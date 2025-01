7 Wandelroutes door de Tsjechische natuur

Laatst geüpdatet op januari 20, 2025 by Redactie

Met ruim veertigduizend kilometer aan wandelpaden zijn er in Tsjechië meer dan genoeg wandelingen waar je uit kunt kiezen. De wandelpaden voeren door dichte bossen, rustige valleien, naar bergtopen, mysterieuze kloven en langs indrukwekkende rotspartijen. Wat dacht je van een deze (langeafstands) wandelroutes door de Tsjechische natuur?

Lees ook: Adembenemende wandelroutes op Tenerife

Natuur- en mijnwandeling in het Ertsgebergte

In West-Bohemen wordt de Tsjechische grens deels gevormd door het Ertsgebergte. Dit gebergte dat grenst aan Duitsland ligt slechts 700 km bij Nederland vandaan. Eeuwenlang was het Ertsgebergte een belangrijk mijnbouwgebied. Eerst voor zilver, daarna tin, kobalt, ijzer en uranium. Zowel aan de Tsjechische als Duitse zijde zijn er nog veel restanten van het mijnbouwverleden. Door de enorme kennis die hier is vergaard en door de interessante technische monumenten werd dit gebied in 2019 op de UNESCO Werelderfgoedlijst geplaatst. Het Ertsgebergte is tegenwoordig een recreatieplek voor fietsers, wandelaars en wintersportliefhebbers. Een aantrekkelijk startpunt voor een mooie wandeling is het plaatsje Boží Dar. Door het veenmoeras van Boží Dar voert een houten vlonderpad van 3,2 km. Je kunt de route eenvoudig verlengen met andere gemarkeerde paden in de omgeving, zoals de wandelroute Blatenský příkop. Dit pad volgt een grachtje uit de 16de eeuw die werd gegraven als energiebron voor de mijnen. De 12 km lange wandeling eindigt in Horní Blatná. Er is hier een lokaal museum of kies ervoor naar Vlčí jáma te klimmen, een ingestorte mijn.



Bekijk de route op mapy.cz

Rotspracht in Kokořínsko

Veertig kilometer ten noorden van de hoofdstad Praag ligt het beschermde natuurgebied Kokořínsko. Het natuurgebied en tevens rotsstad is beroemd om zijn romantische kloven, de bijzondere zandstenen formaties die op paddenstoelen lijken en het Kokořín kasteel. In dit gebied kun je een aantal fjine wandelingen maken. De mooiste is de Cinibulkova route die begint in Mšeno. Deze 8,3 kilometer lange wandeling werd al in 1946 gemarkeerd. Het pad dat met gele markering is aangegeven is erg afwisselend en gaat zowel naar uitzichtpunten als door smalle kloven. Voor andere wandeling in Kokořín is de Podhradská cesta een goede keuze. De korte wandeling langs de opmerkelijke Kokořínsko zandsteenrotsformaties kan perfect combineerd worden met een bezoek aan het beroemde Kokořín kasteel.



Meer informatie over deze route, zie Visit Central Bohemia

De Hřebenovka in het Elbezandsteengebergte

Volg een van de nieuwste wandelroutes in Tsjechië: De Hřebenovka in Noord-Bohemen. Deze 100 kilometer LAW (lange afstandswandelroute) neemt je mee naar de mooiste, maar ook vrijwel onbekenste plekken van het Elbezandsteengebergte en Boheems Zwitserland. De route start in het Elbezandsteengebergte bij de rotsstad Tisá. Hier vandaan wandel je naar de stad Děčín, waarna de route richting het Nationale Park Boheems Zwitserland gaat met haar indrukwekkende zandstenen rotsen, kloven en uitkijkpunten. Boheems Zwitserland is een populaire bestemming onder toeristen, maar deze wandeling zul je voornamelijk in alle rust en stilte kunnen afleggen. Hřebenovka eindigt in het Lausitzgebergte bij de uitkijktoren Jedlová. Het restaurant is de perfecte plek om de tocht te beeïndigen met uitzicht op het betoverende landschap met een lokaal Kocour-pils in de handen.



