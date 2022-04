7 Tips om de hal een make-over te geven

Het is gemakkelijk om te vergeten dat een hal een kamer is. Vaak krijgt het de status van overloop, maar het is in feite een belangrijke ruimte. Als aankomst- en vertrekplaats zet het de toon voor de rest van het huis, dus moet het uitnodigend zijn. Besteed daarom net zoveel aandacht aan de spullen in een hal als in elke andere kamer, en gebruik het niet als een plek om spullen te dumpen die je nergens anders kwijt kan.

Niet alleen omdat je er gebruik van maakt als je naar een andere kamer gaat waar je misschien langer doorbrengt, is dat niet minder belangrijk – het maakt het zelfs belangrijker. De hal is bijna altijd het deel van een huis dat jij en je gasten het eerst tegenkomen, dus zorg ervoor dat deze indruk maakt. We geven hier tips over hoe je je hal een make-over kunt geven.

1. Geef de muur een laagje verf

Als je hal wel een opkikker kan gebruiken, geef de muur dan een laagje verf. Het is de eerste ruimte die je binnenkomt in huis, dus de muur mag zeker niet verwaarloosd worden. Mix met twee contrasterende kleuren voor een stijlvolle impact, of houdt het neutraal, en zorg voor kleurrijke accessoires.

2. Een fotogalerij

Een saaie hal kun je artistiek maken door een rij familiefoto’s en kunst op te hangen. Hoewel identieke lijsten zorgen voor een stijlvolle look, kan een eclectische mix van lijsten in verschillende kleuren en maten warmte toevoegen aan de ruimte.

3. Een haltafel

Als je genoeg ruimte hebt, overweeg dan een haltafel, ofwel een consoletafel die ruimte kan bieden voor sleutels, post, samen met een plant, lampen en decoratieve voorwerpen. Aan de zijkant of eronder kun je rieten manden plaatsen die een handige plek zijn om andere dingen op te bergen, zoals paraplu’s. Een kleine bank is ook handig omdat je daar kunt gaan zitten en je schoenen aan en uit kan doen, en het biedt een plek om te wachten terwijl je je voorbereidt om het huis te verlaten.

