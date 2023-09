7 must haves van een sterke verontschuldiging

Laatst geüpdatet op september 13, 2023 by Redactie

De woorden “het spijt me” uitspreken is gemakkelijk, maar echte vergeving gaat veel dieper. Woorden zijn slechts woorden en betekenen niets, tenzij ze worden ondersteund door sympathie, mededogen en wroeging voor je daden. Wat is het verschil tussen een echte verontschuldiging en gewoon de moties doorlopen? Authentieke excuses komen uit het hart. Ze zijn een erkenning van wangedrag en een manier om van onze fouten te leren. Oprechte excuses zijn medelevend en zinvol. Een sterke verontschuldiging heeft een aantal fundamentele componenten, waaronder:

Lees ook: 10 manieren om meer empathie voor anderen te ontwikkelen

Reflectie:

Loze excuses helpen niet bij genezing of leren. Dus, in plaats van te proberen je acties verdedigend te rechtvaardigen, werk je aan een empathische benadering. Doe een stap terug en plaats jezelf in de schoenen van de ander. Herken je fouten om de ander te helpen zich begrepen en erkend te voelen.

Erkenning:

Verantwoordelijkheid nemen is een andere essentiële stap. Erken je fouten. ‘Het spijt me dat ik mijn belofte heb gebroken. Dat moet je het gevoel geven _______.

Expressie:

Dit gaat terug op niet alleen zeggen “Het spijt me.” Woorden zijn slechts woorden en betekenen niets, tenzij ze worden ondersteund door sympathie, mededogen en wroeging voor je daden.

Oogcontact:

Als je wilt dat iemand oprecht gelooft dat je je slecht voelt voor wat je hebt gedaan, moet je hem of haar recht in de ogen kijken als je je excuses aanbiedt. Opzij kijken of verlies van oogcontact getuigt van onoprechtheid. Direct en constant oogcontact staat gelijk aan authenticiteit.

Persoonlijk contact:

Als de persoon aan wie je je verontschuldigt een familielid, partner of zeer goede vriend is, kun je door hun hand te nemen, een hand op hun schouder te leggen of zelfs een knuffel te geven, de boodschap overbrengen dat het je speet en dat je je slecht voelt voor de pijn die jij hebt veroorzaakt. Dit wordt niet aangeraden als je je excuses aanbiedt aan iemand die je niet zo goed kent.

Oplossing:

Bovenal biedt een echt authentieke verontschuldiging een oplossing. Doe een voorstel over hoe je van plan bent verder te gaan. Herhaal wat je hebt geleerd en bied een duidelijk pad voorwaarts aan dat genezing voor ieder van jullie omvat.

Lees ook: Dingen om te doen als je iets hebt gezegd waar je spijt van hebt

Persoonlijke gebaren:

Om te laten zien dat je je echt slecht voelt en echt denkt aan de persoon die je pijn hebt gedaan, kan je een persoonlijk gebaar maken of iets echt zinvols doen waaruit blijkt dat je om degene geeft. Als ze van bloemen houden, is een bosje bloemen misschien voldoende. Neem ze mee naar hun favoriete restaurant. Doe een kleine donatie aan hun favoriete goede doel. Het hoeft niet veel te kosten. Het moet gewoon persoonlijk zijn.