Meer informatie zie de officiële website van Hrebenovka

Pelgrimsroute door Oost-Bohemen

Tsjechië is geen gelovig land, ruim 70 procent is zelfs atheïst. Desondanks vind je in Tsjechië een aantal pelgrimsroutes die deel uitmaken van het Europese netwerk van St. Jacobsroutes. Een van deze pelgrimsroutes is de St. Jacobsroute in Oost-Bohemen. De wandelroute start in de Poolse bedevaartplaats Krzeszów, dat 12 kilometer van de Tsjechische grens ligt. Eenmaal de Tsjechische grens overgestoken word je omringd door een prachtig landschap van heuvels en zandstenen rotsformaties van de natuurgebieden Adršpach-Teplice en Broumovské stěny. Naast mooie natuur kom je langs historische plaatsen met barokke kerken, kastelen en klooster, zoals Kuks, Jaroměř, Hradec Králové en Kutná Hora. Het Oost-Boheemse gedeelte van de St. Jakobusweg is in totaal 264 km lang. Je kunt deze verlengen door het Zuid-Boheemse St. Jacobspad stuk verder te volgen. Deze eindigt in Passau in Duitsland. De route wordt aangegeven door de welbekende Jacobsschelp.



Meer informatie staat op de website van Ultreia

Een wandeltocht door Jeseníky

In Noord-Moravië vind je de bergen van Jeseník. Dit gebergte is niet alleen aantrekkelijk vanwege de natuur. Je vindt hier ook verschillende kuuroorden vanwege de zuivere lucht. Een van de kuuroorden is Karlova Studánka, een pittoresk dorpje met karakteristieke houten gebouwen en verfrissende minerale bronnen. Vanuit Karlova Studánka gaat er een mooie wandeling door het Jeseník gebergte naar de hoogste bergtop van Moravië en Silezië, Praděd. Het is een geliefde wandeltocht door de mix van natuur, historie en weidse uitzichten. De wandeling is ongeveer 8,6 km lang en duurt ongeveer 3 uur, waardoor het een geweldige optie is voor de wandelaars, die van wat meer uitdaging houden. Het pad leidt eerst langs de Bilá-Opava stroom, voordat het naar de top van Praděd gaat.



Benieuwd naar de route, bekijk deze op severnimorava.travel

Wandelreis door het Boheemse Woud en het Boheemse bos

Wie in is voor een wandeluitdaging moet naar het zuiden van Tsjechië. Hier loopt namelijk de wandelroute Zlatá stezka, ook wel bekend als Goldsteig. Het netwerk van wandelroutes volgt de voormalige handelsroutes tussen Bohemen en Beieren en is vernoemd naar onder andere het kostbare zout dat er werd vervoerd. Onderweg kom je langs verschillende burchten, stadjes met sierlijke gevels en ook de riviertjes die de Moldau vormen zul je regelmatig tegenkomen. De langeafstandswandelroute voert maar liefst 631 kilometer door het prachtige landschap van het Boheemse Woud (Tsjechisch: Šumava) en het Boheemse Bos (Tsjechisch: Český les) in de regio’s Zuid-Bohemen en Pilsen. De route is verbonden met het beroemde Duitse Goldsteig-netwerk in Oost-Beieren en verbindt de twee landen met dertien grensoverschrijdende routes. De gemarkeerde paden zijn aangeven met een “S”-logo. Is deze oranje dan is het de hoofdroute en blauw betekent een verbindingspad.



Op zlatoustezkou.cz vind je een uitgebreide beschrijving van de wandeletappes

Lees ook: Ontdek de 7 mooiste wandelgebieden in Kroatië

Vintíř-route door Pilsen regio

Het Boheemse Woud is het grootste nationale park van Tsjechië. Aan wandelpaden geen gebrek hier. Naast de Zlatá stezka lopen hier nog meer langeafstandsroutes, waaronder de Vintíř-route. Het is een langeafstandswandelroute door Beieren en Tsjechië en verbindt belangrijke plaatsen die verband houden met de middeleeuwse kluizenaar en eerste bewoner van het Boheemse Woud, de zaligman St. Vintíř. In totaal is de route verdeeld in 9 etappes met een totale lengte van 162 km. De Vintíř-route start in de Beierse stad Niederalteich. De eerste drie etappes voeren door Duitsland. Na het oversteken van de Tsjechische grens gaat de tocht door de diepe bossen van Šumava met zijn pittoreske uitlopers. De wandelroute eindigt in de plaats Blatná. Aan de Tsjechische kant wordt de route aangevuld met 6 eendaagse wandelcircuits die op hetzelfde punt beginnen en eindigen en zo de mogelijkheid geven tot één of meerdere dagtochtjes.



St. Vintíř is een symbool van verzoening tussen twee volkeren die elkaar in het verleden veel wreedheid en pijn hebben aangedaan, een symbool van hoop op een toekomstig leven in een gemeenschappelijk Europa. Op turisturaj is meer informatie te vinden en een wandelgids



Meer informatie over wandelen is te vinden op VisitCzechia.