7 symbolische liefdesverklaringen voor Valentijnsdag

Chocolade, bloemen en grote liefdesgeloften: de meeste mensen weten heel goed dat Valentijnsdag op 14 februari valt. Maar niet iedereen vindt Valentijnsdag belangrijk. Maar je geliefde laten zien hoeveel ze betekenen, is altijd een goed idee, of het nu op Valentijnsdag is of gewoon zomaar. We zetten hier zeven symbolische liefdesverklaringen voor Valentijnsdag op een rij.

Initialen in een boom kerven

De absolute klassieker onder de liefdesbewijzen is waarschijnlijk de eeuwenoude traditie om de initialen van de twee geliefden in een boom te kerven, bij voorkeur omlijst door een hart. Dit symbool is voor iedereen zichtbaar en vertegenwoordigt daarom van oudsher een publieke belofte aan elkaar. De boom wordt beschouwd als een gever van leven en een teken van een lang leven. De belofte is dus net zo “eeuwig” als de boom. Bomen met dunne en gladde schors, zoals beuken, esdoorns of berken, zijn het meest geschikt voor dit teken van liefde. Milieuactivisten raden echter aan om alleen op de schors te schilderen, omdat de gebeeldhouwde initialen de boom mogelijk kunnen beschadigen, afhankelijk van hoe diep deze is uitgesneden.

Hang liefdessloten op

Net als de boom is ook een slot een symbool van veiligheid en stabiliteit. Ook het gebruik van de “liefdessloten” is op dit idee gebaseerd: een klein slotje met de namen van de geliefden wordt bijvoorbeeld aan een brug bevestigd en de sleutel wordt ceremonieel afgevoerd. De verbinding is dus “voor altijd” en kan niet meer zo gemakkelijk worden ontbonden. De meest bekende plaatsen waar hangsloten worden geplaatst zijn onder andere de Milvian Bridge in Rome, de Kampas Bridge in Praag, de Brooklyn Bridge in New York en de Bridge of Love in Helsinki. Maar ook in Amsterdam zijn er een aantal bruggen waar veel geliefden zichzelf hebben vereeuwigd met hun sloten.

Julia’s balkon in Verona

Als je van echt romantisch houdt, reis dan met je geliefde naar Verona, waar Shakespeare’s beroemde drama “Romeo en Julia” zich afspeelt. Hoewel het verhaal niet gebaseerd is op een waargebeurde gebeurtenis en er dus geen ‘originele’ setting is voor het tragische verhaal over de geliefden, maken talloze bezoekers jaarlijks de pelgrimstocht naar het Casa di Giulietta, waar een balkon op een kleine binnenplaats een enorme aantrekkingskracht heeft. Volgens het verhaal hoort Romeo Juliet praten over haar liefde voor hem op het balkon boven en verklaart dan ook zijn liefde voor haar. Volgens de traditie laten geliefden kleine liefdesbrieven achter aan Julia, die ofwel rechtstreeks op de muren op de binnenplaats worden geschreven of als kleine briefjes in de muren worden geplakt. Als alternatief brengt het ook geluk om het standbeeld van Julia aan te raken, dat ook op de binnenplaats van de Casa staat.

Gooi een muntje in de Fontane di Trevi

Wie al in Italië is, moet een bezoek brengen aan de Fontane di Trevi in ​​Rome. De fontein is een van de meest populaire toeristische attracties in de Italiaanse hoofdstad. De 50 meter brede fontein toont verschillende zeefiguren op een rotsachtig landschap, die voor een indrukwekkende paleisgevel rondspringen, vooral de zeegod Oceanus. Volgens de legende brengt het gooien van een muntje in de magnifieke fontein geluk. Het aantal munten en de manier waarop je gooit bepalen echter het “effect”: een munt over je schouder gooien leidt tot een veilige terugkeer naar Rome, twee munten zorgen ervoor dat de werper de liefde vindt bij een Romeinse vrouw en drie munten moeten zelfs leiden tot huwelijk. De duivel zit echter in de details: de munt moet met de handrug naar boven worden gegooid, ofwel met de linkerhand over de rechterschouder ofwel met de rechterhand over de linkerschouder. De stad Rome haalt regelmatig de munten uit de fontein en schenkt het geld aan Caritas.

Draag een lied op

Een ultieme en zeer publieke blijk van liefde is natuurlijk een lied opdragen aan je geliefde. Zangeres Beyoncé schreef het nummer “Die with you” aan haar man Jay-Z voor hun zevende huwelijksverjaardag, waarin ze zingt over haar grote liefde en het feit dat ze alleen leeft om uiteindelijk te sterven met haar geliefde. Niet zo romantisch is het verhaal achter U2’s hitsingle “The Sweetest Thing”. Zanger Bono schreef het lied in 1987 voor zijn vrouw Ali – maar hij had ook iets goed te doen. Tijdens de stressvolle opnamesessies voor het album The Joshua Tree van U2 vergat de zanger de verjaardag van zijn vrouw. “The Sweetest Thing” diende als verontschuldiging. Op haar verzoek ging de opbrengst van de single naar het goede doel Chernobyl Children International.

Tatoeage als teken van liefde

Als je niet kunt zingen en op andere manieren niet erg artistiek getalenteerd bent, kun je toch een permanent monument voor je geliefde plaatsen: op je huid. Zowel sterren als gewone stervelingen bezegelen hun liefde met een tatoeage. Het Britse model Cara Delevingne heeft een tatoeage van de initialen van haar partner Ashley Benson op haar oksel. Ashley draagt ​​de bijpassende hanger met Cara’s initialen op dezelfde plek. Model Chrissy Teigen en echtgenoot John Legend hebben elk de namen van hun partner en hun twee kinderen, Luna en Miles, in kronkelige letters op hun armen. Sommige beroemdheden zijn zelfs nog verder gegaan en hebben het gezicht van hun geliefde laten tatoeëren. Bijvoorbeeld model en presentatrice Amber Rose, die het gezicht van haar ex-partner, rapper Whiz Khalifa, op haar arm draagt. Na de scheiding in 2014 liet ze de tatoeage echter zodanig veranderen dat het gezicht niet meer lijkt op haar ex-vriend.

Let op: op social media of als ansichtkaart

Ook zonder boom, kasteel of munt kun je een symbolische liefdesverklaring aan je geliefde afleggen. Sterren zoals de Kardashians laten zien hoe het moet: een bericht op sociale media voor Valentijnsdag, verjaardagen, huwelijksverjaardagen of wat dan ook is een geweldige manier om je liefde te uiten. Als je de sociale netwerken niet leuk vindt, kun je ook een ansichtkaart sturen en de koningin of hartenboer wat extra aandacht geven.