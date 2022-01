7 x de nieuwste kookboeken

Als je ook zo gek bent op koken en graag op de hoogte blijft van de nieuwste kookboeken, lees dan verder. Bijna maandelijks komen er nieuwe kookboeken op de markt, en we geven hier daarom een overzicht van de nieuwste kookboeken, die nu of binnenkort in de winkel liggen. Enjoy! Klik op de prijs om te kopen.

Izakaya

‘Izakaya’ zijn de eenvoudige Japanse eethuisjes waar je na een dag werken even stoom afblaast met een drankje, kleine hapjes, snacks en meer. Vergelijk het met het bezoek van een Spanjaard aan een tapasbar of met de Hollandse vrijmibo met bier en bitterballen. Alleen dan wel op z’n Japans, van lichte hapjes tot en met gerechten die vullen. Treed met Tim Anderson, dé kenner van de Japanse keuken en auteur van o.a. ‘Vegan JapanEasy’, in de wereld van de ‘Izakaya’ en maak de meest populaire en iconische gerechten zelf. Van allerlei kleine hapjes als diverse yakitori, gemarineerde inktvisjes, schaaltjes edamame, pickled komkommer met knoflook en sesamolie, of juist iets uitgebreider. Of je nu kiest voor diverse kleine snacks of trek hebt in een wat vullender gerecht, ‘Izakaya’ biedt voldoende mogelijkheden om je repertoire Japanse gerechten uit te breiden: van licht en fris als in sake gestoomde schelpjes of vullende gyoza van aubergine met garnalen en gehakt of ‘zeebrasem nanban-zuke’. Van kleine mondvermaakjes tot en met desserts en drankjes. Met goede uitleg over de voorraadkast en kooktechnieken.

Prijs: 27,50

TLV Vegan

Land zonder melk en honing

Na zijn prijswinnende kookboek TLV komt Jigal Krant met een verrassend vervolg. Met de geestdrift en humor die we van hem gewend zijn, stort hij zich op de bruisende veganistische scene van Tel Aviv. Want nergens wordt zo verrukkelijk plantaardig gekookt als in het land zonder melk en honing. TLV Vegan is een kookboek, leesboek en een intrigerende poging te achterhalen waarom uitgerekend Tel Aviv is uitgegroeid tot de vegan capital of the world.

In TLV Vegan zijn koningsoesterzwammen koningsoesterzwammen en geen vegan pulled pork en zijn cashewnoten cashewnoten en geen vegan camembert. Groenten, fruit, bonen, granen, noten en zaden komen het best tot hun recht als ze gewoon zichzelf mogen zijn. Ze schitteren in 101 recepten om van te watertanden (die welhaast ongemerkt vegan zijn).

TLV Vegan prikkelt en daagt uit, maar is nooit belerend of dwingend. De sprekende beelden van Vincent van den Hoogen brengen je in vervoering en in gedachten naar de vrolijkste stad op aarde.

Prijs: 34,99

Eat this Fish

70 unieke, eenvoudige visrecepten

Meet the fabulous Blendbrothers! Geboren en opgegroeid in Zeeland blenden broers Hendrik en Kamiel Buysse moeiteloos hun voorliefde voor super originele, eenvoudige bereidingen en de meest pure ingrediënten uit de zee.

In dit boek verrassen ze je recept na recept – en dat maar liefst 70 keer. Hun jarenlange ervaringen en de vele buitenlandse invloeden die ze meenamen, combineren ze met lokale producten die ze aan hun gasten serveren. Dit vertalen ze nu naar uitzinnige smaakcombinaties die je lekker snel zelf kunt bereiden.

Creatief, gedurfd en met vis in de hoofdrol!

Prijs: 25,99

Het Cassave Kookboek

Het Cassave Kookboek neemt je mee in de magische wereld van cassave en schetst kort de geschiedenis van deze voedzame en gezonde aardvrucht. Het is een bijzonder kookboek dat je een kleurrijk palet van smakelijke internationale recepten biedt. Laat je verrassen door de verscheidenheid aan gebruiksmogelijkheden van de aardvrucht. Met dit kookboek wil de auteur cassave de plaats geven die het in de culinaire wereld zou moeten innemen.

Prijs: 29,90

Uit de keuken van Xi’an Famous Foods

Van het West-Chinese Xi’an naar de keukens van Chinatown, New York

Jason Wang is de chef en eigenaar van Xi’an Famous Foods in New York; wat begon met een afhaallocatie in Flushing in 2005 en inmiddels is uitgegroeid tot 14 locaties in Manhattan, Brooklyn en Queens. Wang is uitgeroepen tot Eater Young Gun, Zagat 30 Under 30, Forbes 30 Under 30, Crain’s 40 Under 40 en finalist van de James Beard Award 2020 in de categorie ‘Outstanding Restaurateur’. Uit de keuken van Xi’an Famous Foods is zijn eerste kookboek, wat door Eater en The New York Times als beste kookboek van het najaar van 2020 werd bestempeld.

In het langverwachte kookboek onthult CEO Jason Wang het onvertelde verhaal over hoe dit rijk is ontstaan, naast de nooit eerder gepubliceerde recepten die hebben bijgedragen aan het ontstaan ​​van dit icoon uit New York City.

Van hemelse linten liang pi overgoten met een heldere azijnsaus tot flatbrood gevuld met gekarameliseerd varkensvlees tot komijnlam over handgetrokken Biang Biang-noedels, dit kookboek helpt thuiskoks de gerechten te maken waar fans van Xi’an Famous Foods voor in de rij staan, terwijl het ook de levendige keuken en cultuur van Xi’an verkent.

Prijs: 34,99

De beste BBQ-recepten ter wereld

Een culinaire wereldreis langs ‘s werelds meest bijzondere barbecuehotspots met de meest uiteenlopende recepten en smaken om van te genieten!

De beste BBQ-recepten ter wereld van Steven Raichlen is een barbecuereis die je alle hoeken van onze planeet laat zien. Het biedt grilltradities uit bijna 50 verschillende landen, en 200 van ‘s werelds meest authentieke en smaakvolle recepten.

De beste BBQ-recepten ter wereld biedt het hele spectrum van de kunst van het grillen: hete grills, exotische smaken, gedreven grillmeesters, beroemde restaurants en de beste brandstoffen, gereedschappen en technieken.

Prijs: 20,99

BBQ-sauzen, rubs & marinades

ruim 200 recepten om je vingers bij af te likken

BBQ-sauzen, rubs en marinades is een onmisbaar boek voor iedere BBQ-fan! Marinades, rubs en sauzen zijn smaakboosters die de gerechten van iedere fervente BBQ’er karakter, persoonlijkheid, diepte en ziel geven.

Steven Raichlen geeft je in zijn bestseller meer dan 200 recepten voor de allerbeste marinades, rubs en sauzen. Leer hoe je zuur, olie en smaken in evenwicht kunt brengen in een marinade, zodat het vlees mals blijft en aan de buitenkant die heerlijke explosie van smaken geeft. Wanneer gebruik je een natte marinade en wanneer kun je beter kiezen voor een droge rub? Wat zijn de voordelen van glazuren? Wanner moet je vlees juist infuseren met smaken? Het komt allemaal aan bod in BBQ-sauzen, rubs en marinades.

Prijs: 20,99