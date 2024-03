7 tips tegen tandbederf bij kinderen

Laatst geüpdatet op maart 8, 2024 by Redactie

Een gezond melkgebit is belangrijk – voor het eten en kauwen, maar ook voor het leren spreken. Hoewel ze er uiteindelijk uit zullen vallen, moeten ze grondig worden gereinigd en versterkt met fluoride. Maar niet alleen de verzorging is cruciaal voor een gezond gebit, maar ook voeding. Als een kind veel en vaak suikers consumeert, neemt het risico op tandbederf toe. Suiker zit in veel verschillende voedingsmiddelen. Bij sommigen wordt het toegevoegd, zoals snoep of frisdrank. Maar het komt van nature ook voor in zoetstoffen zoals honing, ahornsiroop en dikke sappen of voedingsmiddelen zoals fruit en vruchtensappen. In de mond wordt suiker gemetaboliseerd door tandbederfbacteriën. Hierdoor ontstaan ​​zuren en daalt de pH-waarde in de mond, waardoor de tanden beschadigd kunnen raken. Een tandvriendelijk dieet kan tandbederf voorkomen.

Lees ook: Tips voor de mondgezondheid van kinderen

We hebben samengevat waar ouders en verzorgers op kunnen letten in zeven tips:

Suikerrijk voedsel en zoete dranken mogen slechts spaarzaam in het dieet worden opgenomen.

De beste manier om dorst te lessen is water of ongezoete thee.

Kinderen moeten uit kopjes of bekers drinken. Het voortdurend zuigen van suikerhoudende dranken uit een zuigfles verhoogt het risico op tandbederf.

Pauzes tijdens het eten zijn ook pauzes voor de tanden, waarbij speeksel de suiker uit de mondholte spoelt.

Vaste tussendoortjes helpen om de suikerconsumptie van het kind bij te houden. Dit kan bijvoorbeeld één keer per dag na de lunch zijn.

Kauw grondig! Dit bevordert de speekselafvoer en beschermt zo de tanden.

Fruit kun je het beste heel of in stukjes aanbieden. Knijpzakjes met fruitpuree, zoals zuigflessen, moedigen je aan om constant te zuigen, wat je tanden kan beschadigen.