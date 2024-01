7 x met vriendinnen op wintersport naar Méribel

Laatst geüpdatet op januari 2, 2024 by Redactie

Zon, sneeuw, ski’s en vriendinnen. Dat zijn de ingrediënten voor een onvergetelijke wintersportvakantie. Als je het hebt over de hele dag genieten van de buitenlucht, lekker eten, mooie pistes en leuke activiteiten, dan heb je het over Méribel. Benieuwd wat Méribel allemaal te bieden heeft? In dit artikel lees je 7 redenen waarom Méribel de perfecte locatie is voor jouw volgende vriendinnen trip. Het Franse Méribel ligt in het hart van Les 3 Vallées in de regio Savoie Mont Blanc. Je geniet hier van 600 km aaneengesloten pistes, dat voor elk niveau skiër of snowboarder geschikt is. Buiten de pistes geniet je hier van diverse non-ski activiteiten zoals yoga, paardrijden, snake glissen en naar de spa. Nieuwsgierig naar wat je hier allemaal kunt beleven voor de ideale wintersport met vriendinnen? Lees dan hieronder verder.

1. Op de ski’s

In Méribel kun je met de 600 km aaneengesloten pistes naar hartenlust skiën en/of snowboarden. Het gebied kent 70 pistes die geschikt zijn voor skiërs die net beginnen maar ook ervaren skiërs zullen zich hier niet vervelen. De pistes zijn verdeeld over 8 zwarte, 28 rode, 26 blauwe en 8 groene pistes. Door de centrale ligging is het mogelijk om het hele skigebied te verkennen, met slechts één of twee liften bereik je gemakkelijk het hele gebied.

2. Yoga

Voor een onvergetelijke wintersport samen met je vriendinnen mogen een aantal leuke non-ski activiteiten zeker niet ontbreken. Of je nu fan bent van Yoga of er juist nog niet bekend mee bent, Méribel is dé plek om midden in het prachtige winterse berglandschap even naar het hier en nu te treden. Yoga vindt buiten plaats, het is geen statische yoga maar wandelende yoga waarbij de focus ligt op een aantal houdingen en ademhalingstechnieken.

3. Paardrijden

Ooit paardgereden in de winter door de sneeuw en met uitzicht op de bergtoppen? Deze activiteit is niet te missen tijdens deze trip. Het maakt niet uit of je een beginnende of ervaren ruiter bent, de hele rit wordt begeleid door ervaren ruiters.

4. Snake Gliss

Zodra het skigebied sluit, glij je onder begeleiding van een instructeur in een trein van sleeën de berg af. Deze activiteit wordt aangeboden door de ESF skischool in Méribel. Lol gegarandeerd!

5. De smaak van Méribel

Van alle mooie afdalingen op de piste krijg je trek, niets is beter dan een goede eetpauze. Méribel kent vele goede en gezellige restaurants. We lichten er hier een paar voor je uit;



Le Blanchot: Dit restaurant is gelegen op een prachtige plek met fenomenaal uitzicht. Het restaurant is toegankelijk op de ski’s. De sfeer is er gezellig en er staat genoeg lekkers op het menu om te genieten van de verfijnde gastronomische keuken.



Brasserie Le 80: Dit is dé plek voor een heerlijke meidenavond. Je besteld en eet hier de lekkerste tapas die je met elkaar deelt onder het genot van live-muziek.



De Maya: Op 2300 meter hoogte ligt restaurant De Maya. Uniek aan dit restaurant is het enorme terras met een 360° uitzicht over de vallei. De specialiteit is hier met name vlees bereid op de houtskoolgrill.

6. Eat, sleep, ski and repeat

Wat is er nu beter dan met al je vriendinnen samen verblijven in een gezellige accommodatie tijdens de wintersportvakantie? Met zijn allen ontbijten, spelletjes spelen en borrelen, echt even quality time met elkaar doorbrengen, daar gaat het om. Méribel heeft een aantal fijne accommodaties waar je met meerdere personen kunt verblijven, zoals:



Résidence Falcon: Gloednieuw en gelegen in het centrum van Méribel ligt Résidence Falcon Lodge. Het verblijf bestaat uit 32 appartementen en 3 chalets voor 4 tot 14 personen. De Résidence heeft een fijne wellnessruimte, een pendeldienst en een ontbijtservice.



Pierre et Vacances Les Crêts: Deze fijne Résidence, aan de voet van de piste, is gelegen in Méribel Mottaret en biedt verschillende appartementen aan. De residentie ligt op 1.750 meter hoogte en ligt naast het Parc National de La Vanoise en de bossen van het natuurreservaat van Tueda.



Hotel L’eterlou: Dit leuke hotel ligt in het hart van Méribel en ligt op loopafstand van de pistes. Er zijn hier fijne faciliteiten te vinden zoals een zwembad, jacuzzi, sauna en stoombad. Naast de fijne kamers biedt dit hotel ook appartementen aan voor meerdere personen.

7. Wellness

Na alle leuke, sportieve buitenactiviteiten kan een heerlijk verwenmoment in een van de spa’s van Méribel niet ontbreken. Geniet samen van een heerlijke massage, van de sauna’s en de zwembaden. Je kunt op veel plekken terecht voor een fijne spa in Méribel zoals: Spa Falcon, Antares Wellness clinic of bijvoorbeeld CouCou Spa.

Tot slot is afreizen naar Méribel ook nog eens heel eenvoudig. Met het vliegtuig, de trein, de bus of de auto.



Met de auto is het ongeveer 1.100 kilometer vanaf Utrecht.



Reis je liever met de trein? De Eurostar brengt je vanaf Amsterdam Centraal, Schiphol Airport of Rotterdam Centraal naar Moûtiers. Vanaf daar reis je met de bus verder naar Méribel.



Ook met het vliegtuig is Méribel goed te bereiken door te vliegen op een van deze luchthavens:



– Chambery (1 uur, 20 min)



– Lyon (2 uur)



– Genève ( 2 uur, 15 min)



– Grenoble ( 2 uur, 30 min)