Met zijn ligging direct aan de Middellandse Zee en gevarieerde natuur met zowel weelderige vegetatie rond de rivieren als woestijnlandschappen in het zuiden, is Israël een land met grote mogelijkheden om zowel op het land als in het water een actieve vakantie te beleven. Van de duinen van de Negev tot de koraalriffen van de Rode Zee, mountainbiken in bergachtige landschappen tot “canyoning” in diepe kloven. Hieronder 7 tips voor een actieve vakantie in Israël.

Kajakken in de Jordaan

Kajakken op de Jordaan is een spannende ervaring voor jong en oud. De rivier, die een rijke geschiedenis heeft, biedt een prachtige natuurlijke ervaring en kajakken op het oppervlak van het diepblauwe water omlijst door schaduwrijke bamboe en riet is iets buitengewoons. De majestueuze natuur langs de Jordaan is zowel indrukwekkend als rustgevend, en tijdens de hete zomermaanden is de schaduwrijke natuur tijdens een kajaktocht een perfecte manier om koel te blijven.

Duiken in Eilat

Ontdek de prachtige natuur van Israël onder de oppervlakte. Eilat biedt een spannende ervaring met de koraalriffen die oprijzen uit de bodem van de Rode Zee. Het koraalrif van de Rode Zee is ’s werelds noordelijkste koraalrif en er zijn verschillende cursussen en begeleide duiken om ter plaatse aan deel te nemen. Of je nu een beginner bent of een ervaren duiker, er zijn nieuwe ontdekkingen te doen in de omgeving. Eilat en de omliggende regio’s rond de Rode Zee zijn zeer geschikt voor zowel freediving als scubaduiken.

Canyoning

Voor de avonturiers kun je de extreme sport van canyoning proberen, die erg populair is geworden in Israël. Door te zwemmen, klimmen en wandelen baan je je een weg door hoogstaand terrein, bergop, door diepe ravijnen en over rivieren. Zo beleef je de majestueuze natuur van zo dichtbij mogelijk. Canyoning kan in verschillende gebieden rond Israël en in Galilea of ​​het gebied rond de Zee van Galilea zijn enkele van de meest bekende. In het gebied rond de Dode Zee en het Eilat-gebergte kun je fantastische watervallen van meer dan 120 meter ervaren, een weergave van de kracht van de natuur op zijn best. De beste periode voor canyoning is oktober-april, wanneer het weer warm en aangenaam is.

Windsurfen en Kitesurfen

Al sinds de jaren 50 is Israël een surfland om rekening mee te houden. Zowel windsurfen als kitesurfen wordt intensief beoefend door Israëli’s en er zijn verschillende Olympische medailles gewonnen bij windsurfen. Langs de Middellandse Zeekust is de sport erg populair en zelfs de Zee van Galilea en Eilat zijn plaatsen waar de sport wijdverbreid is. Tijdens de lente en de herfst zijn de winden op hun best langs de Middellandse Zeekust van Israël. In Eilat kun je rekenen op meer dan 200 goede winddagen per jaar, wat de stad tot een natuurlijke haven maakt voor wind- en kitesurfliefhebbers.

Sandboarden

Maak van de gelegenheid gebruik om de duinen van de Negev woestijn op een snelle manier te ervaren. Sandboarden is een van die ervaringen die lang in het geheugen blijft. De Negev is een enorm stenig woestijngebied in het zuidelijke deel van Israël en beslaat 60% van de totale oppervlakte van het land. Een deel van de woestijn bestaat echter uit zandduinen en deze kunnen met voordeel ervaren worden via sandboarden, een vorm van surfen met zand als ondergrond. Ga naar de top van een duin en ga op het bord staan ​​om in een razend tempo het duin af te zwiepen. Een adembenemende en leuke ervaring voor zowel kinderen als volwassenen.

Mountainbiken in het Hermon Bike Park

Mountainbiken is erg populair in heel Israël dankzij het rijke aanbod aan uitdagende terreinen en natuurlijke formaties van het land. Op Hermonberget, dat in de winter een skigebied is, is er in de zomer een mountainbikepark met drie verschillende pistes. Een van de cursussen is een trainingscursus voor beginners en twee van de cursussen strekken zich uit over 4,5 km bergafwaarts en bevatten sprongen en andere uitdagende elementen voor de waaghalsfietser. Neem de skilift naar de top en ga dan de hellingen op – op twee wielen.

Paardrijden

Het land vanaf een paard zien geeft een nieuw en opwindend perspectief op de unieke natuur waar Israël trots op kan zijn. Omdat paardrijden een zeer populaire vrijetijdsbesteding is voor Israëli’s, kun je door het hele land stallen vinden die paardrijtochten aanbieden. Enkele van de meest krachtige plekken om te paard te ervaren zijn de berg Hermon, waar je vanaf de berg kunt kijken over de Zee van Galilea of ​​de Ramon-krater in de Negev woestijn met zijn prachtige uitzicht.