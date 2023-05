7 veiligheidstips voor barbecueën in de zomer

Barbecueën is een leuke manier om je gezin en/of vrienden en familie bij elkaar te brengen. Maar ongelukken bij het barbecueën gebeuren vaak. Gebruik deze 7 tips om veilig te blijven tijdens het barbecueseizoen.

1) Zet je barbecue op een veilige plaats

Waar je je barbecue plaatst, is een van de belangrijkste manieren om je familie en gasten veilig te houden. Het kan verleidelijk zijn om binnen te grillen als het weer slecht wordt. Maar dit dit kan koolmonoxide veroorzaken, wat onzichtbaar en schadelijk is, dus barbecue alleen buiten! Plaats je barbecue altijd op minimaal 3 tot 4 meter van je huis. Plaats het nooit onder overhangende delen of in de buurt van bomen, of iets anders dat vlam kan vatten en plaats je barbecue op een vlakke ondergrond.

2) Controleer de belangrijkste verbindingspunten van de barbecue

Controleer de belangrijkste verbindingspunten tussen de gas-/propaantankslang en de regelaar en cilinder, zorg ervoor dat alle verbindingen goed vastzitten. Controleer de gas-/propaantankslang op mogelijke lekkages. Je kunt dit doen door met een spuitfles een lichte zeep- en wateroplossing op de slang aan te brengen. Zet vervolgens de gas/propaantank aan. Als er een lek is, zal het gas / propaan bellen rond de slang laten ontsnappen. Als je een gaslek hebt, is het tijd om de barbecue te repareren of te vervangen, probeer niet te barbecueën als er een lek is!

3) Reinig de barbecue voordat je het gaat gebruiken

Elke keer dat je je barbecue gebruikt, moet je hem schoonmaken, zodat hij de volgende keer klaar is voor het eten. Maar als het niet is schoongemaakt, wil je ervoor zorgen dat je vet en andere opeenhopingen verwijdert, zodat ze geen opflakkeringen veroorzaken en brandstof toevoegen aan mogelijke branden. Om de barbecue correct schoon te maken, gebruik je een roestvrijstalen BBQ-grillborstel die gemakkelijk voedsel, vet en vuil van de roosters verwijdert.

4) Draag de juiste kleding

Lange mouwen en grillhandschoenen beschermen je armen en handen tegen de hitte van de barbecue. Draag geen loshangende kleding tijdens het barbecueën, deze kan gemakkelijk vlam vatten. Als je lang haar hebt, draag het dan omhoog en uit de weg. Houtskoolsintels zullen je altijd lijken te vinden, dus wees voorbereid.

5) Wees voorzichtig bij het gebruik van aanstekervloeistof

In de meeste gevallen hoef je geen aanstekervloeistof te gebruiken. Probeer wasaanstekerblokjes of andere soorten aanmaakproducten te gebruiken. Een ander goed product om de houtskool aan de gang te krijgen, is een barbecue starter, deze kan houtskoolkolen grondig aansteken in minder dan 15 minuten.

6) Gebruik een vleesthermometer

De moeilijkheid van het grillen van een biefstuk of hamburger is weten wanneer het precies goed is. Als je barbecue heet is, is het gemakkelijk om de buitenkant van het vlees te verbranden zonder de juiste temperatuur in het vlees te bereiken. Als je een vleesthermometer gebruikt, hoef je niet meer te raden of je vlees klaar is om te eten. Steek het gewoon in de zijkant van het vlees om te zien of je vlees de juiste temperatuur heeft bereikt, wat ongeveer 160 graden zou moeten zijn.

7) Verontreinig geen voedsel

Bij het meeste barbecueën gaat het om vlees, maar je kunt ook fruit en groenten grillen. Wees voorzichtig en voorkom kruisbesmetting. Wijs bepaalde delen van de barbecue aan voor rauw vlees en voor al het andere. Gebruik niet hetzelfde bord, zorg ervoor dat je het bord mee naar huis neemt en een schoon bord tevoorschijn haalt voor het vlees dat je gaat serveren.