Franse pers is de oplossing voor espresso en latte

Verlang je naar een rijke, geconcentreerde en zachte espresso, maar heb je niet die dure machine? Geen zorgen, je eigen Franse pers werkt prima. Door de espressobonen te malen en voldoende heet water te gieten om ze onder water te houden, ontstaat een geweldige espresso-facsimile.



Nu de espresso is gebrouwen, laten we het spel wat spannender maken door de machine je een opgeschuimde melk voor de latte te laten bereiden. Neem de warme melk die je op het fornuis of de magnetron hebt opgewarmd en giet deze in de blender. Als je klaar bent, beweeg je de zuiger een paar keer snel op en neer, en je hebt een rijke, schuimige getextureerde melk die perfect past bij je French Press-espresso.