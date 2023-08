Laatst geüpdatet op augustus 18, 2023 by Redactie

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag krijgen we voor het eerst dit jaar te maken met een tropennacht. Dit is een nacht waarbij de temperatuur niet onder de 20 graden zakt. Omdat het koudste moment vaak pas rond zonsopkomst valt, is het een groot deel van de nacht nog veel warmer. Aan het begin van de nacht kan het dan zomaar nog 25 graden zijn buiten. In huis is het dan vaak nog warmer. Dit komt doordat veel huizen bestaan uit steenachtige materialen. Deze slaan overdag warmte op en geven die in de nacht weer af. Voor veel mensen zijn zulke plaknachten afzien, maar met een aantal tips zijn ze een stuk beter door te komen.

Hier 7 tips om plaknachten door te komen:

1. Sluit ramen en deuren overdag en aan het begin van de avond. Maak ook gebruik van zonwering.



2. Ventileer pas als het buiten koeler is, vaak is dat in zulke warme nachten pas ruim na zonsondergang. De vroege ochtend is het beste moment om te ventileren.



3. Drink overdag en in de avond voldoende. Hierdoor heeft het lichaam voldoende vocht om te zweten en daardoor af te koelen.



4. Neem geen koude douche, daarvan vernauwen de bloedvaten en kan het lichaam de warmte minder goed kwijt.



5. Hou ’s nachts een flesje water binnen handbereik, om gemakkelijk dorst te kunnen lessen.



6. Bescherm de huid tegen verbranding. Een verbrande huid kan minder goed transpireren en wie verbrand is slaapt minder lekker.



7. Het is belangrijk om rustig te blijven, want wie zich druk maakt krijgt een hogere hartslag. Wie niet slaapt rust toch uit.



Bron: Jaco van Wezel, Hoofdredacteur, Weeronline.