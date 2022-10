Wat hebben slaap en seks met elkaar gemeen buiten bed? De waarheid is dat seks meestal in staat is om stress te verminderen, dus het kan worden beschouwd als een uitstekende activiteit voor het slapengaan. Stress en angst behoren tot de belangrijkste moderne factoren die bijdragen aan een slechte nachtrust, omdat ze de alertheid verhogen en onze hersenen aan het werk houden terwijl we proberen in slaap te vallen. Als we naar bed gaan, is ons hoofd nog vrij in gedachten, waardoor het moeilijker wordt om onze geest te laten rusten. Seks kan helpen onze mindset te veranderen, te ontspannen en in slaap te vallen, waardoor we een goede nachtrust kunnen krijgen. Maar hoe?

Slaap draagt ​​bij aan meer en betere seks

Aan de andere kant speelt slaap ook een belangrijke rol in onze seksualiteit en het niet prioriteren ervan kan ons seksleven verminderen. “Te moe zijn voor seks” is geen excuus, maar de waarheid.

Slaaptekort kan bijdragen aan erectiestoornissen. Wanneer we slaapgebrek hebben, hebben we minder energie en zijn we humeuriger en prikkelbaarder, en dit kan op zijn beurt onze intimiteit met een reden beperken: wanneer we uitgeput zijn, verhoogt het niet alleen ons cortisolniveau, maar onderdrukt het ook testosteron, het hormoon dat het libido verhoogt bij vrouwen en mannen. Bovendien verhoogt testosteron niet alleen ons libido, maar beïnvloedt het ook de kans op een orgasme. Hierdoor kan men stellen dat slaap belangrijk is voor onze testosteronspiegel, wat direct het libido verhoogt voor meer en betere seks.

7 redenen waarom goede slaap het geheim is voor betere seks

• Slaap verhoogt de productie van testosteron en vooral bij mannen, wat het libido direct verhoogt, dat wil zeggen, hoe meer uren slaap, hoe groter de productie van testosteron

• Slaap brengt het autonome zenuwstelsel in evenwicht, wat op zijn beurt de kans op een orgasme tijdens seks vergroot

• Slaap verhoogt het zelfvertrouwen en heeft invloed op onze schoonheid en uiterlijk, wat een belangrijke factor is voor vrouwen die zich prettig voelen en seks willen

• Slaap bevordert de creativiteit, waardoor meer ervaringen in bed mogelijk zijn

• Slaap verhoogt het energieniveau, wat het seksuele uithoudingsvermogen kan beïnvloeden

• Slaap vermindert de niveaus van het stresshormoon in het lichaam, waardoor we ons minder op onze gedachten en meer op ons lichaam kunnen concentreren – een sleutelfactor in zowel ons verlangen naar seksuele interactie als ons vermogen om een ​​orgasme te bereiken

• Voldoende slaap maakt ons gelukkiger en meer ontspannen, en bevordert een diepere verbinding