7 signalen dat je minder verdient dan zou moeten

Heb je het knagende gevoel dat je op je werk meer betaald zou moeten worden? Als dit zo is, zou je het niet moeten negeren. Het oude gezegde ‘niet vragen, niet krijgen’ is nooit relevanter dan bij salarisonderhandelingen. Tenzij het bedrijf heel duidelijk is over het hebben van een vast, gestructureerd salarisschema (wat meestal alleen van toepassing is in grote bedrijven), hebben ze veel meer discretie dan ze graag willen laten blijken.

Dus als je salaris inderdaad te laag is voor je functie en verantwoordelijkheden, is het geen verloren zaak en zijn er dingen die je eraan kunt doen. Maar hoe kom je daar achter? Er zijn subtiele, veelzeggende signalen dat je minder verdiend dan zou moeten. Voordat je erin duikt en controleert of ze van toepassing zijn op jouw situatie, moet je er rekening mee houden dat het altijd een goed idee is om op de hoogte te blijven van wat er op de arbeidsmarkt beschikbaar is en zelfs om naar andere banen te solliciteren. Hier zijn 7 signalen waar je op moet letten als het gaat om je huidige verdien situatie.

1. Je functiebeschrijving is in werkelijkheid veranderd, maar niet op papier

Als je je vaardigheden, ervaring en verantwoordelijkheden uitbreidt naarmate je groeit en vooruitgang boekt in je functie, betekent dat vaak dat je meer op je neemt dan je functieomschrijving (en eerste contract) van je vereist. Naarmate je meer projecten op je neemt en meer verantwoordelijkheid neemt, moet je loon toenemen om aan je nieuwe situatie te voldoen. Een groeiende functieomschrijving zonder loonsverhoging is echter niet altijd een onmiddellijke rode vlag. Er zijn overgangsmomenten waarop verwacht wordt dat je rol zal evolueren. Zorg er wel voor dat ze leiden tot salarisdiscussies.

Lees ook: 6 eenvoudige stappen om je potentieel te ontwikkelen

2. Je ondersteunt en traint andere teamleden

Als je andere teamleden ondersteunt en traint zonder hun manager te zijn, kan dit een indicatie zijn dat je onderbetaald wordt. Dit suggereert dat je op een hoger niveau werkt dan je collega’s en dat je moet worden gecompenseerd op basis van je ervaring.

3. Je werkt vaak over

Een hoge presteerder zijn betekent dat je de neiging hebt om alles te geven. Je bent tenslotte trots op je werkethiek en streeft er altijd naar om de verwachtingen te overtreffen en goed te presteren. Maar als er geen discussies zijn over je loopbaanontwikkeling en je consequent boven en buiten gaat, krijg je waarschijnlijk niet genoeg betaald. Als je goed bent in je werk en over het algemeen een productief persoon bent, is dit een teken dat je te weinig krijgt hebt en komt je werkgever ermee weg dat je het werk van meer dan één salaris doet.

4. Je collega’s hebben een andere levensstijl

Kopen je collega’s allemaal een huis of zijn ze enthousiast over hun nieuwe auto’s? Ben jij de enige die elke dag een lunch inpakt? Het kan een verrassende indicator zijn dat je huidige salaris onvoldoende is. Houd er rekening mee dat dit alleen van toepassing is op collega’s die op hetzelfde niveau zitten als jou – niet op degenen met hogere functies.

Als je het hele weekend kookt in plaats van uit eten te gaan en te sparen voor een vakantie terwijl iedereen die je kent zijn auto of huis aan het upgraden is, kan dit een teken zijn dat ze een hoger besteedbaar inkomen hebben dan jij – het is geen kant en klaar voorbeeld, maar je zult het weten als hier iets niet klopt.

5. Salarischeckers voelen verassend

We raden het gebruik van tools zoals de LinkedIn-salarischecker aan om snel een idee te krijgen van het gangbare tarief voor jouw type functie. Als je hierdoor een naar gevoel krijgt, is dat een teken dat je minder krijgt betaald dan zou moeten. En het tegenovergestelde is ook waar. Als je de arbeidsmarkt in de gaten houdt en merkt dat je ongeveer 10 minuten doorbladert voordat je je verveelt, is de kans groot dat niets je opvalt omdat je erkent dat je op een goede plek zit waar je ben.

6. Je werkgever geeft niet vaak jaarlijkse verhogingen of bonussen

Kleine jaarlijkse salarisverhogingen houden zelden gelijke tred met de werkelijke realiteit van de evolutie van de arbeidsmarkt: Vergeet niet dat de markttarieven constant veranderen, dus als je een baan hebt die je elk jaar een ‘inflatoire verhoging’ geeft, is het waarschijnlijk niet bij te houden. Dus als de enige keer dat je werkgever compensatie bespreekt, is tijdens een eenvoudig jaarlijks gesprek waarbij je een zeer bescheiden loonsverhoging krijgt, laat je waarschijnlijk geld op tafel liggen. Aan de andere kant, als je werkgever genereus is met zaken als bonussen of regelmatig het onderwerp compensatie behandelt, wordt je waarschijnlijk eerlijk behandeld.

Lees ook: Hoe vraag je om promotie?

7. Je wordt gevraagd om discreet te zijn over je salaris

Geld is voor velen een taboe-onderwerp. Maar als je het gevoel krijgt dat er een vreemde sfeer van geheimhouding hangt over hoeveel mensen binnen je organisatie verdienen, kan dit een aanwijzing zijn dat werknemers niet eerlijk worden beloond. Als je werkgever je vraagt ​​om niet met andere collega’s over salaris te praten, is dat een sterke indicator dat mensen niet gelijk worden betaald voor gelijk werk. Door aan je eigen relatie met geld te werken en je meer op je gemak te voelen als je erover praat, kun je inschatten of je niet genoeg wordt gecompenseerd.