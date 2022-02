7 tips die ervoor zorgen dat katten plezier hebben

Een kat die zowel de hersenen als het lichaam kan gebruiken, is een gelukkige kat. Besteed elke dag wat tijd aan een activiteit met de kat. Hier zeven tips die je kunt proberen:

1. Speel met de kat

De meeste katten spelen graag. In het begin moet je waarschijnlijk meerdere dingen proberen voordat je weet wat het favoriete speelgoed is, maar geef niet op! Zitten er balletjes, verfrommeld papier, speelmuisjes of veren aan een paal misschien? Blijf uit de buurt van draden/garen en speelgoed dat de kat kan vernietigen en inslikken.

2. Maak van de maaltijd van vandaag een jacht

Het kan saai zijn om elke dag op dezelfde manier te eten. In plaats daarvan kun je van je maaltijd een spannende jacht maken door ballen met droog voedsel over de vloer te rollen. Heb je trappen? Kijk eens of het leuk is om de trappen op en af ​​te rennen voor vliegende ballen!

3. IQ-speelgoed

Er zijn veel IQ-speeltjes te koop die net zo goed bij een kat passen, zelfs als er een afbeelding van een hond op de doos staat. Je kunt IQ-speelgoed ook zelf maken van bijvoorbeeld een lege toiletrol met lekkers erin en omgevouwen randen eromheen.

4. Trucs

Wist je dat veel katten graag trucjes leren zoals “zit” en “high five”? Korte trainingen, traktaties, een prijzenswaardige stem en een vleugje geduld zijn alles wat nodig is. Gewoon proberen en je zult het zien!

5. Oefen met traktatie

Neem een favoriete traktatie en beslis welk geluid je wilt gebruiken. Onthoud dat het geluid ver weg moet klinken. De naam van de kat, een fluitend geluid of misschien een hondenfluitje? Begin met een korte afstand en vergroot geleidelijk de afstand totdat de kat je niet kan zien. Katten zijn slimme dieren en het duurt niet lang voordat ze beseffen dat het geluid betekent: “kom, want dan krijg je wat lekkers!”. Dit kan handig zijn als de kat een iets te lange wandeling heeft gemaakt of zich binnen of buiten verstopt.

6. Tunnel of doos

Kattentunnels zijn leuk om te spelen en er zijn lege kartonnen dozen of iets anders waar de kat in kunt kruipen en verkennen.

7. Plezier in de badkamer

Zet een grote kom met lauw water en een bal op de badkamervloer. Controleer of de kat het leuk vindt om zoveel te spetteren en morsen als hij wil.

Versterkt de relatie

Je zult merken dat jij en je kat een nog hechtere band krijgen door de interactie die de activiteiten bieden. Kies een tijdstip waarop je kat wakker is, en probeer het eens. Onthoud dat afwisseling leuk is en dat hier alleen de verbeelding de grenzen bepaalt. Je kat zal je duidelijk laten zien wat hij wel en niet lekker vindt. Als de kat ergens anders heen gaat, is de sessie voorbij.