7 smakelijke festivals in Kroatië

De Kroatische keuken is niet in een zin te omschrijven. Iedere regio blinkt uit in andere ingrediënten en kent andere gastronomische tradities. In de Kroatische keuken vind je invloeden terug vanuit onder andere de Italiaanse, Hongaarse, Oostenrijkse en Turkse keuken. Een gemeenschappelijke deler zijn de rijke smaken en de verse lokale ingrediënten. De Kroaten zijn trots op hun hoogwaardige ingrediënten en gerechten en organiseren daarom een aantal smakelijke festivals waar bezoekers van heinde en ver kennismaken met de unieke smaken die het land te bieden heeft. Ontdek hieronder welke festivals in Kroatië je komend jaar zeker op de agenda moet zetten.

Oesterfestival – Ston

Langs de prachtige Dalmatische kust ligt het verborgen juweeltje Ston, met een rijke geschiedenis en een bruisende culinaire scene. Hier kun je genieten van de meest verse oesters, rechtstreeks uit de ongerepte Adriatische Zee.



Vanaf het moment dat je aankomt, word je betoverd door de unieke mix van smaken en tradities die het Oesterfestival tot een absolute must-visit maken. Vier samen met de lokale bevolking een van de culinaire schatten van Kroatië en maak een inspirerende gastronomische reis.



Het Oesterfestival vindt plaats op 16 maart.

Weekend Food Festival – Rovinj

Het Weekend Food Festival is het meest originele en aantrekkelijke culinaire festival in Kroatië. In Rovinj komen lokale en internationale culinaire experts samen voor dit vierdaagse festival bij de Oude Tabaksfabriek. Gerenommeerde namen delen hun kennis, ervaring en passie met professionals, cateraars, wijnmakers, olijventelers en foodliefhebbers. Panels, masterclasses en begeleidende evenementen bieden mogelijkheden voor ontwikkeling, ideeënuitwisseling en zakelijke kansen. Galadiners met uitstekende wijnen, heerlijk eten en muziek zorgen voor een goede sfeer en inspirerende ervaringen.



Het Weekend Food Festival vindt plaats van 19 t/m 21 april.

Aspergefestival – Lovran

Het Aspergefestival viert de heerlijke lokale asperges en biedt een unieke culinaire ervaring, waarbij zowel traditionele gerechten als innovatieve creaties worden gepresenteerd. In het charmante Lovran, met zijn schilderachtige omgeving, kun je genieten van de smaak van asperges terwijl je tegelijkertijd kunt genieten van livemuziek, entertainment en een levendige sfeer.



Het Aspergefestival vindt plaats op 20 april.



In Lovran spelen niet alleen asperges een grote rol. Op 15 juni kun je daar terecht voor Kersendag, waar alles draait om deze heerlijke zoete vrucht.



Van 11 t/m 13 oktober vindt in Lovran het Marunada kastanjefestival plaats. Tijdens dit driedaagse festival kun je genieten van een rijk cultureel, artistiek en muzikaal programma, onder het genot van gastronomische lekkernijen op basis van het herfstfruit. Proef taarten, ijs, cocktails en andere culinaire specialiteiten die perfect passen bij deze herfstdelicatesse.

Kaasfestival – Svetvinčenat

Het Kaasfestival van Kroatië in Svetvinčenat is dé gelegenheid bij uitstek om de rijke kaasbereidingstradities van Kroatië te ervaren. Er is een scala aan ambachtelijke kazen om te proeven en meer over te leren. Het is een evenement dat je als kaasliefhebber niet mag missen. Naast kaas kun je bijvoorbeeld ook genieten van oude Istrische ambachten, een traditionele schapenshow en de befaamde Miss and Mister Goat-verkiezing.



Het Kaasfestival vindt plaats op 21 en 22 september.

Good Food Festival – Dubrovnik

Het Good Food Festival is een culinair genot voor fijnproevers, met tal van evenementen en een gevarieerd aanbod aan heerlijk eten en goede wijnen. Het programma bestaat uit verschillende workshops, themadiners, speciale menu’s in restaurants in de stad, gastronomische rondleidingen en vele andere interessante evenementen.



Het Good Food Festival vindt plaats in oktober. Een exacte datum wordt op een later moment bekend gemaakt.

International Prosciutto Fair (ISAP) – Tinjan

Sinds 2007 wordt elk jaar in oktober de International Prosciutto Fair georganiseerd. Dit is de grootste prosciutto fair in Kroatië en een van de belangrijkste gastronomische evenementen in de regio Istrië. Vijftig exposanten uit Kroatië, Slovenië, Italië, Oostenrijk, Hongarije en Spanje presenteren hun producten aan meer dan 20.000 liefhebbers van prosciutto, wijn en andere Istrische delicatessen.



De International Prosciutto Fair (ISAP) vindt plaats van 18 t/m 20 oktober.

Truffeldagen – Livade

Tijdens de Zigante Truffeldagen staat het zwarte Kroatische goud centraal. Dompel jezelf onder in de rijke culinaire tradities, geniet van truffel doordrenkte delicatessen en aanschouw de truffeljacht. Tijdens dit evenement ervaar je optimaal de unieke smaken en levendige cultuur van de truffelregio.



De truffeldagen vinden plaats van 5 oktober t/m 3 november.

