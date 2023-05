7 redenen om artisjokken te eten

Ken je die klassieke grap over wat het favoriete eten van een piraat is en het antwoord is “Arrrrrtichokes”? Nou, er is niets om over te “discussiëren”, de grap is misschien een beetje flauw, maar artisjokken zijn dat zeker niet. Ze zijn niet alleen leuk om uit te spreken en om grappen over te maken, ze zijn ook lekker en voedzaam om te eten! Dus laten we eens kijken naar 7 redenen waarom artisjokken thuishoren in je schatkist met recepten.

1. Artisjokken komen oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied en Noord-Afrika

Het is geen wonder dat de groenten het favoriete voedsel zijn van zeelieden, gezien hun mediterrane oorsprong. Aanvankelijk gewaardeerd om zijn jonge bladeren, werd de eetbare bloemvorm pas voor het eerst geregistreerd in Nederland in de 15e eeuw. Tegenwoordig wordt de groente in elke regio met een rijke bodem en een mild klimaat verbouwd, voornamelijk in mediterrane landen en Amerika.

2. Er zijn 99 manieren om artisjokken te bereiden

Artisjokken bieden een delicate, nootachtige smaak, waarbij de kleinere koppen of toppen het meest mals zijn. Ze worden vaak bereid door de steel te verwijderen en met een schaar enkele millimeters van elke schub af te snijden. De groente kan vervolgens op allerlei manieren worden gekookt, zoals blancheren, braden, pureren, vullen of zelfs frituren. Artisjokken worden typisch gebruikt in hartige gerechten, zoals stoofschotels met een bijgerecht of als koude salade of aperitief. De blaadjes kunnen als garnering gebruikt worden. Ze zijn ook diepgevroren of ingeblikt verkrijgbaar voor snellere doordeweekse menu’s.

3. Italië is de belangrijkste producent van artisjokken

Goed nieuws als je in Europa woont, artisjokken zijn van de lokale variëteit, ondanks hun exotische uiterlijk. Italië, Spanje en Frankrijk zijn zelfs de belangrijkste producenten van de groente, terwijl Egypte, Peru en Argentinië ook een substantiële bijdrage leveren aan de wereldwijde artisjokaanvoer. Italië produceert meer dan 406.000 ton per jaar, goed voor ongeveer een derde van de wereldmarkt.

4. Artisjokken zijn een uitstekende bron van antioxidanten

Artisjokken zijn ongelooflijk voedzaam, als een uitstekende bron van vezels, foliumzuur, magnesium, calcium, ijzer, fosfor, kalium, natrium, zink, evenals vitamine C, vitamine B, vitamine K en vitamine E. Ze bevatten ook enkele van de hoogste niveaus van antioxidanten van elk voedingsmiddel dat je kunt consumeren.

5. Artisjokken hebben medicinale toepassingen

Volgens een recente studie kunnen artisjokken lipidenverlagende, ontstekingsremmende, anti-gastritische, antimicrobiële, hepatoprotectieve en anti-hyperglycemische eigenschappen vertonen. Delen van de plant worden gebruikt in de cardiovasculaire geneeskunde en anti-atherosclerotische medicijnen.

6. Artisjokken behoren tot dezelfde familie als zonnebloemen

Bolartisjokken (Cynara cardunculus), ook wel Franse of groene artisjokken genoemd, behoren tot het geslacht Cynara. De naam is afgeleid van “Kynara”, waarschijnlijk verwijzend naar een Egeïsch eiland waar ze voor het eerst werden gekweekt. Het geslacht Cynara behoort tot de op een na grootste familie in het plantenrijk, Astaracaea, waarvan ook sla, zonnebloem en zelfs paardebloemen deel uitmaken.

7. Artisjokken helpen je melk- en olieproducten

Natuurlijk, het eten van artisjokken is geweldig, maar de plant is verwerkt in veel andere toepassingen in de voedingsindustrie. In de zuivelindustrie kunnen ze, als bron van proteasen, proteolytische en melkcoagulatieverbindingen, worden gebruikt bij de vervaardiging van zuivelproducten, zoals kaas. Dankzij de antioxiderende eigenschappen kan artisjokbloemextract worden gebruikt als additief om auto-oxidatie en ranzigheid in oliën te voorkomen. En voor degenen die elke maand Veganuary is geworden, kan het bloemgedeelte ervan worden gebruikt voor de productie van plantaardige melk en kaas.