7 redenen voor een vakantie naar Thailand

Bekend om zijn tropische schoonheid, bruisend nachtleven, gastvrije lokale bevolking en oude tempels, is Thailand al jaren een hotspot voor toeristen. En omdat het een divers land is in alle opzichten, geven we hier 7 reden voor een vakantie naar Thailand.

Thaise glimlach verwarmt je hart

Een van de redenen waarom Thailand vele harten van over de hele wereld verovert, is de glimlach en vriendelijkheid. Thaise mensen verwelkomen graag alle reizigers in hun thuisland, net alsof je een van hun familieleden bent. Het maakt niet uit waar je heen gaat of welke problemen je ook tegenkomt, je weet zeker dat je altijd de hulp krijgt die je nodig hebt. Ook de service in Thailand maakt indruk op veel reizigers. Vriendelijkheid en oprechte gastvrijheid is tegenwoordig de echte luxe.

Gezond en lekker Thais eten

Thais eten is een van de gezondste en lekkerste voedingsmiddelen ter wereld. Koken met voedzame ingrediënten, verse groenten en gezonde kruiden en toch boordevol smaken is het hoogtepunt van de Thaise keuken. Geen wonder dat Thaise gerechten altijd tot de favorieten behoort en Thailand een paradijs is voor veganisten dankzij het slimme gebruik van vele soorten groenten. Het beste aan eten in Thailand is de 24 uur per dag toegang tot eten. Je kunt bijna 24 uur lang vele soorten voedsel en foodmarkten vinden.

Activiteiten geschikt voor iedereen

Thailand biedt tal van activiteiten die geschikt zijn voor alle soorten reizigers. Actieve reizigers genieten van yoga of hardlopen op het strand, fijnproevers kunnen deelnemen aan kooklessen. De kinderen kunnen daarentegen leren Thais speelgoed knutselen. Wie geïnteresseerd is in de lokale levensstijl kan een lokale gemeenschap bezoeken en het lokale leven ervaren. Elke reiziger kan zijn eigen reis samenstellen op basis van zijn voorkeuren en interesses. Thailand heeft diverse activiteiten voor alle soorten en alle leeftijden reizigers.

Herstel van de natuur

De pandemische periode heeft een positief effect gehad op de Thaise natuur. Terwijl de toeristen weg waren, is de natuur in Thailand weer hersteld. Stranden, nationale parken, regenwouden en koraalriffen zijn weer op hun best hersteld. Het is de perfecte tijd voor dieren en de natuur om van hun leven te genieten zonder enige afleiding en herbloei. Nu alle soorten sociale, economische, industriële en verstedelijkingsactiviteiten plotseling zijn uitgeschakeld, heeft de natuur de voordelen geprofiteerd en een verbetering van de luchtkwaliteit, schonere rivieren en stranden, minder geluidsoverlast, ongestoorde en rustige dieren in het wild getoond. Vóór de pandemie begonnen Thaise mensen aandacht te besteden aan het milieu en maakten ze de weg vrij voor milieuvriendelijk reizen en duurzaam toerisme. De pandemie heeft de trend versneld.

Geniet van buitenactiviteiten

Gezondheidsautoriteiten raden ons aan om actief te blijven en buitenactiviteiten te ondernemen om fit en gezond te blijven. Als je in Thailand bent, is het het hele jaar door warm. Er zijn tal van buitenactiviteiten om uit te kiezen, zoals wandelen, snorkelen, fietsen of gewoon relaxen op het strand.

Waar voor je geld

De volgende vakantie in Thailand is een uitstekende gelegenheid om jezelf te verwennen met betere accommodatie of luxe ervaringen die voorheen niet mogelijk waren. Hotels en resorts bieden arrangementen en promoties aan op veel van je favoriete bestemmingen. Eten en de kosten van levensonderhoud in Thailand zijn ook economisch vriendelijk met de huidige wisselkoers. Reizigers krijgen meer waar ze voor betalen terwijl ze in Thailand zijn.

Thailand is alles wat je wilt en meer

Thailand staat bekend om zijn prachtige stranden en exotische cultuur. De waarheid is dat Thailand het centrum van Azië is, het land dat alles heeft, van budget tot extravagantie. Verschillende regio’s zijn uniek en bieden verschillende activiteiten die passen bij jouw reisstijl. Wie van het bruisende stadsleven en moderne kunst houdt, kiest bijvoorbeeld voor Bangkok om de grootstedelijke cultuur te ontdekken. Terwijl anderen die op zoek zijn naar rijke geschiedenis en cultuur naar Chiang Mai of Chiang Rai in het noorden kunnen reizen. Duikers kunnen de onderwaterwereld in het zuiden ontdekken, zoals Koh Tao of Trang. Liefhebbers van lekker eten mogen streetfood en alle Michelin-sterrenrestaurants niet missen. Reizen in Thailand is eenvoudig en je kunt in één reis genieten van de diversiteit die het land te bieden heeft.