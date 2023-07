7 x flared jeans

Laatst geüpdatet op juli 12, 2023 by Redactie

Flared jeans is terug van weggeweest en mag niet in je garderobe ontbreken. We zien de broek met wijde pijpen dagelijks terug in het straatbeeld. En flared jeans zijn nu verkrijgbaar in verschillende varianten en kleuren. Je kan er alle kanten mee op. Je kunt het dragen voor een streetwear-geïnspireerde look met sneakers of je kunt gaan voor een iets chiquere stijl met bijvoorbeeld hoge hakken en een leuk colbertje. We hebben hier dan ook 7 paar voor je uitgezocht die nu in de uitverkoop zijn. Klik op de prijs om naar de webshop te gaan.