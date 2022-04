7 x doen in de Franse badplaats Argelès-sur-Mer

De badplaats Argelès-sur-Mer staat garant voor een prachtige vakantie. Een mooie strand van 7km lengte, een sfeervol historisch centrum met een doolhof aan straatjes die het een Spaanse sfeer geven, een pittoreske haven en een majestueus bergachtig achterland. Het ligt aan de Franse zuidkust in het departement Pyrénées-Orientales, op 25 kilometer afstand van de stad Perpignan en een half uur rijden zuidwaarts ben je bij de Spaanse grens. Met een aanbod van 48 campings in de omgeving is het een favoriete bestemming van families met kinderen en ook voor liefhebbers van een actieve vakantie. Een bloemlezing voor vakantiegangers die behalve zonnebaden ook graag activiteiten ondernemen.

Fiets – en mountainbiketochten

De streek is een geweldig mountainbike gebied, kies voor mooie parcours op vlak terrein of leef je uit met zwaardere tochten in het achterliggende berggebied. Je kunt hier een mountainbike folder downloaden waarin 10 tochten zijn opgenomen variërend van 11 tot 26km. Eén van de zware tochten is ‘La boucle des Mas’ door het Albères Massief, een tocht van 24km met een klim van 627 meter. Een leuke 12km lange fietstocht voor het hele gezin is Circuit nummer 1, een rit langs de kust en rondom Argeles-sur-Mer.

Kayakken

Photography by Stephane Ferrer Yulianti

Gelegen aan de kust is het een ideale plek om te kanoën en kajakken. Een mooie tocht langs de kust is van het strand van Argelès-sur-Mer langs de ‘Côte Vermeille’ naar het plaatsje Collioure. Je kunt op eigen houtje gaan peddelen of een kano- of kayaktocht met een gids boeken; je hoort dan alles over Romeinse nederzettingen, de vissen die onder je kajak zwemmen, de flora en fauna. En ga je later in de middag dan kun je op de terugweg een geweldige zonsondergang zien. Er zijn verschillende verhuurlokaties, waaronder Club de Plage Watersport Aventure.

Duiken

Er valt genoeg te zien langs de kust van Argeles-sur-Mer. Bijzonder zijn bijvoorbeeld de Posidoniavelden, de inheemse zeeplanten van de Middellandse Zee die het zeewater filteren. Tal van beschermde soorten zoals de rode koraal, de Scyllarides latus kreeft, de zeedadel, het langsnuitzeepaardje, zeebaars, octopussen of inktvissen… en zelfs dolfijnen. Er zijn verschillende duikcentra waaronder Centre de Plongee Aquatile Plongee, Archipel Diving, Argèles Plongee en La Sirene Plongee.

Onderwaterscooter

Je bent niet bang om kopje onder te gaan en wilt je wat sneller voorstuwen onder water. Dan is een onderwaterscooter ideaal om bijvoorbeeld mee te snorkelen. Een onderwaterscooter – ook wel seascooter genoemd – helpt je door de stroming heen te navigeren, het apparaat trekt je als het water door het water heen. Het heeft vaak 2 of 3 snelheden. Leuk speeltje voor tieners en volwassenen.

Bijzonder natuurfenomeen: Orgues de l’Ille-sur-Tet

Op klein uurtje rijden van Argèles-sur-Mer ligt een bijzonder natuurfenomeen – les Orgues d’Ille-sur-Tet. Het Franse woord orgues betekent ‘orgelpijpen’ – lange hoge rotsformaties van zandsteen met grillige vormen. Er zijn mooie wandelpaden en is ook zeer geschikt voor kinderen, zijn ze jonger dan 10 jaar dan is entree gratis.

Paardrijden

De omgeving van Argelès-sur-Mer leent zicht uitstekend voor recreatieve ruitertochten: galopperen over het strand, lopen over groene weides en rijden door de rivier Tech. Men kan kiezen uit verschillende niveaus en groepjes worden begeleid door professionele gidsen. Enkele maneges die paardrijtochten organiseren zijn Ranch de La Sirene, Ranch les Amazones, Kentucky Ranch en Les Chevauchees Catalanes.

Kustwandeling

Le Sentier du Littoral is een mooie wandeling dat vertrekt vanaf Argeles en tien kilometer verder eindigt in Port-Vendres na het prachtige dorp Collioure te zijn gepasseerd. De drie uur durende wandeling komt onder meer langs het strand van Racou, het fort Saint-Elme, de windmolen van Collioure en je kunt een bezoek brengen aan het kasteel van Royal de Collioure.

Bereikbaarheid

Argelès-sur-Mer ligt vlak onder Perpignan, het is een autovakantiebestemming maar ook met de trein te bereiken. Dichtstbijzijnde vliegvelden zijn die van Perpignan (25km) en Girona (90km). De afstand Utrecht – Argelès-sur-Mer is 1400km.