7 op de 10 Nederlanders denkt dat er geen chemische stoffen in houten speelgoed zitten – maar klopt dat wel?

Houten speelgoed is hot. Het is stijlvol, duurzaam én veiliger voor je kind dan plastic speelgoed, wanneer het gaat om chemische stoffen. Althans, dat denkt meer dan tweederde (67%) van de Nederlanders. 69 procent denkt zelfs dat houten speelgoed helemaal geen chemische stoffen bevat, blijkt uit onderzoek in opdracht van Waarzitwatin. Maar klopt dat eigenlijk wel? En hoe zit het met chemische stoffen in andere alledaagse producten waar kinderen mee in contact komen? Op dit soort vragen geeft de website waarzitwatin.nl antwoord. De website is een initiatief van het RIVM, VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kennis van Nederlanders kan beter

Wat opvalt, is dat de kennis van volwassen Nederlanders over chemische stoffen beter kan. Uit het onderzoek blijkt dat de helft denkt te weten wat chemische stoffen zijn. Ook vindt 84% dat er in natuurlijke producten geen chemische stoffen horen te zitten. Femke Affourtit, expert chemische stoffen in kinderproducten van Waarzitwatin: “De woorden ‘natuurlijk’ en ‘chemisch’ leiden tot verwarring. Chemische stoffen zijn namelijk overal, ook in de natuur. Of een stof gemaakt is door de natuur of in een fabriek, heeft geen invloed op de schadelijkheid.” Affourtit gaat verder: “Ook is ‘natuurlijk’ speelgoed in de vorm van hout vaak bewerkt. Bijvoorbeeld met een verflaag of met lijm. Houten speelgoed is gewoon veilig te gebruiken, maar bevat niet altijd minder chemische stoffen dan plastic speelgoed.”

Nederlanders lezen geen gebruiksaanwijzing

Nederlanders vinden veiligheid voor kinderproducten belangrijk: ruim driekwart vindt zelfs dat er strengere veiligheidseisen moeten zijn voor kinderproducten, dan voor producten voor volwassenen. Toch let meer dan de helft van de volwassenen bij aankoop van kinderspeelgoed niet op de aanwezigheid van chemische stoffen. Ook leest 7 op de 10 ouders over het algemeen de informatie op de verpakking niet voordat speelgoed (zoals slijm, poppen, plastic- of houten blokken) wordt gebruikt. De reden? Ze vertrouwen erop dat kinderproducten die in Nederland verkocht worden gewoon veilig zijn.

Begrijpen waar wat in zit

En dit vertrouwen is in de basis juist, want alle producten die je in Nederland in de winkel of via Nederlandse webshops koopt moeten voldoen aan wettelijke eisen. Zeker wanneer ze bestemd zijn voor kinderen tot drie jaar. Wel raadt Affourtit aan om van tevoren de gebruiksaanwijzing van producten te lezen, want daar vind je aanwijzingen hoe je het product veilig kunt gebruiken.



Daarnaast is het fijn om zelf te begrijpen waar wat in zit, om als ouder een bewuste keuze te maken om een product wel of niet te gebruiken – zoals bij een allergie. Of om zelf te kunnen filteren wanneer er tegenstrijdige berichten rondgaan. Waarzitwatin helpt hierbij. De website biedt op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten toegankelijke en eerlijke informatie over wat chemische stoffen zijn, waar wat in zit en wat deze stoffen doen.



Affourtit: “Chemische stoffen zorgen er voor dat zonnebrand ook echt beschermt tegen de zon, handzeep eventuele ziektekiemen op je handen verwijdert en viltstiften een leuke kleur hebben. Het gebruik van deze chemische stoffen is niet schadelijk, zolang je weet hoe je het product veilig gebruikt. Al helemaal voor kinderen, want jonge kinderen stoppen snel iets in hun mond. Het platform biedt feitelijke informatie, tips, adviezen, zodat je jezelf kunt informeren.”