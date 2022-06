7 tips om de kinderkamer betaalbaar in te richten

Het inrichten van de kinderkamer is altijd een unieke uitdaging, of je nu te maken hebt met een jongen die gek is op voetbal of een meisje dat geobsedeerd is door prinsessen. De kunst is om een frisse, jeugdige energie in het decor te brengen zonder de essentiële praktische aspecten te negeren. Wil je de slaapkamer van je kind zowel eenvoudig als comfortabel decoreren? Of het nu met een laagje verf, planten of leuke muurstickers is, hier hebben we 7 tips om op een betaalbare manier een mooie en functionele oase te creëren waar je kind graag tijd in doorbrengt.

1. Verf

Schilderen blijft een van de meest betaalbare manieren om een ​​ruimte in te richten. Overweeg kleuren die de ruimte zullen opvrolijken en goed zullen mengen met andere kleuren. En het moeten natuurlijk kleuren zijn waar je kind van houdt.

2. Probeer DIY

Kussens, dekbedden en houten meubelstukken zijn allemaal projecten die je zelf kunt aanpakken om een ​​gevoel van personalisatie en creativiteit aan een kinderkamer toe te voegen. Laat je creatieve kant los, en maak zelf leuke dingen voor de kinderkamer.

3. Breng kleur en textuur aan

Voeg leuke accenten toe aan de slaapkamer, zoals vloerkleden, sierkussens en accessoires, waardoor de ruimte een warm, comfortabel gevoel krijgt. En deze stukken hoeven niet duur te zijn waardoor je ze gemakkelijk kunt verwisselen naarmate je kind ouder wordt.

4. Gebruik muurstickers

Muursticker kunst is een van de meest populaire manieren om een ​​kinderkamer te decoreren – en een van de gemakkelijkste. Met een unieke muursticker kinderkamer kun je de kamer in een handomdraai een andere look geven. Ontwerpen kunnen variëren van simplistisch tot uitgebreid en, het beste van alles, ze zijn gemakkelijk te verwijderen als je weer een andere look wilt.

5. Voeg groen toe

Planten zijn een betaalbare manier om een kinderkamer te decoreren – en planten hebben vele gezondheidsvoordelen, waardoor ze ook helpen om een ​​gezonde omgeving te creëren. Zorg ervoor dat planten in veilige gebieden worden geplaatst en niet giftig zijn.

6. Hergebruik en recycle

In plaats van nieuwe items te kopen, kun je op rommelmarkten, bij kringloopwinkels en online zoeken naar leuke dingen om de kamer mee te decoreren. Maar ook dingen die je al in huis hebt staan ​​zoals bijvoorbeeld manden, bakken en flesjes, kun je nieuw leven inblazen.

7. Wees creatief met opbergen

Het is altijd praktisch om heel veel opbergruimte in de kamer van je kind op te nemen. Maak aantrekkelijke, functionele keuzes zoals een kast die past bij het thema van de kamer of een strakke, verplaatsbare opbergkar. Kleurrijke manden en kisten zijn een andere optie om veelgebruikt speelgoed en kleding in op te bergen. Kies voor bedden met planken en lades eronder om linnengoed, speelgoed en andere rommel op te bergen. Zo blijft alle rommel uit het zicht.