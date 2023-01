7 redenen om Calinda aardbeien te eten in de winter

De Calinda aardbeien vindt je al vroeg in het voorjaar in de winkel. Dan zijn ze groot, sappig, zoet en dieprood. De Calinda is ontwikkeld in Nederland, maar groeit het best in het mediterrane klimaat. Rondom de Middellandse zee zijn de weersomstandigheden al vroeg in het voorjaar ideaal om de lekkerste aardbeien te kweken. De Calinda is er maar in één kwaliteit: de beste! En die kwaliteit blijft lang op peil als de aardbeien thuis koel worden bewaard. Hier 7 redenen om Calinda aardbeiden te eten in de winter.

1. Goed voor de weerstand

Aardbeien zitten bomvol antioxidanten en vitamine C. Stoffen waarvan bekend is dat ze je weerstand een flinke boost geven. Goed om te weten als je met snotneus nummer zoveel onder een dekentje ligt deze winter.

2. Bron van foliumzuur

Foliumzuur, oftewel vitamine B11, is belangrijk voor de aanmaak van witte bloedcellen. We hebben witte bloedcellen hard nodig. Ze beschermen ons tegen indringers zoals virussen en bacteriën. En laten die nu volop aanwezig zijn in de koude wintermaanden.

3. Laag in calorieën

De rode winterkoninkjes zijn van nature laag in calorieën. Een portie Calinda’s bevat er maar zo’n 28. Daarnaast zijn ze vetvrij én laag in suikers. Ideaal om die goede voornemens dit jaar vol te houden.

4. Boost voor de huid

Collageen is goed voor de elasticiteit van onze huid. Maar naarmate we ouder worden, maken we daar ook steeds minder van aan. Enter rimpels. Het hoge vitamine C gehalte in aardbeien, stimuleert de aanmaak van collageen. Daarnaast is de aardbei ook nog eens rijk aan ellaginezuur. Een heus antioxiderend wondermiddel dat de afbraak van collageen tegengaat én daarnaast ook nog eens ontstekingsremmend werkt. Say bye bye tegen rimpels en pigmentvlekken.

5. Helpt tegen gezwollen ogen

Move over schijfje komkommer. Wanneer je met dikke ogen wakker wordt na een avondje doorzakken, leg je er vanaf nu gewoon een paar plakjes aardbeien op. De antioxidanten helpen namelijk het bindweefsel rondom je ogen te ontspannen. Zo zie je er binnen no-time weer strawberry fresh uit.

6. Vezels, vezels, vezels

Did somebody say vezels? In 150 gram Calinda aardbeien vind je al snel ruim 3 gram vezels. Ideaal om je bloedsuikerspiegel mee te regulieren (goed tegen die midnight cravings) en onmisbaar voor een gezonde darmwerking.

7. Tegen de winter blues

Last van de donkere winterdagen? Aardbeien zijn één van de weinige voedingsmiddelen die van nature rijk zijn aan fisetine. Een stofje dat een belangrijke rol speelt in de aanmaak van serotonine in de hersenen. En serotonine zorgt er weer voor dat we ons sereen en tevreden voelen. Winteraardbeien brengen dus letterlijk de zon weer in huis.