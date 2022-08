7 ultieme reistips voor Brazilië

De culturele diversiteit van Brazilië is bijna onbeperkt. Invloeden uit Afrika en Europa vermengen zich met de cultuur van de lokale bevolking en bieden zo tal van ervaringen voor alle doelgroepen in verschillende regio’s: strand & plezier, cultuur, natuur en gezinsvriendelijke aanbiedingen, geschiedenis en architectuur – met prachtige landschappen en vrolijke mensen, Brazilië verwelkomt zijn toeristen.

Florianópolis

Het eiland Florianópolis staat bekend om zijn nachtleven en prachtige stranden en is populair bij jonge reizigers. In de zomer is er een vol evenementenprogramma en feestgangers kunnen de dag ontspannen beginnen in verschillende strandclubs op Jurerê Internacional, het hoofdstrand. Overdag om af te spreken voor lunch of cocktails, veranderen de strandbars ’s avonds in nachtclubs.



Florianópolis is de ideale plek voor wie wil genieten van de zee en de natuur. Het uitzicht over het eiland is adembenemend, er is veel groen, evenals tal van wandelpaden en sportfaciliteiten. In het zuiden van het eiland liggen Praia do Campeche en Armação, vanwaar boten vertrekken naar Ilha do Campeche. Het eiland is geclassificeerd als archeologisch en landschappelijk erfgoed en naast talrijke rotstekeningen is er een strand met kristalhelder water dat dat van het Caribisch gebied waardig is. In het zuiden ligt de populaire surfhotspot Praia do Matadeiro.



Florianopolis International Airport (FLN) heeft dagelijkse vluchten vanuit São Paulo (GRU).

Salvador

Salvador is de perfecte bestemming voor reizigers die tijd met hun gezin willen doorbrengen en de diversiteit van Brazilië in slechts één stad willen ontdekken. De cultuur in Bahia is rijk aan gelukkige en ruimdenkende mensen en wordt gekenmerkt door zijn keuken, architectuur en artistieke uitingen.



Het historische centrum en de Pelourinho met zijn oude gebouwen zijn must-sees in Salvador en een goede plek om de reis te beginnen. Bezienswaardigheden die een bezoek waard zijn, zijn het São Francisco-klooster, de Lacerda-lift, die de bovenste en onderste delen van de stad met elkaar verbindt, en de Modelo-markt, die lokale souvenirs verkoopt.



Pelourinho is het hart van Bahia en het centrum van de Afrikaanse cultuur in Brazilië. De plaats staat vol met kleurrijke herenhuizen, kerken, winkels en restaurants. Er zijn tal van ambachtelijke winkels in de regio en concerten van lokale muzikanten worden vaak gehouden op de vele verborgen pleinen. Dit deel van de stad is autovrij en de enige manier om je te verplaatsen is te voet over de geplaveide straten, wat het een unieke ervaring maakt.



De kerk van Senhor do Bonfim is de meest traditionele kerk in Salvador en waarschijnlijk de beroemdste kerk in heel Brazilië. Het werd gebouwd in 1745 op de Colina Sagrada en het beroemde festival Lavagem do Bonfim wordt op de trap gehouden. Een opvallend symbool van Salvador zijn ook de kleurrijke linten die aan de balustrades van de kerk hangen. De gelovigen binden een lint met drie knopen om hun polsen en kunnen zo drie wensen uiten.



Salvador International Airport (SSA) heeft dagelijkse vluchten vanuit Sao Paulo (GRU) en Europese steden.

Minas Gerais

Een bezoek aan de staat Minas Gerais is een goede keuze voor alle reizigers die houden van geschiedenis, natuur en een goede infrastructuur. De staat biedt veel landelijke bestemmingen die in een langzaam tempo kunnen worden verkend om van elk moment van de reis te genieten. Hier kun je attracties bezoeken zoals oude koloniale barokke kerken en traditionele restaurants waar het eten nog steeds wordt bereid in een houtgestookte oven.

Ouro Preto

Ouro Preto is een koloniale stad in de Serra do Espinhaço in het oosten van Brazilië, bekend om zijn barokke architectuur met bruggen, fonteinen en pleinen, en om zijn steile, kronkelende geplaveide straten. Het klimaat is vochtig in de zomer en droog in de winter.



Routebeschrijving: De beste manier om er te komen is met de auto vanaf Belo Horizonte, wat minder dan 1,5 uur duurt.

Diamantina

Diamantina is een van de beroemdste en meest bezochte historische steden in Brazilië. Het beschikt over verschillende barokke inspiratiepunten, historische gebouwen en kerken. Enkele van de belangrijkste attracties van de regio zijn de Biribiri

Staatspark, Vila do Biribiri en Casa Gloria.



Hoe er te komen: De rit van de luchthaven Belo Horizonte naar Diamantina duurt iets minder dan 1,5 uur.

Congonhas

De regio staat sinds 1985 op de werelderfgoedlijst en is vooral bekend om het heiligdom Bom Jesus de Matosinhos. Congonhas herbergt een van de grootste kunstschatten van Brazilië: de werken van António Francisco Lisboa, bekend als “Aleijadinho”.

Estrada Real

Estrada Real is meer dan 1.600 kilometer lang en is momenteel de grootste toeristische route in Brazilië. Bestaande uit vier verschillende secties, die door minstens 160 gemeenschappen in de staten Minas Gerais, Rio de Janeiro en São Paulo lopen, nodigt het je uit om gastronomie, cultuur, religie, plattelandstoerisme, ecotoerisme en avontuurlijke vakanties te ervaren. De hoofdroutes van de Estrada Real zijn de Oude Route, de Nieuwe Route, de Diamantroute en de Sabarabuçu-route, maar er zijn ook andere themaroutes zoals de Religieuze Route. Onderweg zijn er tal van gezellige herbergen. Het is mogelijk om te kamperen of te verblijven in lokale huizen. De wandelingen kunnen vanaf verschillende punten gestart worden, bijvoorbeeld in Diamantina of Ouro Preto.