7 unieke ervaringen in Zuid-Korea

Laatst geüpdatet op juli 3, 2025 by Redactie

Van K-pop tot K-beauty en van futuristische steden tot eeuwenoude tempels. Zuid-Korea is een reisbestemming die verrast en verwachtingen overtreft. Voor wie op zoek is naar écht iets bijzonders zetten we 7 ervaringen op een rij die een vakantie in Zuid-Korea onvergetelijk maken.

Word een K-popster voor een dag

Altijd al gedroomd van een eigen K-pop videoclip? Bij HiKR Ground, beheerd door de Korea Tourism Organization in Seoul, kun je jouw droom waarmaken en je eigen muziekvideo opnemen als een echte K-pop idol. Wie de smaak te pakken heeft kan in Seoul ook terecht bij andere professionele studio’s om video’s te filmen of bij een K-pop dance academy om danslessen te volgen.

K-beauty experience: van huidanalyse tot make-over

Zuid-Korea is toonaangevend in skincare en dat ervaar je het beste ter plaatse in een van de vele Koreaanse spa’s. Tijdens een K-beauty sessie krijg je een gepersonaliseerde huidanalyse. Op basis daarvan wordt een verzorgingsroutine samengesteld. Vervolgens krijg je een make-over met K-beautyproducten die passen bij jouw huidtype. Een verwenmoment én een lesje huidroutine in één

Draag een Hanbok en beleef de Koreaanse cultuur

Traditioneel en elegant. Zo ziet de traditionele Koreaanse kledingdracht er uit. Trek een traditionele hanbok aan en ervaar de charme van Korea in stijl. Een hanbok wordt vandaag de dag vooral gedragen bij speciale gelegenheden maar is ook erg populair onder bezoekers. Want wie een hanbok draagt, krijgt gratis toegang tot de vijf grote paleizen in Seoul. Een bijzondere mix van cultuur, mode en traditie!

Op K-drama tour door Seoul

Koreaanse dramaseries, oftewel K-drama’s, zijn wereldwijd razend populair. Veel van deze series zijn (deels) opgenomen op herkenbare locaties in en rond Seoul, die je als fan zelf kunt bezoeken tijdens een K-drama tour. Denk aan de trappen uit Goblin, het DMZ-uitzichtpunt uit Crash Landing on You, of het café uit Itaewon Class. Sommige tours bieden zelfs thematische routes, inclusief gids en stops bij souvenirwinkels voor officiële merchandise.

Het Boryeong Mud Festival: feest in de modder

Elke zomer verandert Boryeong Beach in een modderig paradijs met glijbanen, modderworstelen, muziekoptredens, vuurwerk en zelfs schoonheidsbehandelingen met… modder. Het Boryeong Mud Festival duurt ongeveer 2 weken en trekt bezoekers van over de hele wereld. In 2025 vinden de festiviteiten plaats van 25 juli tot 10 augustus. Een hilarische, onvergetelijke én verrassend verzorgende ervaring!

Speel mee in de échte Squid Game Experience

In Seoul ervaar je de wereld van Squid Game zelf. Je draagt dezelfde blauwe outfit als de personages en speelt dezelfde challenges. Spellen als Red Light, Green Light of de Dalgona Challenge waarbij je een figuurtje uit een koekje krast, komen aan bod. De games vinden plaats op speciaal ingerichte sets, compleet met begeleiders die helemaal in hun rol zitten. Haal je competitiebeest naar boven en blijf als laatste over. Even spannend als de serie maar gelukkig minder gevaarlijk.

Temple stay in de bergen of op een eiland

Even helemaal unpluggen? Tijdens een temple stay in de natuur leef je een dag of twee mee met de monniken. Je doet mee aan meditatiesessies, leert boeddhistische rituelen en helpt met eenvoudige taken. Verwacht eenvoudige maaltijden, stilte en een indrukwekkend uitzicht. Voorbeelden van tempels waar je hiervoor terecht kunt zijn de Golgulsa Temple (Gyeongju) of de Yakchunsa Temple (Jeju).